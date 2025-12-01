ETV Bharat / business

'രക്ഷയില്ല'... പിന്നേം മേലോട്ട്; സ്വർണ വിലയിൽ വന്‍ കുതിപ്പ്

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണ വില വീണ്ടും മേലേക്ക്. ഇന്ന് മാത്രം വര്‍ധിച്ചത് 480 രൂപ. ഒരു പവന്‍റെ ആഭരണം വാങ്ങാന്‍ ഇന്ന് നല്‍കേണ്ടത് എത്രയെന്ന് അറിയാം.

Gold Jewelers. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 1, 2025 at 11:42 AM IST

|

Updated : December 1, 2025 at 11:50 AM IST

2 Min Read
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും കുതിപ്പ്. 480 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് 95,680 രൂപയായി. അതേസമയം ഒരു ഗ്രാമിന് 11,960 രൂപയാണ് വില. നവംബർ അവസാനത്തിൽ സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ ആശ്വസം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് കുതിച്ച് ചാട്ടമാണ് കാണാനായത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം വില ഉയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നും ഒരു പവന്‍റെ സ്വര്‍ണാഭരണം വാങ്ങണമെങ്കില്‍ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ നല്‍കേണ്ട സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു. പണിക്കൂലി, ഹോള്‍ മാര്‍ക്കിങ് ചാര്‍ജ് എന്നിവ കൂട്ടിയാല്‍ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്‌ക്ക് അടുത്ത് വില വരും. ആഭരണങ്ങളുടെ പണിക്കൂലി അനുസരിച്ച് ഇത് കൂടാനും കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഒരോ ദിവസവും നിരക്കിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് സാധാരണക്കാരും വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നവരും. വിലയില്‍ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിങ്ങാണ് ഏറ്റവും മികച്ചൊരു മാര്‍ഗം. വില കുറയുന്ന ദിവസം ജ്വല്ലറികളിലെത്തി അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിങ് എടുക്കുക. സ്വര്‍ണം വാങ്ങാന്‍ ഉദേശിക്കുന്ന ദിവസം വില കൂടിയാലും ബുക്കിങ് ദിവസത്തെ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും നിങ്ങളില്‍ നിന്ന് വില ഈടാക്കുക. ഇനി ബുക്ക് ചെയ്‌ത ദിവസത്തേക്കാള്‍ വില കുറയുകയാണെങ്കില്‍ ബുക്കിങ്‌ ചെയ്‌തവര്‍ക്ക് അന്നത്തെ വിലയിലും സ്വര്‍ണം വാങ്ങാം.

നവംബർ മാസത്തെ സ്വർണ വില

തീയതിതുക/പവന്‍
നവംബർ 0190,200
നവംബർ 0290,200
നവംബർ 0390,320
നവംബർ 0489,800
നവംബർ 0589,080
നവംബർ 0689,880
നവംബർ 0789,480
നവംബർ 0889,480
നവംബർ 099,480
നവംബർ 1090,800
നവംബർ 1192,280
നവംബർ 1292,040
നവംബർ 1394,320
നവംബർ 1493,160
നവംബർ 1591,720
നവംബർ 1691,720
നവംബർ 1791, 960
നവംബർ 1890, 680
നവംബർ 1991, 560
നവംബർ 2091, 120
നവംബർ 2190, 920
നവംബർ 2292, 280
നവംബർ 2392, 280
നവംബർ 2492, 760
നവംബർ 2593, 160
നവംബർ 2693, 800
നവംബർ 2793, 680
നവംബർ 2894, 200
നവംബർ 2995, 200
നവംബർ 3095, 200

സ്വര്‍ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ത്?

രാജ്യത്തെ സ്വര്‍ണ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടങ്ങള്‍ക്ക് കാരണങ്ങള്‍ അനവധിയാണ്. ആഗോള സ്വര്‍ണ വിപണിയില്‍ ഭൗമ രാഷ്‌ട്രീയ-സാമ്പത്തിക കാലാവസ്ഥ സങ്കീര്‍ണമായാണ് തുടരുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ സ്വര്‍ണ വിപണിയെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഡോളറിന്‍റെ മൂല്യത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും സ്വര്‍ണ നിരക്കിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന കാരണമാണെന്ന് വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നു.

യുഎസ് പലിശ നിരക്കുകള്‍, പണപ്പെരുപ്പം, രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ എന്നിവ സ്വര്‍ണ വിലയെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യന്തര നയങ്ങള്‍, വൻകിട രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ എന്നിവയും സ്വർണ വിലയില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നു. കൂടാതെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന കയറ്റിറക്കങ്ങൾ, രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലെ അസ്ഥിരത എന്നിവയും സ്വർണ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

Last Updated : December 1, 2025 at 11:50 AM IST

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

