രാവിലെ കുതിച്ച സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ്; അറിയാം ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില വിശദമായി

രാവിലെ പവന് 1,17,120 രൂപ ആയിരുന്ന സ്വർണ വില ഉച്ചയായപ്പോൾ ഗ്രാമിന് 235 രൂപ കൂറഞ്ഞ് 1,15,240 രൂപയായി.

GOLD RATE TODAY ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില TODAY GOLD PRICE GOLD PRICE KERALA
Representational Image (Getty images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 23, 2026 at 4:58 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ വ്യത്യാസം. രാവിലെ വില ഉയർന്നിരുന്ന സ്വർണത്തിന് ഉച്ചയ്‌ക്ക് ശേഷം വില ഇടിഞ്ഞു. രാവിലെ പവന് 1,17,120 രൂപയായിരുന്ന 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഇപ്പോൾ 1,15,240 രൂപയാണ് വില. 1,880 രൂപയാണ് പവന് കുറഞ്ഞത്. രാവിലെ 14,640 രൂപയായിരുന്ന ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 235 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,405 രൂപയായി.

അതേസമയം 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഉച്ചയ്‌ക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു പവൻ്റെ വില 94,680 രൂപ. രാവിലെ 96,240 രൂപയായിരുന്നു. 1,560 രൂപയാണ് ഉച്ചയോടുകൂടി പവന് കുറഞ്ഞത്. 18 കാരറ്റ് ഒരു ഗ്രാമിൻ്റെ വില 11,835 രൂപ. രാവിലെ 12,030 രൂപയായിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 195 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.

14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഒരു പവന് 73,720 രൂപയായി. രാവിലെ 74,920 രൂപയായിരുന്നു. 1,200 രൂപയാണ് പവന് കുറഞ്ഞത്. അതേസമയം 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഒരു ഗ്രാമിന് 9,215 രൂപയായി. 150 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന് രാവിലത്തേതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത്.

48,320 രൂപയായിരുന്ന ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു പവന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞപ്പോൾ 47,560 രൂപയായി. 760 രൂപയാണ് പവന് കുറഞ്ഞത്. ഒരു ഗ്രാമിൻ്റെ വില 5,945 രൂപയായി. 95 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാമിന് കുറഞ്ഞത്. രാവിലെ ഒരു ഗ്രാമിന് 6,040 രൂപയായിരുന്നു വില. അതേസമയം വെള്ളിവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. വെള്ളി 10 ഗ്രാമിന് 3,400 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 340 രൂപയുമാണ്.

സ്വർണവിലയിലെ മാറ്റത്തിനുള്ള കാരണം

വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വെല്ലുവിളികളും വെനസ്വേല, ഗ്രീൻലൻഡ്, ഇറാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള അമേരിക്കയുടെ പ്രതിരോധവുമെല്ലാം സ്വർണ വില റെക്കോഡുകൾ ഭേദിച്ച് കുതിച്ചുയരാനും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്കും കാരണമാകുന്നു.

ഗ്രീൻലന്‍ഡ് വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനായി അമേരിക്ക യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങൾക്കുമേൽ അധിക തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ യുഎസിൽ അടിസ്ഥാന പലിശ നിരക്കുകൾ കുറയാനുള്ള സാധ്യതകൾ എന്നിവയാണ് നേരിയ തോതിൽ സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം വരാൻ കാരണമെന്ന് വിദഗ്‌ദർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യൻ രൂപ ഡോളറിനെതിരെ റെക്കോർഡ് താഴ്‌ചയിൽ തുടരുന്നതും കേരളത്തിൽ സ്വർണവിലയെ ബാധിക്കും. രൂപ ഇടിയുമ്പോൾ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇറക്കുമതിച്ചെലവ് കൂടുകയും ഇത് സ്വർണവില നിർണയത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്യും.

നിലവിൽ കേരളത്തിൽ സ്വർണവില ജിഎസ്‌ടിയും പണിക്കൂലിയും കൂടാതെ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ കടക്കും എന്നാണ് വിഗദ്‌ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. രാജ്യാന്തര വില വൈകാതെ 5,000 ഡോളർ കടക്കുമെന്നും പറയുന്നു. നിലവിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങണമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ 3 ശതമാനം ജിഎസ്‌ടി, 10 ശതമാനം പണിക്കൂലി, 53.10 രൂപ ഹോൾമാർക്ക് ഫീസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപയിലധികമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

