കയറിയത് പോലെ കുത്തനെ കുറഞ്ഞ് സ്വര്ണ വില, ഭാവിയെ കുറിച്ച് വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്...
വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വര്ണ വില കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര് നല്കുന്ന സൂചന.
Published : October 28, 2025 at 3:30 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവിലയില് വൻ ഇടിവ്. ഏറെ നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കേരളത്തിൽ പവന് 90,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ എത്തി. ആഗോളവിപണിയിൽ സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയിലും സ്വർണ വില കുത്തനെ നിലംപൊത്തിയത്.
ഇന്ന് രാവിലെ ( ഒക്ടോബര് 28) പവന് 600 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുപിന്നാലെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 200 രൂപ കൂടി കുറഞ്ഞ് ഒരു പവന് 89,600 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാമിന് 150 രൂപ താഴ്ന്ന് 11,075 രൂപയായി. വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വര്ണ വില കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര് നല്കുന്ന സൂചന.
ഒക്ടോബര് 21 ന് കേരളത്തില് സര്വകാല റെക്കോര്ഡിലായിരുന്നു സ്വര്ണ വില, 97,360 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവന്. ഒക്ടോബർ 24ന് പവൻ 91,200 രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്നിറങ്ങി. മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ കുറഞ്ഞത് 6,160 രൂപയായിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 770 രൂപയും കുറഞ്ഞ് 11,400 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.
വിവാഹത്തിന് ഉള്പ്പെടെ ആഭരണം വാങ്ങാന് കാത്തിരിക്കുന്നവര്ക്ക് സ്വര്ണവില കുറയുന്നത് ഏറെ ആശ്വാസമാണ്. സ്വര്ണ വില, പണിക്കൂലി, ഹാള്മാര്ക്ക് ചാര്ജ്, എന്നിവയെല്ലാം കണക്കാക്കിയാൽ ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങാൻ ഏകദേശം 97,170 രൂപ നൽകേണ്ടി വരും. എന്നാല് സ്വര്ണാഭരണത്തിന്റെ ഡിസൈന് അനുസരിച്ചാകും പണിക്കൂലി ചുമത്തുക.
സ്വര്ണ വില കുറയാൻ കാരണം എന്തെല്ലാം
സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ ജോർജ് ജോസഫ് ഇടിവി ഭാരതിന് നല്കിയ പ്രതികരണം
"അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര യുദ്ധം അവസാനിക്കുകയും കരാർ വരികയും ചെയ്യുന്നതോടെ ആഗോള സാമ്പത്തിക മേഖലയില് ഉള്ള അനിശ്ചിതത്വം കുറയും. ഇത് സ്വർണം പോലുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. കാരണം ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വമാണ് സ്വർണവില ഉയരാൻ കാരണം. ചൈന, യുഎസ് കരാറിന് പിന്നാലെ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം നീങ്ങുകയും സ്വർണ വില കുറയുകയും ചെയ്യും. പല രാജ്യങ്ങള്ക്കും ഇതൊരു അനുകൂല നീക്കമാകും" -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, രാജ്യാന്തര വിപണിയില് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് ഉണ്ടായ മാറ്റമാണ് സ്വര്ണ വിലയിലും പ്രതിഫിലിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കന് ഡോളര് ശക്തിപ്പെട്ടതും വ്യാപാരത്തിലെ വന് ലാഭമെടുപ്പുമെല്ലാം സ്വര്ണത്തിന്റെ വില കുറയാൻ കാരണമായി. ക്രൂഡ് ഓയില് വിലയിലെ സമീപകാല വര്ധനവ് സ്വര്ണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും വിലയില് സമ്മര്ദം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്വർണ വില ഇടിയാനുള്ള നിലവിലെ പ്രധാന കാരണം യുഎസ്- ചൈന വ്യാപാര യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് മൂലമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
