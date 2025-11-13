സ്വര്ണ വിലയില് വീണ്ടും കുതിപ്പ്; ഈ മാസത്തെ റെക്കോഡ് നിരക്ക് ഇന്ന്
സ്വര്ണത്തിന് ഒറ്റയടിക്ക് വര്ധിച്ചത് 1680 രൂപ. ഇനിയും വർധിക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. ഈ മാസം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്കാണിത്.
Published : November 13, 2025 at 2:20 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ ഇന്ന് (നവംബര് 13) വീണ്ടും സ്വർണ വില വര്ധന. ഇന്നലെ സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 1680 രൂപയാണ്. ഇതോടെ 94000ന് അടുത്തെത്തി നിൽക്കുകയാണിപ്പോൾ സ്വർണവില. 1680 രൂപ വർധിച്ചതോടെ ഒരു ഗ്രാമിൻ്റെ വില 11,715 രൂപയും ഒരു പവന് 93,720 രൂപയുമായി ഉയര്ന്നു.
ഈ വില സ്ഥിരമല്ലെന്നും ഇനിയും കൂടുമെന്നുമാണ് വിപണിയിൽ നിന്നുള്ള വിവരം. ഈ മാസം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്കാണിത്. സ്വര്ണം വില്ക്കുന്നവര്ക്ക് ഇത് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ടെങ്കിലും സ്വര്ണം വാങ്ങുന്നവര്ക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമല്ല. പണിക്കൂലി കൂടി കൂട്ടുമ്പോള് സ്വര്ണ വില ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തിന് അടുത്തേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് സൂചനകള്.
22 കാരറ്റ് സ്വര്ണം ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 210 രൂപ വർധിച്ചപ്പോൾ 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 170 രൂപ കൂടി. ഇപ്പോൾ ഗ്രാം വില 9635 രൂപയും പവൻ വില 77080 രൂപയുമായി. 14 കാരറ്റ് സ്വര്ണം ഗ്രാമിന് 135 രൂപ വര്ധിച്ച് 7505 രൂപയായി. പവന് വില 60040 രൂപയായി. 9 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 90 രൂപ വര്ധിച്ച് 4845 രൂപയായി.
ഒക്ടോബര് 17ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 97,360 രൂപയാണ് സര്വകാല റെക്കോര്ഡ്. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളില് വില ഇടിഞ്ഞ് പവന് ഏകദേശം 9000 രൂപ വരെ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് പെട്ടെന്ന് വില ഉയരാന് തുടങ്ങിയത്. പവന് 38,760 രൂപയിലെത്തി. സ്വർണ വിലയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ വെള്ളി വിലയിലും വർധനവ് ഉണ്ടാകുന്നു. വെള്ളിയുടെ വില ഏഴ് രൂപ വര്ധിച്ച് ഗ്രാമിന് 172 രൂപയായി.
സ്വര്ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്
- ആഗോള സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങൾ: ആഗോള വിപണി, സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം, മഹാമാരികൾ, ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആഗോള അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ സ്വർണ വിലയെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഓഹരി വിപണികളിൽ ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിക്ഷേപകർ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു. ഇത് ഉയർന്ന ഡിമാൻഡിലേക്കും വിലയിലേക്കും നയിക്കുന്നു.
- രൂപ vs യുഎസ് ഡോളർ വിനിമയ നിരക്ക്: ആഗോളതലത്തിൽ സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് യുഎസ് ഡോളറിലാണ്. ഡോളറിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ രൂപ ദുർബലമായാൽ, സ്വർണം ഇറക്കുമതി കൂടുതൽ ചെലവേറിയതായിത്തീരും. ഇത് വില വർധനവിന് കാരണമാകും. മറുവശത്ത് രൂപയുടെ മൂല്യം കൂടിയാല് സ്വർണ വില കുറയുന്നതിന് കാരണമാകും.
- അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണ വിലകൾ: ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വില ആഗോള വിപണിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര നിരക്കുകളിലെ ഏത് മാറ്റവും രാജ്യത്തെ സ്വർണ വിലയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. പണപ്പെരുപ്പം, ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ആഗോള സ്വർണ നിരക്കുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.
- ഇറക്കുമതി തീരുവയും സർക്കാർ നയങ്ങളും: ഇന്ത്യ ഗണ്യമായ അളവിൽ സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു. ഇറക്കുമതി തീരുവകളും നികുതി നയങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വിലയെ ബാധിക്കുന്നു. സർക്കാർ ഇറക്കുമതി തീരുവ വർധിപ്പിച്ചാൽ സ്വർണ വില ഉയരും. അതുപോലെ സ്വർണ ശേഖരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയങ്ങളും നിരക്കുകളെ ബാധിക്കുന്നു.
- ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ ആവശ്യകതയും വിതരണവും: ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണത്തിന്റെ ആവശ്യകത വിവാഹ സീസണുകളിലും ഉയരും. ഡിമാൻഡ് വർധിക്കുമ്പോൾ വില ഉയരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നേരെമറിച്ച് ഡിമാൻഡ് കുറയുമ്പോൾ സ്വർണ വില കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
- പലിശ നിരക്കുകളും പണപ്പെരുപ്പവും: പണപ്പെരുപ്പം ഉയരുമ്പോൾ കറൻസി മൂല്യത്തകർച്ചയ്ക്കെതിരായ ഒരു സംരക്ഷണമായി നിക്ഷേപകർ സ്വർണത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഇത് സ്വർണത്തിന്റെ ആവശ്യകത വർധിപ്പിക്കുകയും വിലകൾ ഉയരാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കുകൾ സ്വർണത്തെ ഒരു നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു. ഇത് വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.
