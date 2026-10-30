സ്വർണ വില 4000 ഡോളറിന് താഴേക്ക്; 2013 ആവർത്തിക്കുമോ? ഉപഭോക്താക്കള്ക്കൊരു അവസരമോ ഇത്?
സ്വര്ണ വിലയില് ചാഞ്ചാട്ടം. നിലവിലെ വിലയിടിവ് കേരളത്തിലെ വ്യാപാര മേഖലയിൽ എന്ത് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും? വിശദമായറിയാം...
Published : October 30, 2026 at 3:19 PM IST
എറണാകുളം: അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണ വില ഔൺസിന് 3,993 ഡോളറിലേക്ക് താഴ്ന്നതോടെ ആഗോള സ്വർണ വിപണി വലിയ ചർച്ചകളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. റെക്കോഡ് വിലനിലവാരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഇടിവ് നിക്ഷേപകരിലും വ്യാപാരികളിലും ഒരുപോലെ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 2013ൽ ലോകം കണ്ട വലിയ സ്വർണ വില തകർച്ചയുടെ ആവർത്തനമാണോ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യവും അതോടൊപ്പം ഉയരുകയാണ്.
എന്നാൽ 2013ലെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യവും 2026ലെ സാഹചര്യവും ഒരുപോലെയല്ല. അതിനാൽ ഇപ്പോഴത്തെ വിലയിടിവിനെ പഴയ തകർച്ചയുടെ ആവർത്തനമായി കാണുന്നതും വില ഉടൻ തിരിച്ചുകയറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും ശരിയായ സമീപനമല്ലെന്ന് കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ജനറല് സെക്രട്ടറി അഡ്വ.എസ് അബ്ദുൽ നാസർ പറഞ്ഞു.
2013ലെ തകർച്ചയും ഇന്നത്തെ വിലയിടിവും 2013ൽ അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവ് സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന നടപടികൾ കുറയ്ക്കുമെന്ന സൂചന നൽകിയതും ഡോളർ ശക്തിപ്പെട്ടതും നിക്ഷേപകർ സ്വർണത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറിയതും വിലയിൽ വലിയ ഇടിവുണ്ടാക്കി. ആ വർഷം അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണ വില ഏകദേശം 27 ശതമാനത്തോളം കുറഞ്ഞിരുന്നു. 2026ലെ സാഹചര്യത്തിൽ റെക്കോഡ് വില നിലവാരത്തിന് ശേഷമുള്ള ലാഭമെടുക്കൽ, അമേരിക്കൻ ഡോളറിന്റെ ശക്തി, ബോണ്ട് വരുമാനത്തിലെ വർധന, പലിശ നിരക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ, ആഗോള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.
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എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വിപണിയിൽ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ സ്വർണ ശേഖരണം, ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം, നിക്ഷേപ വൈവിധ്യവത്ക്കരണം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ സ്വർണത്തിന് ദീർഘകാല പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 2013ലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ അതേപടി ആവർത്തിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാനാവില്ല. അതേസമയം വിലയിൽ കൂടുതൽ തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.
4,000 ഡോളറിന് താഴെയുള്ള വില: നിർണായക ഘട്ടം
ഔൺസിന് 3,993 ഡോളർ എന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് വില താഴ്ന്നത് വിപണിയിൽ വലിയ മനഃശാസ്ത്രപരമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. 4,000 ഡോളർ എന്ന നിലവാരം നിക്ഷേപകരുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാണ്. ഈ പരിധിക്ക് താഴെ വില തുടരുന്നുണ്ടോ അതോ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചുകയറുന്നുണ്ടോ എന്നത് ഹ്രസ്വകാല വിപണിയുടെ ദിശ നിർണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമാണ്.
