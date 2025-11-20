ഇടിവോട് ഇടിവ്! വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നവര്ക്ക് ആശ്വാസം, സ്വര്ണ വില താഴേക്ക്
കേരളത്തില് വീണ്ടും സ്വര്ണ വില കുറഞ്ഞു. പവന് 120 രൂപയും ഗ്രാമിന് 15 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്.
Published : November 20, 2025 at 1:28 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണ വില വീണ്ടും താഴുന്നു. പവന് 120 രൂപയും ഗ്രാമിന് 15 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് 91,440 രൂപയും ഗ്രാമിന് 11,430 രൂപയുമായി.
22 കാരറ്റിന് മാത്രമല്ല 18 കാരറ്റ് സ്വര്ണ വിലയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. 18 കാരറ്റിന്റെ ഒരു പവന് 750 രൂപയും ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും ഇന്ന് കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഒരു പവന് 75,200 രൂപയും ഗ്രാമിന് 9,400 രൂപയുമായി. 14 കാരറ്റിന് ഇന്ന് 585 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഒരു പവന്റെ വില 58,600 രൂപയും ഗ്രാമിന് 7325 രൂപയുമായി. അതേസമയം 9 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് 375 രൂപയാണ് കുറവുണ്ടായത്. പവന് 37,800 രൂപയും ഗ്രാമിന് 4,725 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില.
രാജ്യാന്തര വിലയില് കനത്ത ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ് നേരിടുന്നത്. ഔണ്സിന് 4110 ഡോളര് ഉയര്ന്ന ശേഷം 4047 രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ വില 4066 ഡോളറാണ്. രാജ്യാന്തര വിലയില് ഈ ചാഞ്ചാട്ടം സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കില് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണ വിലയില് കൂടുതല് ഇടിവുണ്ടാകുമായിരുന്നു. അതേസമയം സ്വര്ണ വിലയില് വരും ദിവസങ്ങളിലും കുറവുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്.
സ്വര്ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ത്: രാജ്യത്തെ സ്വര്ണ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടങ്ങള്ക്ക് കാരണങ്ങള് നിരവധിയാണ്. ആഗോള സ്വര്ണ വിപണിയില് ഭൗമ രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക കാലാവസ്ഥ സങ്കീര്ണമായാണ് തുടരുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ സ്വര്ണ വിപണിയെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കും. ഡോളറിന്റെ മൂല്യത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും ഒരു പ്രധാന കാരണമാെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്.
അമേരിക്ക ഏര്പ്പെടുത്തുന്ന പലിശ നിരക്കുകള്, പണപ്പെരുപ്പം, രാജ്യങ്ങള് തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന സംഘര്ഷങ്ങള് എന്നിവ സ്വര്ണ വിലയെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യന്തര നയങ്ങള്, വൻകിട രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ എന്നിവയും സ്വർണ വിലയില് മാറ്റങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകുന്നു.
കൂടാതെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കയറ്റിറക്കങ്ങൾ, രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലെ അസ്ഥിരത എന്നിവയും സ്വർണ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
വിവാഹങ്ങൾ, ഇന്ത്യൻ ആഘോഷങ്ങളായ ദസറ, ദീപാവലി എന്നീ സന്ദർഭങ്ങളിലും സ്വർണത്തിന് ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വർണത്തിന് വില കുതിച്ചുയരുന്നതും സ്വാഭാവികമാണ്. സ്വർണത്തെ നിക്ഷേപമായി കാണുന്നവർക്കും സ്വർണ വില ഉയരുന്നത് വലിയ നേട്ടമാണ്. ഈ സമയം അവർക്ക് ഉയർന്ന വിലയിൽ സ്വർണം വിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ നിരക്കും ആവശ്യകതയും വർധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
