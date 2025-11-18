കുത്തനെ താഴേക്ക്; സ്വര്ണ വിലയില് വീണ്ടും ഇടിവ്, ഇനിയൊരു ഉയര്ച്ചയില്ലെ?
കേരളത്തില് വീണ്ടും സ്വര്ണ വിലയില് ഇടിവ്. ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 1280 രൂപ.
Published : November 18, 2025 at 2:00 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്ണ വിലയില് വീണ്ടും കുറവ്. ഇന്ന് (നവംബര് 18) പവന് 1280 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്റെ വില 90,680 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 160 രൂപയും കുറഞ്ഞു. ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന് 11,335 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില.
ഇന്നത്തെ വില പ്രകാരം 10 ഗ്രാം സ്വര്ണം വാങ്ങാന് 1,13,350 രൂപയാകും. സ്വര്ണാഭരണത്തിന്റെ പണിക്കൂലിക്ക് അനുസരിച്ച് വിലയില് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുണ്ടാകാം. 18 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിലും നേരിയ കുറവുണ്ട്. ഒരു ഗ്രാമിന് 130 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9325 രൂപയും പവന് 74600 രൂപയുമായി.
14 കാരറ്റിനാകട്ടെ ഒരു ഗ്രാമിന് 7265 രൂപയും പവന് 58120 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. 9 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിനാണെങ്കില് ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 70 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന് 4685 രൂപയും പവന് 37480 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില.
സ്വര്ണ വിലയില് അപ്രതീക്ഷിത ഇടിവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇത് വില്പ്പന ഡിമാന്ഡ് ഉയരാന് കാരണമാകും. എന്നാല് വില്പ്പന വര്ധിച്ചാല് സ്വാഭാവികമായും സ്വര്ണ വില വീണ്ടും ഉയരും. സാധാരണയായി യുഎസ് ഡോളറിലാണ് സ്വര്ണത്തിന്റെ വിപണി വില കണക്കാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യുഎസിലെ ചെറിയ ചലനങ്ങള് പോലും കേരളത്തിലെ സ്വര്ണ വിലയെ കാര്യമായി ബാധിക്കും.
അഡ്വാന്സ് ബുക്കിങ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷന്: സ്വര്ണ വിലയില് ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് ആഭരണം വാങ്ങാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് അഡ്വാന്സ് ബുക്കിങ് നല്ലൊരു മാര്ഗമാണ്. വില ഏറ്റവും കുറയുന്ന ദിവസം ജ്വല്ലറികളിലെത്തി ആഭരണങ്ങള്ക്ക് അഡ്വാന്സ് ബുക്കിങ് എടുക്കുക. സ്വര്ണം വാങ്ങാന് ഉദേശിക്കുന്ന ദിവസം വില കൂടിയാലും ബുക്കിങ് ദിവസത്തെ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും നിങ്ങളില് നിന്ന് വില ഈടാക്കുക. ഇനി ബുക്ക് ചെയ്ത ദിവസത്തേക്കാള് വില കുറയുകയാണെങ്കില് ബുക്കിങ് ചെയ്തവര്ക്ക് അന്നത്തെ വിലയിലും സ്വര്ണം വാങ്ങാം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വര്ണ ഉപഭോക്താക്കളാണ് ഇന്ത്യ. ഓരോ വര്ഷവും ടണ് കണക്കിന് സ്വര്ണമാണ് ഇന്ത്യയില് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഗോള വിപണിയിലെ ചെറിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള് പോലും രാജ്യത്തെ സ്വര്ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കും. എന്നാല് രാജ്യാന്തര വിപണിയില് സ്വര്ണത്തിന് വില കുറഞ്ഞാലത് ഇന്ത്യയിലെ വിലക്കുറവിന് കാരണമാകണമെന്നുമില്ല. ഇന്ത്യയിലെ സ്വര്ണ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് രൂപയുടെ മൂല്യം, പ്രാദേശിക ആവശ്യകത, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നീ ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.
സ്വര്ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ത്: രാജ്യത്തെ സ്വര്ണ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടങ്ങള്ക്ക് കാരണങ്ങള് നിരവധിയാണ്. ആഗോള സ്വര്ണ വിപണിയില് ഭൗമ രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക കാലാവസ്ഥ സങ്കീര്ണമായാണ് തുടരുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ സ്വര്ണ വിപണിയെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കും. ഡോളറിന്റെ മൂല്യത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും ഒരു പ്രധാന കാരണമാെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്.
അമേരിക്ക ഏര്പ്പെടുത്തുന്ന പലിശ നിരക്കുകള്, പണപ്പെരുപ്പം, രാജ്യങ്ങള് തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന സംഘര്ഷങ്ങള് എന്നിവ സ്വര്ണ വിലയെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യന്തര നയങ്ങള്, വൻകിട രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ എന്നിവയും സ്വർണ വിലയില് മാറ്റങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകുന്നു.
കൂടാതെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കയറ്റിറക്കങ്ങൾ, രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലെ അസ്ഥിരത എന്നിവയും സ്വർണ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
വിവാഹങ്ങൾ, ഇന്ത്യൻ ആഘോഷങ്ങളായ ദസറ, ദീപാവലി എന്നീ സന്ദർഭങ്ങളിലും സ്വർണത്തിന് ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വർണത്തിന് വില കുതിച്ചുയരുന്നതും സ്വാഭാവികമാണ്. സ്വർണത്തെ നിക്ഷേപമായി കാണുന്നവർക്കും സ്വർണ വില ഉയരുന്നത് വലിയ നേട്ടമാണ്. ഈ സമയം അവർക്ക് ഉയർന്ന വിലയിൽ സ്വർണം വിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ നിരക്കും ആവശ്യകതയും വർധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
Also Read: ഇന്ത്യയുടെ തൊഴിൽ മേഖലയുടെ നട്ടെല്ലായി 'സ്വയം തൊഴിൽ', സ്ത്രീകള്ക്കും മുന്നേറ്റം, പുതിയ റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്ത്