അമേരിക്കൻ പലിശ നിരക്കുകൾ ഉയരാനുള്ള സാധ്യത, ഡോളറിന്റെ ശക്തി, ബോണ്ട് വരുമാനം എന്നിവ സ്വർണത്തിന് പ്രതികൂലമാണ്. അതേസമയം പലിശനിരക്ക് സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ കുറയുകയും ഡോളർ ദുർബലമാകുകയും ആഗോള അനിശ്ചിതത്വം വർധിക്കുകയും ചെയ്താൽ സ്വർണ വിലയിൽ തിരിച്ചുകയറ്റം ഉണ്ടാകാം. എണ്ണ വിലയിലെ വർധനയും പണപ്പെരുപ്പ ആശങ്കകളും അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ നയങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനാൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ സ്വർണ വിലയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
കേരളത്തിലെ സ്വർണ വില നിർണയിക്കുന്നതിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണവിലയ്ക്കൊപ്പം ഡോളറിനെതിരായ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്കും നിർണായകമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണ വില കുറഞ്ഞാലും രൂപ ദുർബലമായാൽ കേരളത്തിലെ വിലയിടിവിന്റെ ആഘാതം കുറയാം. മറിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര വിലയും രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്കും ഒരേസമയം അനുകൂലമായാൽ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ കൂടുതൽ വിലക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടും. ഇറക്കുമതി തീരുവയും ആഭ്യന്തര ആവശ്യകതയും വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. അതിനാൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിലയിലെ ഇടിവ് മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി കേരളത്തിലെ വിലയുടെ ഭാവി പ്രവചിക്കാനാവില്ല.
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിലക്കുറവ് അവസരമാകുമോ?
ഉയർന്ന വില കാരണം സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് മാറ്റിവച്ചിരുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ വിലയിടിവ് ആശ്വാസകരമാണ്. വിവാഹം, ഉത്സവം, മറ്റ് കുടുംബ ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർണം വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഒരേ ബജറ്റിൽ കൂടുതൽ ഭാരം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം.
എന്നാൽ വില ഇനിയും കുറയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ വാങ്ങൽ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ചെലവിന് കാരണമാകാം. വില തിരിച്ചുകയറാനുള്ള സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ നിശ്ചിത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർണം വാങ്ങുന്നവർ സ്വന്തം ബജറ്റും ആവശ്യവും പരിഗണിച്ച് ഘട്ടംഘട്ടമായി വാങ്ങുന്ന രീതി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അതേസമയം സ്വർണത്തിന്റെ ബോർഡ് റേറ്റ് കുറയുന്നതുകൊണ്ട് ആഭരണത്തിന്റെ അന്തിമവില അതേ അനുപാതത്തിൽ കുറയണമെന്നില്ല. പണിക്കൂലി, വേസ്റ്റേജ്, ജിഎസ്ടി തുടങ്ങിയവ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് ബില്ലിലെ മൊത്തം ചെലവ് പരിശോധിക്കണം.
ജ്വല്ലറി വ്യാപാരത്തിന് മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ
വിലയിടിവ് സ്വർണ വ്യാപാര മേഖലയ്ക്ക് ഒരേസമയം അവസരവും വെല്ലുവിളിയുമാണ്. കുറഞ്ഞ വില ഉപഭോക്താക്കളെ വിപണിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിച്ചാൽ വിൽപ്പനയുടെ അളവ് വർധിക്കാം. എന്നാൽ വില ഇനിയും താഴുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ വാങ്ങൽ മാറ്റിവച്ചാൽ വ്യാപാരത്തിൽ മന്ദഗതിയുണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അബ്ദുല് നാസര് പറയുന്നു.
