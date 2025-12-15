Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / business

കൈ പൊള്ളും, കത്തിക്കയറി സ്വര്‍ണ വില; ലക്ഷം കടക്കുമോ?

ഒരു ലക്ഷത്തോട് അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് സ്വർണ വില. ഇന്ന് പവന് 60 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 99,280 രൂപയായി

GOLD RATE UPDATES GOLD MARKET IN KERALA GOLD MARKET GOLD PRICE
Representative image (Getty images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 15, 2025 at 3:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയില്‍ വർധന. സര്‍വകാല റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർണം കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്. ഒരു ലക്ഷത്തോട് അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് സ്വർണ വില.

സ്വർണം ഒരു പവന് ഒരുലക്ഷം രൂപയാകുന്നതിന് ഇനി 720 രൂപ മാത്രം. സ്വർണ വില ഗ്രാമിന് 12410 രൂപയിലേക്ക് എത്തി. 90 രൂപ കൂടിയാൽ 12500 രൂപയിലേക്ക് എത്തും. പിന്നാലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ എന്ന മാന്ത്രിക സംഖ്യയിലേക്ക് എത്തും. അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണ വില 4346 ഡോളറും രൂപയുടെ വിനിമയം നിരക്ക് 90.72 ലും ആണ്. അന്താരാഷ്ട്ര വില 50 ഡോളറും കൂടി വർധിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ സ്വർണ വില മാന്ത്രിക സംഖ്യയിലേക്ക് എത്തും.

ഇന്നത്തെ വില

ഇന്ന് പവന് 60 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 99,280 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാമിന് ഇതോടു കൂടി 12,410 രൂപയായി. അതേസമയം, 18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം പവന് 50 രൂപ വർധിച്ച് 81,640 രൂപയായി. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന് 10,205 ആയി. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 35 രൂപ വർധിച്ച് പവന് 63,560 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 7,945 രൂപയായി.

9 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 25 രൂപ കൂടി 41,000 ആയി. ഗ്രാമിന് 5,125 രൂപയും. രൂപയുടെ മൂല്യം, പ്രാദേശികമായ ആവശ്യകത, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണവില നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നതിനാലാണ് സ്വർണ വില കുതിച്ചു ഉയരുന്നത്.

GOLD RATE UPDATES GOLD MARKET IN KERALA GOLD MARKET GOLD PRICE
ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഓൾ കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചന്‍റ് അസോസിയേഷൻ ആണ് കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണവില അതാത് ദിവസത്തേത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിലയെ അനുസൃതമാക്കിയാണ് വില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി നിരക്കുകൾ, ഇറക്കുമതി തീരുവകൾ, നികുതികൾ, വിനിമയ നിരക്കുകളിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.

സ്വര്‍ണം വാങ്ങാന്‍ ഉദേശിക്കുന്ന ദിവസം വില കൂടിയാലും ബുക്കിങ് ദിവസത്തെ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും നിങ്ങളില്‍ നിന്ന് വില ഈടാക്കുക. ഇനി ബുക്ക് ചെയ്‌ത ദിവസത്തേക്കാള്‍ വില കുറയുകയാണെങ്കില്‍ ബുക്കിങ്‌ ചെയ്‌തവര്‍ക്ക് അന്നത്തെ വിലയിലും സ്വര്‍ണം വാങ്ങാം.

സ്വർണ വില കൂടുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങള്‍

  • യുഎസ് തീരുവ വർധനയ്ക്കിടയിലും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നതും വില ഉയരുന്നതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ലാഭമെടുപ്പുമൊക്കെ വില കുതിക്കാന്‍ കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
  • ആഗോള വിപണിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയ ചലനങ്ങളും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വിലയിലും മാറ്റങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്. അതേസമയം രൂപയുടെ മൂല്യം, പ്രാദേശികമായ ആവശ്യകതകൾ, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നീ ഘടകങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.
  • നിലവിൽ ഗോൾഡ് അസോസിയേഷനുകളാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിന് വിലയിടുന്നത്. ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് സ്വർണത്തിന് വിലകൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും അസോസിയേഷനുകൾക്ക് സാധിക്കും. ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദിവസത്തിൽ രണ്ടുതവണ വരെയും അസോസിയേഷനുകൾ വില പുതുക്കാറുണ്ട്.

ALSO READ: തെലങ്കാന റൈസിങ് ഗ്ലോബൽ ഉച്ചകോടി: കോടികളുടെ നിക്ഷേപവുമായി ആമസോണ്‍, മൂന്ന് ട്രില്യൺ ഡോളർ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ലക്ഷ്യമെന്ന് സർക്കാർ

TAGGED:

GOLD RATE UPDATES
GOLD MARKET IN KERALA
GOLD MARKET
GOLD PRICE
GOLD RATE TODAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.