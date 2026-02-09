ETV Bharat / business

ഇന്നും ഉയര്‍ച്ച; സ്വര്‍ണ നിരക്കില്‍ 1640 രൂപ വര്‍ധനവ്, ഒരു പവന്‍ വാങ്ങാന്‍ നല്‍കേണ്ടത്?

കേരളത്തില്‍ വീണ്ടും സ്വര്‍ണ വില കുതിപ്പില്‍. 1640 രൂപയാണ് ഇന്ന് വര്‍ധനവുണ്ടായത്.

GOLD RATE IN KERALA Gold Price Kerala സ്വര്‍ണ വില Gold Rate
Golden Jewelers. (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 9, 2026 at 10:28 AM IST

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വീണ്ടും ഉയര്‍ച്ച. ഇന്ന് പവന്‍ വിലയില്‍ 1640 രൂപയാണ് വര്‍ധനവുണ്ടായത്. ഗ്രാമിനാകട്ടെ 205 രൂപയും. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 1,16,480 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 14,560 രൂപയുമായി.

ഡോളറിന്‍റെ ദൗര്‍ബല്യമാണ് സ്വര്‍ണ വില ഉയരാന്‍ കാരണം. ഒരിടവേളയ്‌ക്ക് ശേഷമാണ് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വീണ്ടും കുതിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ജനുവരി 29ന് ഉയര്‍ന്ന വില 1,31,160 രൂപയില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ഇതാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണ വിലയിലെ റെക്കോഡ് കുതിപ്പ്.

അതിന് പിന്നാലെ കൂപ്പുകുത്തിയ വില വീണ്ടും ഉയരുകയാണിപ്പോള്‍. ഇന്ന് ഒരു പവന്‍റെ ആഭരണം വാങ്ങാന്‍ ഏകദേശം 1,31,160 രൂപ നല്‍കേണ്ടി വരും. ഇത് പണിക്കൂലി അനുസരിച്ച് ഇനിയും ഉയര്‍ന്നേക്കാം.

22 കാരറ്റില്‍ മാത്രമല്ല 18 കാരറ്റ്, 14 കാരറ്റ്, 9 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണ വിലയിലും വര്‍ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ ഒരു ഗ്രാമിന് 170 രൂപയാണ് വര്‍ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് 95,720 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 11,965 രൂപയുമായി വര്‍ധിച്ചു. അതേസമയം 130 രൂപ വര്‍ധിച്ച 14 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ ഒരു പവന് 74,520 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 9315 രൂപയുമായി. 9 കാരറ്റിനാകട്ടെ പവന് 640 രൂപയാണ് വര്‍ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ വാങ്ങാന്‍ 48,040 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 6005 രൂപയും നല്‍കേണ്ടി വരും.

സ്വര്‍ണത്തിനൊപ്പം വെള്ളി വിലയിലും മാറ്റങ്ങള്‍ തുടരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഗ്രാമിന് 300 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 3000 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വെള്ളി വില.

സ്വര്‍ണ വില കൂടാനുള്ള കാരണങ്ങള്‍: കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് ഇനിയും പലിശ കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് സ്വർണ വിലയെ ആഗോളതലത്തിൽ റെക്കോഡ് ഉയരത്തില്‍ നിലനിർത്തുന്നത്. ലാഭമെടുപ്പ് സമ്മർദമുണ്ടെങ്കിലും വിലയിൽ സാരമായ ഇടിവിന് അത് പര്യാപ്‌തമായിട്ടില്ല. ഇറാൻ-അമേരിക്ക, റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം തുടരുന്നതും സ്വര്‍ണ വിലയെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.

ആഗോളതലത്തിലെ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ, ഡോളർ-രൂപ നിരക്കിലെ വ്യതിയാനം, സ്വർണത്തിൻ്റെ രാജ്യാന്തര വിലയിലുണ്ടായ വർധനവ് എന്നിവയാണ് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാന കാരണങ്ങള്‍. പുതിയ യുദ്ധ സാഹചര്യം ഉടലെടുത്തത് നിക്ഷേപകര്‍ക്കിടയില്‍ ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കിയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്‍റെ താരിഫ് നടപടികളും കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വര്‍ണ ഉപഭോക്താക്കളാണ് ഇന്ത്യ. ഓരോ വര്‍ഷവും ടണ്‍ കണക്കിന് സ്വര്‍ണമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്.

