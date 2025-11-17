ഹമ്പോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും കുറവോ? കൂപ്പുകുത്തി സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്ണ വില
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്ണ വിലയില് നേരിയ കുറവ്. പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിന് 10 രൂപയും കുറഞ്ഞു.
Published : November 17, 2025 at 1:22 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വര്ണ വിലയില് ഇടിവ്. ഇന്ന് (നവംബര് 17) പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിന് 10 രൂപയും കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില 91,640 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 11,455 രൂപയുമായി.
നവംബറിന്റെ തുടക്കത്തില് 90,200 രൂപയായിരുന്നു പവന്റെ വില. എന്നാല് പിന്നീട് വില കുറയുകയായിരുന്നു. വില 89,080 രൂപ വരെ എത്തുകയും പിന്നീട് തിരിച്ച് കയറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം അതായത് ഒക്ടോബര് 17ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 97,360 രൂപയാണ് ചരിത്രത്തിലെ റെക്കോര്ഡ് വില.
ഇതിന് പിന്നാലെ ഏതാനും ദിവസങ്ങള് പിന്നിട്ടപ്പോള് വില അപ്രതീക്ഷിതമായി താഴുകയായിരുന്നു. പവന് വില ഒരു ലക്ഷം കടക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലുകള് ഉണ്ടായ സമയത്താണ് വിലയില് കുറവുണ്ടായത്.
22 കാരറ്റില് മാത്രമല്ല 18 കാരറ്റ് വിലയിലും നേരിയ ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 9420 രൂപയും പവന് 75360 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. എന്നാല് 14 കാരറ്റിന്റെ ഒരു ഗ്രാമിന് 7340 രൂപയും ഒരു പവന് 58,720 രൂപയുമാണ് വില. 9 കാരറ്റിന്റെ ഒരു ഗ്രാമിന് 4735 രൂപയും ഒരു പവന് 37880 രൂപയുമാണ് വില.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വര്ണ ഉപഭോക്താക്കളാണ് ഇന്ത്യ. ഓരോ വര്ഷവും ടണ് കണക്കിന് സ്വര്ണമാണ് ഇന്ത്യയില് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഗോള വിപണിയിലെ ചെറിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള് പോലും രാജ്യത്തെ സ്വര്ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കും. എന്നാല് രാജ്യാന്തര വിപണിയില് സ്വര്ണത്തിന് വില കുറഞ്ഞാലത് ഇന്ത്യയിലെ വിലക്കുറവ് കാരണമാകണമെന്നുമില്ല. ഇന്ത്യയിലെ സ്വര്ണ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് രൂപയുടെ മൂല്യം, പ്രാദേശിക ആവശ്യകത, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നീ ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.
സ്വര്ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ത്: രാജ്യത്തെ സ്വര്ണ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടങ്ങള്ക്ക് കാരണങ്ങള് നിരവധിയാണ്. ആഗോള സ്വര്ണ വിപണിയില് ഭൗമ രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക കാലാവസ്ഥ സങ്കീര്ണമായാണ് തുടരുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ സ്വര്ണ വിപണിയെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കും. ഡോളറിന്റെ മൂല്യത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും ഒരു പ്രധാന കാരണമാെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്.
അമേരിക്ക ഏര്പ്പെടുത്തുന്ന പലിശ നിരക്കുകള്, പണപ്പെരുപ്പം, രാജ്യങ്ങള് തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന സംഘര്ഷങ്ങള് എന്നിവ സ്വര്ണ വിലയെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യന്തര നയങ്ങള്, വൻകിട രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ എന്നിവയും സ്വർണ വിലയില് മാറ്റങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകുന്നു.
കൂടാതെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കയറ്റിറക്കങ്ങൾ, രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലെ അസ്ഥിരത എന്നിവയും സ്വർണ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
വിവാഹങ്ങൾ, ഇന്ത്യൻ ആഘോഷങ്ങളായ ദസറ, ദീപാവലി എന്നീ സന്ദർഭങ്ങളിലും സ്വർണത്തിന് ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വർണത്തിന് വില കുതിച്ചുയരുന്നതും സ്വാഭാവികമാണ്. സ്വർണത്തെ നിക്ഷേപമായി കാണുന്നവർക്കും സ്വർണ വില ഉയരുന്നത് വലിയ നേട്ടമാണ്. ഈ സമയം അവർക്ക് ഉയർന്ന വിലയിൽ സ്വർണം വിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ നിരക്കും ആവശ്യകതയും വർധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
Also Read: ഒഴുകിയെത്തുന്നത് 13 ലക്ഷത്തിലധികം കോടിയുടെ നിക്ഷേപം; ആന്ധ്രയിലെ വ്യവസായ പങ്കാളിത്ത ഉച്ചകോടി സൂപ്പർ ഹിറ്റ്