സ്വര്ണവില വീണ്ടും താഴ്ന്നിറങ്ങുന്നു; വെള്ളി വില വര്ധിക്കുന്നു, ഇന്നത്തെ നിരക്ക്
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സ്വര്ണത്തിന്റെ വില ഉയര്ന്ന സാഹചര്യത്തില് കേരളത്തില് നിന്നും ഒരു പവന് സ്വര്ണാഭരണം വാങ്ങണമെങ്കില് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ നല്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു.
Published : November 27, 2025 at 1:48 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വര്ണവില താഴ്ന്നിറങ്ങി. ആഭരണ പ്രേമികള്ക്കും വിവാഹാവശ്യങ്ങള്ക്കും മറ്റും സ്വര്ണം വാങ്ങുന്നവര്ക്ക് ആശ്വാസമായാണ് സ്വര്ണവിലയില് മാറ്റം. പവന് 120 രൂപയാണ് ഇന്ന് (നവംബര് 27) കുറഞ്ഞത്. രണ്ടുദിവസത്തിനിടെ രണ്ടായിരത്തിലധികം രൂപ വര്ധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് നേരിയ മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് ആനുപാതികമായി 15 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.
കേരളത്തില് 22 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് പവന് 93,680 രൂപയും ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,710 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്. കനം കുറഞ്ഞ ആഭരണം നിര്മിക്കാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന 18 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,630 രൂപയും പവന് 77,040 രൂപയുമാണ്. 14 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 7,500 രൂപയും പവന് 60,000 രൂപയുമാണ്. 9 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 5 രൂപ കുറഞ്ഞ് 4,840 രൂപയും പവന് 38, 720 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ നിരക്ക്. അതേസമയം വെള്ളിക്ക് വില കൂടിയുണ്ട്. ഇന്നലെ (നവംബര് 26 ) 167 രൂപയായിരുന്നു വില. ഇന്ന് മൂന്ന് രൂപ വര്ധിച്ച് 170 രൂപ വിപണി നിരക്ക്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വില ഉയര്ന്ന സാഹചര്യത്തില് കേരളത്തില് നിന്നും ഒരു പവന് സ്വര്ണാഭരണം വാങ്ങണമെങ്കില് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ നല്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു. പണിക്കൂലി, ഹോള് മാര്ക്കിങ് ചാര്ജ് എന്നിവ കൂട്ടിയാല് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വില വരും. ആഭരണങ്ങളുടെ പണിക്കൂലി അനുസരിച്ച് ഇത് കൂടാനും കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
സ്വര്ണ വിലയില് ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഒരോ ദിവസവും നിരക്കിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് സാധാരണക്കാരും വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നവരും. വിലയില് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് അഡ്വാന്സ് ബുക്കിങ്ങാണ് ഏറ്റവും മികച്ചൊരു മാര്ഗം. വില കുറയുന്ന ദിവസം ജ്വല്ലറികളിലെത്തി അഡ്വാന്സ് ബുക്കിങ് എടുക്കുക. സ്വര്ണം വാങ്ങാന് ഉദേശിക്കുന്ന ദിവസം വില കൂടിയാലും ബുക്കിങ് ദിവസത്തെ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും നിങ്ങളില് നിന്ന് വില ഈടാക്കുക. ഇനി ബുക്ക് ചെയ്ത ദിവസത്തേക്കാള് വില കുറയുകയാണെങ്കില് ബുക്കിങ് ചെയ്തവര്ക്ക് അന്നത്തെ വിലയിലും സ്വര്ണം വാങ്ങാം.
നവംബര് മാസത്തിലെ സ്വര്ണ നിരക്ക് ഒറ്റനോട്ടത്തില്:
|തീയതി
|നിരക്ക്/പവന്
|നവംബർ 01
|90,200
|നവംബർ 02
|90,200
|നവംബർ 03
|90,320
|നവംബർ 04
|89800
|നവംബർ 05
|89,080
|നവംബർ 06
|89400 (രാവിലെ)
|നവംബർ 06
|89880 (വൈകുന്നേരം)
|നവംബർ 07
|89,480
|നവംബർ 08
|89,480
|നവംബർ 09
|89,480
|നവംബർ 10
|90,800
|നവംബർ 11
|92,600 (രാവിലെ)
|നവംബർ 11
|92280 (വൈകുന്നേരം)
|നവംബർ 12
|92040
|നവംബർ 13
|94,320
|നവംബർ 14
|93,760 (രാവിലെ)
|നവംബർ 14
|93,160 (വൈകുന്നരം)
|നവംബർ 15
|91,720
|നവംബർ 16
|91,720
|നവംബർ 17
|91, 960
|നവംബർ 18
|90, 680
|നവംബർ 19
|91, 560
|നവംബർ 20
|91,440 (രാവിലെ)
|നവംബർ 20
|91,120 (വൈകുന്നരം)
|നവംബർ 21
|91,280 (രാവിലെ)
|നവംബർ 22
|92, 280
|നവംബർ 23
|92, 280
|നവംബർ 24
|92, 760
|നവംബര് 25
|93,160
|നവംബര്26
|93,800
സ്വര്ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ത്: രാജ്യത്തെ സ്വര്ണ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടങ്ങള്ക്ക് കാരണങ്ങള് അനവധിയാണ്. ആഗോള സ്വര്ണ വിപണിയില് ഭൗമ രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക കാലാവസ്ഥ സങ്കീര്ണമായാണ് തുടരുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ സ്വര്ണ വിപണിയെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഡോളറിന്റെ മൂല്യത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും സ്വര്ണ നിരക്കിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന കാരണമാണെന്നാണ് വിദഗ്ധര് പറയുന്നു.
യുഎസ് പലിശ നിരക്കുകള്, പണപ്പെരുപ്പം, രാജ്യങ്ങള് തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന സംഘര്ഷങ്ങള് എന്നിവ സ്വര്ണ വിലയെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യന്തര നയങ്ങള്, വൻകിട രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ എന്നിവയും സ്വർണ വിലയില് മാറ്റങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. കൂടാതെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന കയറ്റിറക്കങ്ങൾ, രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലെ അസ്ഥിരത എന്നിവയും സ്വർണ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
