കേരളത്തിലും ഇടിവ്; സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ആശ്വാസം, വരും ദിവസങ്ങളിലെ സ്ഥിതിയെന്ത്?

സ്വര്‍ണത്തിന് വില കുറഞ്ഞു. എറ്റവും പുതിയ വില നിരക്കുകൾ അറിയാം. വെള്ളിക്കും വില കുറഞ്ഞും.

Golden Jewelers. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 15, 2025 at 10:59 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം. 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 180 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 11,465 രൂപയായി. ഒരു പവന് 91,720 രൂപയും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ സ്വർണ വില 94000ന് അടുത്തെത്തിയിരുന്നു. ഒരു ഗ്രാമിൻ്റെ വില 11,715 രൂപയും ഒരു പവന് 93,720 രൂപയുമായിരുന്നു.

18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 150 രൂപ കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമിന് 9430 രൂപയും ഒരു പവന് 75,440 രൂപയുമായി. 14 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 115 രൂപ കുറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർണം ഗ്രാമിന് 7345 രൂപയും പവൻ വില 58,760 രൂപയുമായി. 9 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 75 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഗ്രാം വില 4740 രൂപ ആയപ്പോൾ പവൻ വില 37,920 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെള്ളിയുടെ വില ഏഴ് രൂപ വര്‍ധിച്ച് ഗ്രാമിന് 172 രൂപയായി ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് വെള്ളിയ്ക്ക്‌ 2 രൂപ കുറഞ്ഞ് 170 രൂപ ആയി.

സ്വർണവിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്കുള്ള കാരണം

ആഗോള സ്വര്‍ണ വിപണിയില്‍ ഭൗമ രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക കാലാവസ്ഥ സങ്കീര്‍ണമായാണ് തുടരുന്നത്. ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യന്‍ സ്വർണ വിപണിയിൽ സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ കയറ്റിറക്കങ്ങള്‍ തുടരുന്നതെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സ്വർണ വിപണിയിലെ ആഗോള മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയെയും സ്വാഭാവികമായും ബാധിക്കും. ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും ഒരു പ്രധാന കാരണമാണെന്നാണ് വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

യുഎസ്‌ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന പലിശ നിരക്കുകൾ, പണപ്പെരുപ്പം, രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ എന്നിവയും ഇതിന് കാരണമാകുന്നു. രാജ്യാന്തര നയങ്ങൾ, വൻകിട രാജ്യങ്ങുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ എന്നിവയും സ്വർണ വിലയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ ഇടയ്‌ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കയറ്റിറക്കങ്ങൾ, രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലെ അസ്ഥിരത എന്നിവയും സ്വർണ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

വിവാഹങ്ങൾ, ഇന്ത്യൻ ആഘോഷങ്ങളായ ദസറ, ദീപാവലി എന്നീ സന്ദർഭങ്ങളിലും സ്വർണത്തിന് ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വർണത്തിന് വില കുതിച്ചുയരുന്നതും സ്വാഭാവികമാണ്. സ്വർണത്തെ നിക്ഷേപമായി കാണുന്നവർക്കും സ്വർണവില ഉയരുന്നത് വലിയ നേട്ടമാണ്. ഈ സമയം അവർക്ക് ഉയർന്ന വിലയിൽ സ്വർണം വിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ നിരക്കും ആവശ്യകതയും വർധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും വിദഗ്‌ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

