ഇന്ന് അല്പം ആശ്വാസം; സ്വര്ണ വിലയില് ഇടിവ്, വില്ക്കാന് തയ്യാറാകാതെ പലരും
സ്വര്ണ വിലയില് ഇടിവ്. ഗ്രാമിന് 35 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസമായി ഉയര്ന്നിരുന്ന വിലയിലാണ് ഇന്ന് അല്പം ആശ്വാസമുണ്ടായത്.
Published : August 10, 2026 at 10:13 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്ണ വിലയില് നേരിയ ഇടിവ്. ഗ്രാമിന് 35 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. പവനാകട്ടെ 280 രൂപയും കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന് 1,11,440 രൂപയും ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന് 13,930 രൂപയുമായി. 22 കാരറ്റ് മാത്രമല്ല 18,14,9 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിനും വിലയില് കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
18കാരറ്റിന്റെ ഒരു ഗ്രാമിന് 11,445 രൂപയും പവന് 91,560 രൂപയുമാണ്. 14 കാരറ്റിന്റെ ഒരു ഗ്രാമിനാകട്ടെ 8915 രൂപയും പവന് 71320 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞ 9കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രാമിന് 5750 രൂപയും ഒരു പവന് 2450 രൂപയുമാണ് വില. സ്വര്ണത്തിനൊപ്പം വെള്ളി വിലയിലും ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്. ഗ്രാമിന് 245 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2450 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില.
ജൂണ് 16നാണ് അവസാനമായി സ്വര്ണ വില പവന് 1,11,000 കടന്നത്. എന്നാല് രണ്ട് ദിവസം ഉയര്ന്ന് നിന്നതിന് പിന്നാലെ വിലയില് ഇടിവുണ്ടായി. ജൂണ് 18ന് 1,10,000 രൂപയ്ക്ക് താഴേക്ക് പോയി. എന്നാല് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടോടെ സ്വര്ണ വില വീണ്ടും കുതിക്കാന് തുടങ്ങി.
വില്ക്കാന് തയ്യാറാകാതെ ഉപഭോക്താക്കള്
നിരന്തരം വിലയില് ഉയര്ച്ചയുണ്ടായിട്ടും സ്വര്ണം വില്ക്കാന് ഉപഭോക്താക്കള് തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് വേള്ഡ് ഗോള്ഡ് കൗണ്സിലിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഗോള്ഡ് റീ സൈക്ലിങ് വളരെ കുറവാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്ഷത്തിനുള്ളില് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗോള്ഡ് റീസൈക്ലിങ് നടന്നത് ഏപ്രില്-ജൂണ് സമയത്താണ്. കൈവശമുള്ള സ്വര്ണം വിറ്റ് പണമാക്കുന്ന രീതി വളരെയധികം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഡബ്ല്യൂജിസിയുടെ റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനില്ക്കേയാണ് ഇന്ന് സ്വര്ണ വിലയില് അല്പം ആശ്വാസമുണ്ടായത്. എന്നാല് നിലവിലെ ചാഞ്ചാട്ടം വിപണിയിൽ ആശങ്കയും വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ജോർദാനിലെ യുഎസ് താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണവും തുടർന്ന് അമേരിക്ക ഇറാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ തിരിച്ചടിയും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം വഷളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം യുദ്ധപ്രതീതികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ വലിയ നിക്ഷേപകർ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് വിലയെ പെട്ടെന്ന് ഉയർത്താൻ കാരണമാകുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കും.
Also read: വാട്സ്ആപ്പിൽ ഒരു 'ഹായ്' അയച്ചാല് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ടിക്കറ്റ് പോക്കറ്റിലെത്തും; വമ്പൻ മാറ്റം