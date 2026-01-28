കൈയ്യെത്താ ദൂരത്ത് സ്വര്ണം; ഇന്ന് മാത്രം വര്ധിച്ചത് 2360 രൂപ
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണ വില കത്തിക്കയറുന്നു. ഒരു ഗ്രാമിന് 15,140 രൂപയും ഒരു പവന് 1,21,120 രൂപയുമായി.
Published : January 28, 2026 at 12:54 PM IST
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണ വിലയില് വന് കുതിപ്പ്. പവന് 2360 രൂപയാണ് ഇന്ന് വര്ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില 1,21,120 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാമിന് 295 രൂപയും വര്ധിച്ചു. ഒരു ഗ്രാമിന് 15,140 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില.
22 കാരറ്റില് മാത്രമല്ല 18 കാരറ്റ്, 14 കാരറ്റ്, 9 കാരറ്റ് എന്നീ സ്വര്ണത്തിന്റെ വിലയിലും വര്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റിന്റെ ഗ്രാമിന് 240 രൂപയും 14 കാരറ്റിന് 190 രൂപയും 9 കാരറ്റിന് 120 രൂപയുമാണ് വര്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതോടെ 18 കാരറ്റിന്റെ ഒരു പവന് 99,480 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 12,435 രൂപയും വര്ധിച്ചു. 14 കാരറ്റിനാകട്ടെ പവന് 77,480 രൂപയും ഗ്രാമിന് 9,685 രൂപയുമാണ് വില. അതേസമയം 9 കാരറ്റിന്റെ ഒരു പവന് 49,960 രൂപയും ഗ്രാമിന് 6245 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില.
സ്വര്ണത്തിനൊപ്പം വെള്ളി വിലയിലും വര്ധനവ് തന്നെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഗ്രാമിന് 380 രൂപയും ഒരു പവന് 3800 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് സ്വര്ണ വില ഉയരുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ വിലയിലും വന് കുതിപ്പുണ്ടാകാന് കാരണം. സ്വര്ണ വില ഔണ്സിന് 5000 ഡോളര് കടന്ന് പുതിയ റെക്കോഡിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ലോകമെമ്പാടും സംഘര്ഷങ്ങള് വര്ധിച്ച് വരുന്നതും സ്വര്ണ വിലയില് കുതിച്ചുച്ചാട്ടത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില് നിക്ഷേപകര് സ്വര്ണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതും നിരക്ക് ഉയരാന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളും അധിക തീരുവയുമെല്ലാം സ്വര്ണ വിപണിയില് അപ്രതീക്ഷിത വിലക്കയറ്റത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്ണ വിപണിയിലും ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനം ശക്തമാണ്. ആഗോള വിപണിയില് വില 5000 ഡോളര് കടന്നതോടെ കേരളത്തിലെ സ്വര്ണ നിരക്ക് ഇനിയും ഉയരുമെന്ന് ഉറപ്പായി.
ഗ്രീൻലൻഡ് വിഷയത്തിൽ അമേരിക്കയും നാറ്റോ സഖ്യകക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള വർധിച്ച് വരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ ഈ വർഷം സ്വർണ വിലയെ കൂടുതൽ ഉയർത്തി. ഭാവിയിലെ സാമ്പത്തിക, ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുമെന്ന വിപണി പ്രതീക്ഷകളാണ് ഇതിന് കാരണം. യുഎസ് മോണിറ്ററി പോളിസി, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഡിമാൻഡ്, സ്വർണ പിന്തുണയുള്ള ഇടിഎഫുകളിലേക്കുള്ള റെക്കോഡ് നിക്ഷേപം എന്നിവയുടെ പിന്തുണയോടെ, 2025ല് സ്വർണ വില 64 ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്നുവെന്ന് സ്വതന്ത്ര വിശകലന വിദഗ്ധൻ റോസ് നോർമൻ പറഞ്ഞു. "ഈ വർഷം സ്വർണ വില ഔൺസിന് 6,400 ഡോളറെന്ന ഉയർന്ന നിരക്കിൽ എത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നു'വെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രൂപയുടെ മൂല്യം ഉയര്ന്നു: യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം 11 പൈസ ഉയർന്ന് 91.57 ആയി. ഡോളർ സൂചികയിലെ ഇടിവും ഇന്ത്യ-യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വ്യാപാര കരാറുമാണ് രൂപയുടെ മൂല്യം ഉയരാനുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്ന്. രൂപയുടെ മൂല്യം ഉയര്ന്ന് തുടങ്ങിയെന്ന് ഫോറെക്സ് വ്യാപാരികള് പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ എക്കാലത്തെയും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലായിരുന്ന രൂപയുടെ മൂല്യം തിരിച്ച് കയറുകയും യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ 22 പൈസ ഉയർന്ന് 91.68ൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
എക്സ്ചേഞ്ച് ഡാറ്റ പ്രകാരം ഇന്നലെ വിദേശ സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർ 3,068.49 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിച്ചു. അതേസമയം ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിനായുള്ള (എഫ്ടിഎ) ചർച്ചകൾ അവസാനിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വസ്ത്രങ്ങൾ, രാസവസ്തുക്കൾ, പാദരക്ഷകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് 27 രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നികുതി രഹിത പ്രവേശനം ലഭിക്കും. അതേസമയം കാറുകൾ, വൈനുകൾ എന്നിവയുടെ ഇളവ് തീരുവയിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുമെന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 2 ബില്യൺ ആളുകള്ക്ക് ഈ കരാര് പ്രയോജനകരമാകും.
അടുത്തിടെ ബ്രിട്ടൻ, ന്യൂസിലൻഡ്, ഒമാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായുണ്ടായ കരാറുകള്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഈ കരാർ. വെല്ലുവിളികൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതിയിൽ യുഎസ് ഉയർന്ന താരിഫുകൾ ഉള്ളതിനാൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കരാർ ആഗോള വ്യാപാരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വളര്ച്ചയില് നിര്ണായക പങ്കാണ് നൽകുന്നത്' സിആർ ഫോറെക്സ് അഡ്വൈസേഴ്സ് എംഡി അമിത് പബാരി പറഞ്ഞു.
