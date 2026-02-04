ETV Bharat / business

കേരളത്തില്‍ വീണ്ടും സ്വര്‍ണ വില ഉയരുന്നു. പവന് 4840 രൂപയും ഗ്രാമിന് 605 രൂപയും വര്‍ധിച്ചു. വെള്ളി വിലയിലും വര്‍ധനവ് തന്നെ.

Representative Image. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 4, 2026 at 11:13 AM IST

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധനവ്. പവന് 4840 രൂപയും ഗ്രാമിന് 605 രൂപയും വര്‍ധിച്ചു. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍റെ വില 1,17,20 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന്‍റെ വില 14,715 രൂപയുമായി. 22 കാരറ്റിനൊപ്പം 18, 14, 9 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണ വിലയിലും ഉയര്‍ച്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റിന് പവന് 360 രൂപയും ഗ്രാമിന് 495 രൂപയുമാണ് വര്‍ധനവുണ്ടായത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് 96,720 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 12,090 രൂപയുമാണ് വര്‍ധനവുണ്ടായത്.

അതേസമയം 14 കാരറ്റിനാകട്ടെ ഗ്രാമിന് 385 രൂപയാണ് വര്‍ധനവുണ്ടായത്. ഇതോടെ പവന്‍ വില 75,320 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 9415 രൂപയുമായി. എന്നാല്‍ 9 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 250 രൂപയാണ് വര്‍ധിച്ചത്. ഇതോടെ 9 കാരറ്റിന്‍റെ ഒരു പവന് 48,560 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 6,070 രൂപയുമായി.

സ്വര്‍ണത്തിനൊപ്പം വെള്ളി വിലയിലും വര്‍ധനവ് തന്നെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. 1 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് ഇന്ന് 320 രൂപയാണ് വില. എന്നാല്‍ 10 ഗ്രാമിനാകട്ടെ 3200 രൂപയും.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസമായി സ്വര്‍ണ നിരക്കില്‍ കുറവാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഗ്രാമിന് 13910 രൂപയും പവന് 1,11,280 രൂപയുമായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് അപ്രതീക്ഷിത ഉയര്‍ച്ച ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

സ്വർണ വില വർധിച്ച് വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മോഷ്‌ടാക്കളും കവര്‍ച്ചാ സംഘങ്ങളും വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചന്‍റസ്‌ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ.എസ്. അബ്‌ദുൽ നാസർ പറഞ്ഞു. പട്ടാപ്പകൽ പോലും സ്വർണ വ്യാപാര ശാലകളിൽ എത്തുന്ന കവര്‍ച്ചാ സംഘം മുളകുപൊടി വിതറി സ്വർണം തട്ടുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രികാലങ്ങളില്‍ പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് നിവേദനം നല്‍കിയെന്നും വിഷയത്തില്‍ നടപടിയുണ്ടായെന്നും അബ്‌ദുല്‍ നാസര്‍ പറഞ്ഞു.

നിവേദനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാത്രികാല പട്രോളിങ്, സംരക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ ഏർപ്പെടുത്താൻ എല്ലാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾക്കും നിർദേശം നൽകി. പൊലീസ് നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചന്‍റസ് അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു.

വില ഉയരാന്‍ കാരണം: വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷങ്ങളും രാഷ്‌ട്രീയ പൊരുത്തക്കേടുകളും വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണ വില വര്‍ധിക്കാന്‍‍ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായി സ്വര്‍ണത്തെയും വെള്ളിയെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ അതിന് ദിനംപ്രതി ഡിമാന്‍ഡ് വര്‍ധിച്ചു. വിദേശ വിനിമയ കരുതൽ ശേഖരം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ വൻതോതിൽ സ്വർണവും വെള്ളിയും വാങ്ങുന്നതും വിപണി വില വര്‍ധിക്കാന്‍ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം കുറഞ്ഞതോടെ ഇറക്കുമതി വളരെ ചെലവേറിയതായി. ഇതോടെ സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ വില കത്തിക്കയറി.

സോളാര്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍, ഇല്‌ട്രോണിക് വാഹനങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ വെള്ളി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ വസ്‌തുക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്‌പാദകന്‍ ചൈനയാണ്. ഉത്‌പാദന ആവശ്യ മുന്നില്‍ കണ്ട് കൊണ്ട് ചൈന ആവശ്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വെള്ളി വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തില്‍ വ്യാവസായിക ആവശ്യകതയും വിതരണത്തിലെ കുറവും കാരണം വെള്ളിയുടെ വില ഉയര്‍ത്തുകയാണ്.

മാത്രമല്ല പണപ്പെരുപ്പമാണ് സ്വര്‍ണ വിലയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം. പണപ്പെരുപ്പ സമയത്ത് സ്വര്‍ണും വെള്ളിയും നിക്ഷേപത്തിന് സുരക്ഷിതമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധനവിന് കാരണമാകും. മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് യുഎസ്‌ ചുമത്തുന്ന താരിഫുകളും വ്യാപാര സംഘര്‍ഷങ്ങളും വിപണിയില്‍ ആശങ്കകള്‍ സൃഷ്‌ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

