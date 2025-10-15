ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്ക്കൊടുവില് വീണ്ടും കുതിച്ചുചാട്ടം; സ്വര്ണ വിലയില് 400 രൂപ വര്ധനവ്
ഇന്നും സ്വര്ണ വിലയില് വര്ധനവ്. പവന് 400 രൂപ വര്ധിച്ചു. വില ഇനിയും ഉയര്ന്നേക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധര്.
Published : October 15, 2025 at 12:12 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കയറ്റിറക്കങ്ങള്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വര്ണ വില കുതിക്കുന്നു. ഗ്രാമിന് 50 രൂപയും പവന് 400 രൂപയും ഇന്ന് വര്ധിച്ചു. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന്റെ വില 11,815 രൂപയും ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില 94,520 രൂപയുമായി.
ഇന്ന് (ഒക്ടോബര് 15) വിലയില് വര്ധനവുണ്ടായതോടെ സ്വര്ണത്തിന് ഒരു ലക്ഷത്തിലെത്താന് വെറും 5480 രൂപയുടെ ദൂരം മാത്രമെയുള്ളൂ. എന്നാല് ഒരു പവന് സ്വര്ണം വാങ്ങുമ്പോള് വില ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളില് വരും. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയായ അഞ്ച് ശതമാനത്തിലുള്ള ഒരു ആഭരണത്തിന് ഇന്ന് 1,02,274 രൂപ നല്കണം. പത്ത് ശതമാനം പണിക്കൂലി ഉള്ളതാണെങ്കില് അതിന് 1,07,091 രൂപയും നല്കണം.
ഒക്ടോബറില് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 86,560 രൂപയായിരുന്നു. ഒക്ടോബര് മൂന്നിനായിരുന്നു ഈ വില. ഒക്ടോബറില് ഇതുവരെ 7800 രൂപയാണ് വര്ധനവുണ്ടായത്.
ഈ മാസം എട്ടിനാണ് സ്വര്ണ വില ആദ്യമായി 90,000 കടന്നത്. ഒന്പതിന് 91,000 കടന്ന് പിന്നീടങ്ങോട്ട് 95,000ലേക്ക് അടക്കുകയായിരുന്നു. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില് സ്വര്ണത്തിലേക്ക് കൂടുതല് ആളുകള് ഒഴുകിയെത്തിയതാണ് സ്വര്ണ വില ഉയരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം.
രാജ്യാന്തര സ്വര്ണ വില 4191.50 ഡോളറില് എത്തി പുതിയ റെക്കോഡിട്ടു. നിലവില് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് 4,174.10 ഡോളറിലാണ്. അതേസമയം രൂപ ഡോളറിനെതിരെ 52 പൈസ നേട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരത്തിന് തുടക്കമായത്. പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുമെന്ന ഫെഡ് ചെയര്മാന് ജെറോം പവലിന്റെ സൂചനയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഡോളര് സൂചിക ഇടിഞ്ഞു. ഇത് രൂപയ്ക്ക് നേട്ടമായി.
സ്വര്ണ വില ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്. അടുത്ത വര്ഷം അവസാനത്തോടെ സ്വര്ണ വില ഔണ്സിന് 4,900 ഡോളറിലെത്തുമെന്നാണ് ഗോള്ഡ്മാന് സാച്സിന്റെ പ്രവചനം. കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ തുടര്ച്ചയായ വാങ്ങലും ഇടിഎഫ് നിക്ഷേപവുമാണ് വിലയിലെ മുന്നേറ്റത്തിന് സാധ്യതയായി കാണിക്കുന്നത്. അടുത്തവര്ഷം 5000 ഡോളറിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് അനലിസ്റ്റുകളുടെ പ്രവചനം.
നിലവിലെ ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളാണ് സ്വര്ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില് ഡിമാന്ഡ് ഉയര്ന്നതോടെയാണ് സ്വര്ണ വിലയും കുതിക്കുന്നത്. യുഎസ് ഫെഡറല് റിസര്വ് ഇനിയും പലിശ കുറയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും യുഎസ് ചൈന വ്യാപാര ബന്ധത്തിലെ പുതിയ ആശങ്കകളുമാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില് സ്വര്ണത്തിന് ഊര്ജമാകുന്നത്.
