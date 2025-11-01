'ദേ കുറഞ്ഞു ട്ടോ'... കേരളപിറവിയിൽ ആശ്വാസമായി സ്വർണവില
ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞു 11,275 രൂപയായി. പവന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞ് 90,200 രൂപയായി.
Published : November 1, 2025 at 12:54 PM IST
സംസ്ഥാനത്ത് ആശ്വാസമായി ഇന്നത്തെ സ്വർണവില. പവന് 200 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഗ്രാമിന് 25 രൂപയും കുറഞ്ഞ് 11,275 രൂപയായി. പവന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞ് 90,200 രൂപയായി. 24 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു ഗ്രാമിന് 12,300 രൂപയും പവന് 98,400 രൂപയുമാകും. അതേസമയം 18 കാരറ്റിന്റെ ഒരു ഗ്രാമിന് 9225 രൂപയും പവന് 73,800 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില.
ഇന്നലെ രണ്ട് തവണയാണ് സ്വർണത്തിന് വിലകൂടിയത്. കേരളപിറവി ദിനത്തിൽ സ്വർണ വിലയിൽ കുറവുണ്ടായത് ആശ്വാസകരം തന്നെ. ഒക്ടോബര് 21നായിരുന്നു സ്വര്ണവില ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിലയില് എത്തിയത്. 97,360 രൂപയായിരുന്നു വില. ഒക്ടോബര് മൂന്നിനായിരുന്നു ഏറ്റവും കുറവ്. 86,560 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് പവന്റെ വില.
അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര യുദ്ധം അവസാനിക്കുകയും കരാർ വരികയും ചെയ്യുന്നതോടെ ആഗോള സാമ്പത്തിക മേഖലയില് ഉള്ള അനിശ്ചിതത്വം കുറയുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത് സ്വർണം പോലുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. കാരണം ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വമാണ് സ്വർണവില ഉയരാൻ കാരണം. ചൈന, യുഎസ് കരാറിന് പിന്നാലെ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം നീങ്ങുകയും സ്വർണ വില കുറയുകയും ചെയ്യുമെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സ്വര്ണത്തിന്റെ ഭാവി എന്ത്?
ആഗോള വിപണിയില് സംഘര്ഷങ്ങള് അയയുന്നത് കാരണം വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വര്ണ വില കുറയുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര് നല്കുന്ന സൂചന. യുഎസ്-ചൈന വ്യാപാര കരാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകള് പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചൈനയുമായി സമവായത്തിലെത്താൻ ട്രംപ് വരും ദിവസങ്ങളില് കൂടുതല് ചര്ച്ച നടത്താനിരിക്കെ ആഗോള വിപണിയില് സ്വര്ണവില വരും ദിവസങ്ങളിലും കുറയുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്.
സ്വര്ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്
- ആഗോള സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങൾ: ആഗോള വിപണി, മാന്ദ്യം, മഹാമാരികൾ, ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആഗോള അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ സ്വർണ വിലയെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഓഹരി വിപണികളിൽ ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിക്ഷേപകർ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു, ഇത് ഉയർന്ന ഡിമാൻഡിലേക്കും വിലയിലേക്കും നയിക്കുന്നു.
- രൂപ vs യുഎസ് ഡോളർ വിനിമയ നിരക്ക്: ആഗോളതലത്തിൽ സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് യുഎസ് ഡോളറിലാണ്. ഡോളറിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ രൂപ ദുർബലമായാൽ, സ്വർണ ഇറക്കുമതി കൂടുതൽ ചെലവേറിയതായിത്തീരും, ഇത് വില വർധനവിന് കാരണമാകും. മറുവശത്ത്, രൂപയുടെ മൂല്യം കൂടിയാല് സ്വർണ വില കുറയുന്നതിന് കാരണമാകും.
- അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണ വിലകൾ: ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വില ആഗോള വിപണിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര നിരക്കുകളിലെ ഏത് മാറ്റവും രാജ്യത്തെ സ്വർണ വിലയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. പണപ്പെരുപ്പം, ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ആഗോള സ്വർണ നിരക്കുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.
- ഇറക്കുമതി തീരുവയും സർക്കാർ നയങ്ങളും: ഇന്ത്യ ഗണ്യമായ അളവിൽ സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു. ഇറക്കുമതി തീരുവകളും നികുതി നയങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വിലയെ ബാധിക്കുന്നു. സർക്കാർ ഇറക്കുമതി തീരുവ വർധിപ്പിച്ചാൽ സ്വർണ വില ഉയരും. അതുപോലെ, സ്വർണ ശേഖരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയങ്ങളും നിരക്കുകളെ ബാധിക്കുന്നു.
- ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ ആവശ്യകതയും വിതരണവും: ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണത്തിന്റെ ആവശ്യകത വിവാഹ സീസണുകളിലും ഉയരും. ഡിമാൻഡ് വർധിക്കുമ്പോൾ വില ഉയരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നേരെമറിച്ച്, ഡിമാൻഡ് കുറയുമ്പോൾ, സ്വർണ വില കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
- പലിശ നിരക്കുകളും പണപ്പെരുപ്പവും: പണപ്പെരുപ്പം ഉയരുമ്പോൾ, കറൻസി മൂല്യത്തകർച്ചയ്ക്കെതിരായ ഒരു സംരക്ഷണമായി നിക്ഷേപകർ സ്വർണത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഇത് സ്വർണത്തിന്റെ ആവശ്യകത വർധിപ്പിക്കുകയും വിലകൾ ഉയരാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ, കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കുകൾ സ്വർണത്തെ ഒരു നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു, ഇത് വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.