ഉയർന്ന വിലയിൽ വാങ്ങിയ സ്റ്റോക്കിന്റെ മൂല്യം കുറയുന്നത് വ്യാപാരികളുടെ പ്രവർത്തന മൂലധനത്തെ ബാധിക്കും. അതിനാൽ സ്റ്റോക്ക് നിയന്ത്രണം, പണലഭ്യത, വിപണിയിലെ വില മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വ്യാപാരനയം എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ട സമയമാണിത്. ഉയർന്ന വില ഉപഭോക്താക്കളെ കുറഞ്ഞ ഭാരം, കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയുള്ള ഡിസൈനുകൾ, പഴയ സ്വർണത്തിന്റെ കൈമാറ്റം തുടങ്ങിയ രീതികളിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സുതാര്യമായ ബില്ലിങ്, പഴയ സ്വർണത്തിന് ന്യായമായ മൂല്യം, വിവിധ ബജറ്റുകൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഉപഭോക്തൃവിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്തണം.
പഴയ സ്വർണം കൈവശമുള്ളവരെയും ബാധിക്കും
വില ഉയർന്നുനിന്ന സമയത്ത് പഴയ ആഭരണങ്ങൾ വിറ്റ് പണം കണ്ടെത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചവർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ വിലയിടിവ് ലഭിക്കുന്ന തുകയെ കുറയ്ക്കും. എന്നാൽ പഴയ സ്വർണം മാറ്റി പുതിയ ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് പുതിയ ആഭരണത്തിന്റെ വിലയും കുറഞ്ഞേക്കാം. അതുകൊണ്ട് പഴയ സ്വർണത്തിന് ലഭിക്കുന്ന മൂല്യവും പുതിയ ആഭരണത്തിന് നൽകേണ്ട പണിക്കൂലി, വേസ്റ്റേജ്, നികുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൊത്തം ചെലവും താരതമ്യം ചെയ്തശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
സ്വർണത്തിന്റെ ദീർഘകാല പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടുമോ?
വിലയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം സ്വർണത്തോടുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ വാങ്ങൽ രീതിയെ മാറ്റിയേക്കാം. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ സ്വർണത്തിന് ആഭരണത്തിന് അപ്പുറം വിവാഹം, കുടുംബ സമ്പാദ്യം, പാരമ്പര്യം, സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ സ്വർണം വാങ്ങൽ, സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം, കറൻസികളുടെ മൂല്യത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സ്വർണത്തിന്റെ ദീർഘകാല പ്രസക്തി നിലനിർത്തുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. അതിനാൽ ഹ്രസ്വകാല വിലയിടിവിന്റെ പേരിൽ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതാനാവില്ല.
ഇപ്പോഴത്തെ സ്വർണ വിലയിടിവ് 2013ലെ തകർച്ചയുടെ ആവർത്തനമാണെന്ന് പറയാൻ നിലവിൽ മതിയായ കാരണങ്ങളില്ല. അതേസമയം വില ഉടൻ തിരിച്ചുകയറുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല. വിപണിയുടെ അടുത്ത നീക്കം നിർണയിക്കുന്നത് ഡോളറിന്റെ ശക്തി, അമേരിക്കൻ പലിശ നിരക്കുകൾ, ബോണ്ട് വരുമാനം, കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ വാങ്ങൽ, ആഗോള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ, രൂപയുടെ മൂല്യം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളായിരിക്കും.
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇത് വിവേകപൂർവം വാങ്ങൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട സമയമാണ്. വ്യാപാരികൾക്ക് വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യാപാരനയം പരിഷ്കരിക്കാനും ഉപഭോക്തൃവിശ്വാസം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനുമുള്ള അവസരവുമാണ്. സ്വർണ വിപണിയിൽ വില ഉയരുന്നതും താഴുന്നതും സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ ഓരോ വിലയിടിവിനെയും തകർച്ചയായി കാണുന്നതും ഓരോ വിലക്കുറവിനെയും അവസാന അവസരമായി കാണുന്നതും ശരിയല്ല. വിലയുടെ ചലനത്തേക്കാൾ അതിനു പിന്നിലെ സാമ്പത്തിക യാഥാർഥ്യങ്ങൾ മനസിലാക്കി തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിലാണ് ഉപഭോക്താവിന്റെയും വ്യാപാരിയുടെയും വിജയമെന്ന് അബ്ദുല് നാസര് പറഞ്ഞു.
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