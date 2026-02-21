വീണ്ടും കുതിക്കാന് സ്വര്ണ വില; പവന് 1400 രൂപ വര്ധനവ്, ഇനിയും തുടരുമോ കയറ്റം?
കേരളത്തില് വീണ്ടും വില വര്ധിച്ച് സ്വര്ണം. ഗ്രാമിന് 175 രൂപയും പവന് 1400 രൂപയുമാണ് വര്ധിച്ചത്.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണ വില വീണ്ടും കുതിക്കുന്നു. പവന് 1400 രൂപയാണ് വര്ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് 1,16,800 രൂപയും ഗ്രാമിന് 175 രൂപ വര്ധിച്ച് ഒരു ഗ്രാമിന് 14,600 രൂപയുമായി. ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി കൂപ്പുകുത്തിയ വിലയാണിപ്പോള് വീണ്ടും കുതിക്കുന്നത്. 22 കാരറ്റിനൊപ്പം 18 കാരറ്റ്, 14 കാരറ്റ്, 9 കാരറ്റ് സ്വര്ണ വിലയിലും കുതിപ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
18 കാരറ്റിന്റെ വില പവന് 1160 രൂപയും ഗ്രാമിന് 145 രൂപയുമായി ഉയര്ന്നു. ഇതോടെ പവന് വില 95,960 രൂപയിലേക്കും ഗ്രാമിന് 11,995 രൂപയിലുമെത്തി. 14 കാരറ്റിനാകട്ടെ ഗ്രാമിന് 110 രൂപയാണ് വര്ധനവുണ്ടായത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് 74,720 രൂപയായും ഒരു ഗ്രാമിന് 9,340 രൂപയായും വര്ധനവുണ്ടായി. അതേസമയം 9 കാരറ്റിന് ഗ്രാമിന് 75 രൂപയാണ് വര്ധനവുണ്ടായത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന് 48,200 രൂപയും ഗ്രാമിന് 6,025 രൂപയുമായി വര്ധിച്ചു.
സ്വര്ണത്തിന് മാത്രമല്ല വെള്ളി വിലയിലും ഏറെ നാളുകളായി ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്. ഒരു ഗ്രാമിന് 275 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. അതേസമയം 10 ഗ്രാമിനാകട്ടെ 2750 രൂപയാണ് വില.
വിദഗ്ധര്ക്ക് ഭിന്നാഭിപ്രായം: സ്വര്ണ വിലയിലെ കുതിപ്പ് ഉടന് നില്ക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം. എന്നാല് ഈ അഭിപ്രായത്തെ അപ്പാടെ തള്ളുകയാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര്. സ്വര്ണ വിപണിയില് ചില ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള് നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലോകമെമ്പാടും ഇതിന് ആവശ്യം ഏറിവരികയാണ്. ഇത് വിലയിടിവുകളെ തടയാന് പര്യാപ്തമാകുമെന്നാണ് ഇവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. അതേസമയം കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി പരിശോധിച്ചാല് വരാനിരിക്കുന്നത് വിവാഹ സീസണാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വര്ണത്തിന് ഡിമാന്ഡ് വര്ധിക്കും. ഇത് വീണ്ടും വിലക്കയറ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കും.
സ്വര്ണ വില കൂടാനുള്ള കാരണങ്ങള്: കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് ഇനിയും പലിശ കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് സ്വർണ വിലയെ ആഗോളതലത്തിൽ റെക്കോഡ് ഉയരത്തില് നിലനിർത്തുന്നത്. ലാഭമെടുപ്പ് സമ്മർദമുണ്ടെങ്കിലും വിലയിൽ സാരമായ ഇടിവിന് അത് പര്യാപ്തമായിട്ടില്ല. ഇറാൻ-അമേരിക്ക, റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം തുടരുന്നതും സ്വര്ണ വിലയെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
ആഗോളതലത്തിലെ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ, ഡോളർ-രൂപ നിരക്കിലെ വ്യതിയാനം, സ്വർണത്തിൻ്റെ രാജ്യാന്തര വിലയിലുണ്ടായ വർധനവ് എന്നിവയാണ് സ്വര്ണ വിലയില് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാന കാരണങ്ങള്. പുതിയ യുദ്ധ സാഹചര്യം ഉടലെടുത്തത് നിക്ഷേപകര്ക്കിടയില് ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കിയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ താരിഫ് നടപടികളും കേരളത്തിലെ സ്വര്ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വര്ണ ഉപഭോക്താക്കളാണ് ഇന്ത്യ. ഓരോ വര്ഷവും ടണ് കണക്കിന് സ്വര്ണമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്.
