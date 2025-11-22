ETV Bharat / business

ശരവേഗത്തില്‍ കുതിപ്പ്; സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വന്‍ വര്‍ധന

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വീണ്ടും കുതിപ്പ്. പവന് 1360 രൂപയും ഗ്രാമിന് 170 രൂപയുമാണ് വര്‍ധന.

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇന്നും വര്‍ധനവ്. പവന് 1360 രൂപയും ഗ്രാമിന് 170 രൂപയുമാണ് വര്‍ധനവുണ്ടായത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍റെ വില 92,280 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന്‍റെ വില 11,535 രൂപയുമായി. സമീപ കാലത്ത് ഒറ്റയടിക്ക് ഇത്രയും തുക ഉയരുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്.

നവംബര്‍ 20ന് അടക്കം ചില ദിവസങ്ങളില്‍ സ്വര്‍ണ നിരക്ക് ഒരു ദിവസം രണ്ട് തവണ വര്‍ധനവുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് പവന് വില 1000ത്തിലധികം വര്‍ധനവ് വരുന്നത്.

22 കാരറ്റിന് മാത്രമല്ല 18 കാരറ്റ് വിലയിലും വര്‍ധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 140 രൂപയാണ് വര്‍ധിച്ചത്. ഇത് പവന് വില 75920 രൂപയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഒരു ഗ്രാമിനാകട്ടെ 9490 രൂപയുമായി വില. 14 കാരറ്റിന്‍റെ ഒരു ഗ്രാമിന് 110 രൂപ വര്‍ധിച്ചു. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന് 7390 രൂപയും പവന് 59,120 രൂപയും വര്‍ധനവുണ്ടായി. 9 കാരറ്റിന് 70 രൂപ വര്‍ധിച്ചു. 9 കാരറ്റിന്‍റെ ഒരു പവന് 38,160 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 4770 രൂപയുമാണ് വര്‍ധനവുണ്ടായത്.

ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ വില ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍:

സ്വര്‍ണംവില/ഗ്രാംവില/പവന്‍
22 കാരറ്റ്1153592280
18 കാരറ്റ്949075920
14 കാരറ്റ്739059120
9 കാരറ്റ്477038160

സ്വര്‍ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍: കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസം സ്വര്‍ണ വില താഴേക്ക് പോയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്നും ഇന്നലെയുമായി വര്‍ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. രാജ്യന്തര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണ നിരക്കില്‍ ഇന്ന് വര്‍ധനവൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും സംസ്ഥാനത്തെ വിലയില്‍ വര്‍ധനവുണ്ടായി. സാധാരണ രാജ്യന്തര വിപണിയില്‍ മാറ്റമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കേരളത്തില്‍ നിരക്ക് ഉയരുന്നത്. എന്നാലിന്ന് വിലയില്‍ മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.

ഏറ്റവും വലിയ സ്വര്‍ണ ഉപഭോക്താക്കളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സ്വര്‍ണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതും ഇന്ത്യയിലേക്കാണ്. രാജ്യത്തെ സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ദിനംപ്രതിയുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടങ്ങള്‍ക്ക് കാരണങ്ങള്‍ നിരവധിയാണ്. ആഗോള സ്വര്‍ണ വിപണിയില്‍ ഭൗമ രാഷ്‌ട്രീയ-സാമ്പത്തിക കാലാവസ്ഥ സങ്കീര്‍ണമായാണ് തുടരുന്നത്.

ഇത് ഇന്ത്യയിലെ സ്വര്‍ണ വിപണിയെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കും. ഡോളറിന്‍റെ മൂല്യത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും ഒരു പ്രധാന കാരണമാെന്നാണ് വിദഗ്‌ധരുടെ കണക്ക് കൂട്ടല്‍. യുഎസിന്‍റെ പലിശ നിരക്കുകള്‍, പണപ്പെരുപ്പം, രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ എന്നിവയും സ്വര്‍ണ വിലയെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.

