കേരളത്തില്‍ സ്വര്‍ണ വില ഇടിഞ്ഞു; പവന് 880 രൂപയുടെ കുറവ്

കേരളത്തില്‍ സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു. പവന് 880 രൂപയും ഗ്രാമിന് 110 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് ഇടിഞ്ഞത്. വെള്ളി വിലയിലും കുറവ്.

Representational Image (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 12, 2026 at 10:22 AM IST

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വീണ്ടും കുറവ്. ഇന്ന് പവന് 880 രൂപയും ഗ്രാമിന് 110 രൂപയും കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഒരു പവന് 1,16,160 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 14,520 രൂപയുമായി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. 22 കാരറ്റിനൊപ്പം 18 കാരറ്റ്, 14 കാരറ്റ്, 9 കാരറ്റ് എന്നിവയ്‌ക്കും വെള്ളിക്കും വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ പവന്‍ വില 720 രൂപയാണ് കുറവുണ്ടായത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ വില 95,440 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന്‍റെ വില 11,930 രൂപയുമായി കുറഞ്ഞു. 14 കാരറ്റിനാകട്ടെ ഗ്രാമിന് കുറഞ്ഞത് 70 രൂപയാണ്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന് 9290 രൂപയും ഒരു പവന് 74,320 രൂപയുമായി. 9 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് പവന് 360 രൂപയാണ് കുറവുണ്ടായത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍റെ വില 47, 920 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന്‍റെ വില 5990 രൂപയുമായി. വെള്ളി വിലയാകട്ടെ ഒരു ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 295 രൂപയാണ് വില, 10 ഗ്രാമിന് 2950 രൂപയും.

തുടർച്ചയായ ഇടിവിന് കാരണം

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ: ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണ വില കുറയുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ വിലയേയും സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അധികാരമേറ്റതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ നിക്ഷേപകരെ സ്വർണത്തിൽ നിന്ന് ഓഹരി വിപണിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷങ്ങളും രാഷ്‌ട്രീയ പൊരുത്തക്കേടുകളും വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

യുഎസ് പലിശ നിരക്കുകൾ: അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും സാവധാനത്തിൽ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് സ്വർണത്തിൻ്റെ ആകർഷണീയത കുറയ്ക്കുന്നു. പലിശ നിരക്ക് കൂടുമ്പോൾ നിക്ഷേപകർ ബോണ്ടുകളിലും മറ്റും നിക്ഷേപിക്കാൻ താത്‌പര്യപ്പെടും.

ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാരക്കരാർ: ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേലുള്ള തീരുവ ട്രംപ് ഭരണകൂടം കുറച്ചത് ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് കരുത്ത് പകർന്നു. രൂപയുടെ മൂല്യം മെച്ചപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള സ്വർണ ഇറക്കുമതി ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

ലാഭമെടുപ്പ്: സ്വർണ വില റെക്കോഡ് ഉയരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ നിക്ഷേപകർ വൻതോതിൽ സ്വർണം വിറ്റഴിച്ച് ലാഭം എടുത്തത് വിപണിയിൽ വില ഇടിയാൻ കാരണമായി.

