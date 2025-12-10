സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണ വിലയിൽ ഇന്നും കുതിപ്പ്; പവൻ വില വീണ്ടും 95,000 റേഞ്ചിൽ, ഇന്നത്തെ നിരക്കിങ്ങനെ
ഒരു പവന് 640 രൂപ വർധിച്ചു. ഇന്നത്തെ നിരക്ക് വിശദമായി അറിയാം.
Published : December 10, 2025 at 11:45 AM IST
തിരുവന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണ വിലയിൽ ഇന്നും കുതിപ്പ്. ഇന്നലെ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വിലയിൽ ഇടിവുനേരിട്ടെങ്കിലും ഇന്ന് രാവിലെയോടെ ഒറ്റയടിക്ക് വില കയറുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 80 രൂപ കൂടി 11,945 രൂപയായി. പവൻവില വീണ്ടും 95,000 റേഞ്ചിലെത്തി. പവന് 640 രൂപ വർധിച്ച് 95,560 രൂപയായി.
എന്നാൽ 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഒരു ഗ്രാമിന് 9,825 രൂപയും പവന് 78,600 രൂപയുമാണ്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു ഗ്രാമിന് 7,650 രൂപയും പവന് 61,200 രൂപയുമാണ്. 9 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഒരു ഗ്രാമിന് വില 4,935 രൂപയും പവന് 39,480 രൂപയുമാണ്.
സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ 5 ശതമാനം പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജി.എസ്.ടി, ഹോൾമാർക്ക് ചാർജ് എന്നീ ചാർജുകൾ ഈടാക്കും. അതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങാൻ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപയോളം നൽകേണ്ടി വരും. ഒരു ഗ്രാം ആഭരണത്തിന് ഏകദേശം 13,000 അടുത്തും നല്കേണ്ടിവരും.
വെള്ളിക്ക് ഗ്രാമിന് ചെറിയ രീതിയിൽ വില ഉയർന്നു. 195, 197 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിലകൾ. 5 രൂപ ഉയർന്ന് 197 രൂപയിലെത്തിയത്. ചില വ്യാപാരികൾ വെള്ളിക്ക് ഈടാക്കുന്നത് 195 രൂപയാണ്.
ഈ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വര്ണ വില നേരിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞിരുന്നു. 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും സ്വര്ണ വില കൂടി 95,000 റേഞ്ചിലെത്തുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതും കടന്ന് 95,560 ഒരു പവന് എത്തി നിൽക്കുന്നു. നിലവില് രാജ്യാന്തര വിപണിയില് 4150-4250 എന്നീ ഡോളര് നിരക്കിലാണ് ഔണ്സ് സ്വര്ണത്തിൻ്റെ വില. ഇത് അടുത്ത വര്ഷം 5000 ഡോളറിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് പ്രവചനം.
ഇടയ്ക്കിടെ കേരളത്തില് വില ഉയരുന്നത് വിവാഹാവശ്യങ്ങള്ക്കും മറ്റും സ്വര്ണം വാങ്ങാനുള്ളവര്ക്ക് ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന് രൂപ ഇടിയുന്നത് വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതേസമയം അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ചര്ച്ചകള് നടക്കുമെന്നുള്ള വിവരങ്ങളും പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് സ്വര്ണ വിലയിലെ മാറ്റങ്ങള്ക്കും കാരണമാകാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്.
സ്വർണ വില കൂടുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങള്
യുഎസ് തീരുവ വർധനയ്ക്കിടയിലും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തില് നിക്ഷേപിക്കുന്നതും വില ഉയരുന്നതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ലാഭമെടുപ്പുമൊക്കെ വില കുതിക്കാന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
ആഗോള വിപണിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയ ചലനങ്ങളും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വിലയിലും മാറ്റങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അതേസമയം രൂപയുടെ മൂല്യം, പ്രാദേശികമായ ആവശ്യകതകൾ, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നീ ഘടകങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.
നിലവിൽ ഗോൾഡ് അസോസിയേഷനുകളാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിന് വിലയിടുന്നത്. ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് സ്വർണത്തിന് വിലകൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും അസോസിയേഷനുകൾക്ക് സാധിക്കും. ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദിവസത്തിൽ രണ്ടുതവണ വരെയും അസോസിയേഷനുകൾ വില പുതുക്കാറുണ്ട്.
