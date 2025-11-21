ETV Bharat / business

ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ വില അറിയാം.

representative image
ETV Bharat Kerala Team

Published : November 21, 2025 at 3:10 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണ വില താഴേക്ക് പതിച്ചതിന് പിന്നാലെ കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധനവ്. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കൂടിയതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിൻ്റെ വില 11,410 രൂപയായി. ഒരു പവന് 160 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 91,280 രൂപയായി.

സംസ്ഥാനത്ത് 18 കാരറ്റ് സ്വർണ വില ഗ്രാമിന് 15 രൂപ ഉയർന്ന് 9,435 രൂപയായി. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിൻ്റെ വില 75080 രൂപയായി. 14 കാരറ്റിന് ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കൂടി 7310 രൂപയായി ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിൻ്റെ വില 58,480 രൂപയായി. 9 കാരറ്റ് സ്വർണ വില ഗ്രാമിന് 10 രൂപ ഉയര്‍ന്ന് 4720 രൂപയായി. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിൻ്റെ വില 37,760 രൂപയായി. വെള്ളിക്ക് ഗ്രാമിന് 2 രൂപ കുറഞ്ഞ് 161 രൂപ.

രാജ്യന്തര വിപണിയില്‍ ഇന്ന് ഔണ്‍സിന് 6 ഡോളര്‍ താഴ്‌ന്ന് 4.054 രൂപയായി. എന്നാല്‍ കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് വില കൂടുകയാണുണ്ടായത്. സെപ്‌റ്റംബറോടെ അമേരിക്കയില്‍ തൊഴിലവസരം സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്ത് വന്നതോടെയാണ് വില താഴ്‌ന്നതെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ യുഎസ്‌ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തില്‍ ഏറ്റക്കുറച്ചില്‍ വന്നതോടെ രാജ്യന്തര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണ വിലയുടെ കുതിപ്പിന് തടയിട്ടു.

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില രേഖപ്പെടുത്തിയത് നവംബർ 13ന് ആയിരുന്നു. 94,320 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വില. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വർണ വില രേഖപ്പെടുത്തിയത് നവംബർ അഞ്ചിന് ആയിരുന്നു. 89,080 രൂപയായിരുന്നു നവംബർ അഞ്ചിന് സ്വർണ വില. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വര്‍ണ വില 3200 രൂപയോളം ഇടിഞ്ഞിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ഇന്നലെ സ്വർണ വില ഇടിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ ഇന്ന് ഉയര്‍ന്നത് ആഭരണം വാങ്ങിക്കുന്നവരെ നിരാശയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സ്വർണ വില കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കുകയാണ്. യുഎസിൽ തൊഴിൽ വിപണി മെച്ചപ്പെടുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നതോടെ വരും മാസങ്ങളില്‍ പലിശ നിരക്ക് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയെ ബാധിച്ചു. ഇതോടെ, യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യവും യുഎസ് കടപ്പത്ര ആദായ നിരക്കും മെച്ചപ്പെട്ടു.

സ്വര്‍ണ വില ഉയരാനുള്ള കാരണങ്ങള്‍:

അമേരിക്ക ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന പലിശ നിരക്കുകള്‍, പണപ്പെരുപ്പം, രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ എന്നിവ സ്വര്‍ണ വിലയെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യന്തര നയങ്ങള്‍, വൻകിട രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ എന്നിവയും സ്വർണ വിലയില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നു.

കൂടാതെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ ഇടയ്‌ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കയറ്റിറക്കങ്ങൾ, രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലെ അസ്ഥിരത എന്നിവയും സ്വർണ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

