Representational image (IANS)
Published : March 9, 2026 at 11:04 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ നേരിയ കുറവ്. സ്വർണ വില കുതിച്ചുയര്‍ന്നതിന് പിന്നാലെ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി വിലയില്‍ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് 180 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,820 രൂപയായി. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിൻ്റെ വില 1,18,560 രൂപയായും കുറഞ്ഞു.

18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാമിന് 150 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,175 രൂപയായി. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 97,400 രൂപയായി. 14 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാമിന് 115 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,480 രൂപയായി. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 75,840 രൂപയായി. 9 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് 70 രൂപ കുറഞ്ഞ് 6,115 രൂപയായി. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 48,920 രൂപയായി. വെള്ളിക്ക് ഒരു ഗ്രാമിന് 280 രൂപയും പത്ത് ഗ്രാമിന് 2800 രൂപയുമാണ് വിപണി വില.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്നത്തെ വിലയിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങാൻ നികുതിയും 10 ശതമാനം പണിക്കൂലിയും ഹോള്‍മാര്‍ക്ക് ചാര്‍ജും അടക്കം 1.20 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും നല്‍കേണ്ടിവരും. എന്നാല്‍ ആഭരണങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് വിലയില്‍ മാറ്റമുണ്ടാകും.

ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിൻ്റെ വില 1,20,000 രൂപയായിരുന്നു. ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് 15,000 എന്ന നിരക്കായിരുന്നു വിപണി വില, ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തില്‍ വ്യത്യാസം വന്നതോടെ സ്വർണ വിലയിലും ചാഞ്ചാട്ടം വന്നു. ഇതോടെ കുറച്ച് ദിവസമായി കുതിച്ചുയര്‍ന്ന സ്വര്‍ണ വില അല്‍പ്പമൊന്ന് കുറഞ്ഞു. അടുത്തിടെ ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വവും നിക്ഷേപകരുടെ സ്വർണത്തിലേക്കുള്ള താത്‌പര്യവും വർധിച്ചതോടെ വില ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുകയാണ്.

സ്വർണ വില ഉയർന്നതോടെ നിക്ഷേപകർക്കിടയിൽ ഡിജിറ്റൽ സ്വർണത്തോടുള്ള ഡിമാന്‍ഡ് വളരെ അധികം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വർണ വില കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുമ്പോൾ സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ചില എളുപ്പ വഴികൾ തേടുന്നവരും ഏറെയാണ്.

പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതാണ് സ്വർണ വില വീണ്ടും ഉയരാൻ കാരണമായത്. യുദ്ധം കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുമെന്ന ഭീതിയും നിക്ഷേപകരെ വീണ്ടും സ്വർണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് കാരണമായി. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ സ്വർണത്തിന് ഡിമാൻഡ് വർധിച്ചത് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വില വന്‍ കുതിപ്പിലേക്ക് നയിച്ചു. അമേരിക്കൻ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടവും യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ നയങ്ങളും വിപണിയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

