പിടിവിട്ട് സ്വര്‍ണവില; കുത്തനെ ഉയരുന്നു; രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നിരക്ക്

ഇന്നലെ രണ്ടുതവണയാണ് സ്വര്‍ണവില കുറഞ്ഞതെങ്കില്‍ ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കുതിച്ചു ചാട്ടമാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വില ഇനിയും ഉയരാന്‍ സാധ്യതയെന്ന് വിദഗ്‌ധര്‍.

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വന്‍ കുതിപ്പ്. ഇന്നലെ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായി രണ്ടു തവണ കുറഞ്ഞ സ്വര്‍ണവില ഇന്ന് (ഡിസംബര്‍3 ) വലിയ കുതിപ്പാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലും വില കുതിക്കുകയാണ്. രൂപയുടെ വില വലിയ തോതില്‍ ഇടിയുന്നതാണ് വില കേരളത്തില്‍ കുത്തനെ ഉയരാന്‍ കാരണമായത്.

രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ ഔണ്‍സ് സ്വര്‍ണത്തിന് 4218 ഡോളറായി ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് രൂപയുടെ മൂല്യം 90 പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഡോളര്‍ ഇന്‍ഡക്‌സ് അല്‍പം കുറഞ്ഞ് 99.24 ആയി. യു എസ് കേന്ദ്രബാങ്കായ ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വ് അടിസ്ഥാന പലിശനിരക്ക് വൈകാതെ കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം ഇന്ത്യയില്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പലിശ നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച സുപ്രധാന തീരുമാനം വൈകാതെ എടുക്കും. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ രാജ്യത്തെ സ്വര്‍ണവിപണി എങ്ങനെയാകുമെന്നാണ് നിക്ഷേപകരും സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ അന്താരാഷ്‌ട്ര വിപണിയിലെ സ്വര്‍ണവില ആറാഴ്‌ചയിലെ ഉയര്‍ന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ഇതോടെ നിക്ഷേപകര്‍ വലിയ തോതില്‍ ലാഭമെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. ഡിസംബറില്‍ ഫെഡ് നിരക്ക് കുറക്കാനുള്ള സാധ്യത 88 ശതമാനമാണെന്നാണ് നിലവില്‍ വിപണി കരുതുന്നത്. ഒമ്പത് മാസത്തെ താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് യു.എസ് നിര്‍മാണ മേഖലയിലെ വളര്‍ച്ചാ കണക്കുകള്‍ എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്ന കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതോടെ നിരക്ക് കുറക്കാന്‍ ഫെഡ് നിര്‍ബന്ധിതമാകുമെന്നാണ് സൂചന.

ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണവില

കേരളത്തില്‍ ഈ മാസം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പവന്‍ നിരക്കാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 22 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 65 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 11,970 രൂപയും പവന് 520 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 95,760 രൂപയുമായി. 18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 55 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 9,845 രൂപയും പവന് 78,760 രൂപയുമാണ്. 14 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 40 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 7,665 രൂപയും പവന് 61,320 രൂപയുമാണ്, ഒന്‍പത് കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 25 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 4,945 രൂപയും പവന് 39,560 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്. വെള്ളി വിലയിലും വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 183 രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ നിരക്കെങ്കില്‍ ഇന്ന് 185 രൂപയായിരിക്കുകയാണ്.

ഇന്നലെ രണ്ടുതവണ കുറഞ്ഞ് സ്വര്‍ണവില

കേരളത്തില്‍ ഇന്നലെ (ഡിസംബര്‍2) രാവിലെ 22 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,935 രൂപയിലെത്തി. പവന്‍ വില 200 രൂപ കുറഞ്ഞ് 95,480 രൂപയുമായി. കനം കുറഞ്ഞ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന 18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,815 രൂപയാണ്. 14 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞ് 7,645 രൂപയായി. 9 കാരറ്റ് ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറവില്‍ 4,935 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്. വെള്ളിവില മാറിയില്ല; ഗ്രാമിന് 183 രൂപ.

ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും വിലയിടിവ് ഉണ്ടായി. 22 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,905 രൂപയിലെത്തി. പവന്‍ വില 240 രൂപ കുറഞ്ഞ് 95,240 രൂപയുമായി. കനം കുറഞ്ഞ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന 18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,790 രൂപയാണ് പവന് 78,320 രൂപയാണ്. 14 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞ് 7,625 രൂപയായി പവന് 61,000 രൂപയാണ്. 9 കാരറ്റ് ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറവില്‍ 4,920 രൂപയും പവന് 39,360 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്. വെള്ളിവില മാറിയില്ല; ഗ്രാമിന് 183 രൂപ.

സ്വര്‍ണം വാങ്ങുമ്പോള്‍ ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍

കേരളത്തില്‍ ആഭരണങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന 22 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് ഒരു പവന്‍ വാങ്ങണമെങ്കില്‍ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളില്‍ നല്‍കണം. ഇന്നത്തെ പവന് നിരക്ക് 95,760 ആയതിനാല്‍ ആഭരണം വാങ്ങുമ്പോള്‍ പണിക്കൂലി, ജി എസ് ടി, ഹോള്‍മാര്‍ക്ക് ചാര്‍ജ് എന്നിങ്ങനെയാകുമ്പോള്‍ ചുരുങ്ങിയത് 8000 രൂപയെങ്കിലും അധികമായി നല്‍കേണ്ടി വരും. കേരളത്തിലെ കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി അഞ്ച് ശതമാനമാണ്. ഇതില്‍ മൂന്ന് ശതമാനം ജി എസ് ടിയും നല്‍കണം.

അതേസമയം കാരറ്റിന് അനുസരിച്ച് സ്വര്‍ണത്തിലും വ്യത്യാസം വരും. അല്‍പ്പം ഡിസൈനുള്ള സ്വര്‍ണമാണ് വാങ്ങാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കില്‍ പണിക്കൂലി വീണ്ടും വര്‍ധിക്കാം. അതിന് അനുസരിച്ച് ഉപഭോക്താവിന്റെ മൊത്തം ചെലവ് വര്‍ധിക്കും. കനം കുറഞ്ഞ ആഭരണം നിര്‍മിക്കാനുള്ള കാരറ്റ് കുറഞ്ഞ സ്വര്‍ണമാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കില്‍ വില വീണ്ടും കുറയും. എന്നാല്‍ പണിക്കൂലിയിലും ഹാള്‍മാര്‍ക്കിലും വ്യത്യാസം വരില്ല.

22 കാരറ്റില്‍ 91 ശതമാനം സ്വര്‍ണവും 18 കാരറ്റില്‍ 75 ശതമാനമാണ് സ്വര്‍ണമാണ്.എന്നാല്‍ 14 കാരറ്റില്‍ 58 ശതമാനവും 9 കാരറ്റില്‍ 37 ശതമാനവുമാണ് സ്വര്‍ണം. സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ അളവ് കുറയുന്നതിന് അനുസരിച്ച് വിലയിലും മാറ്റമുണ്ടാകും.

കേരളത്തില്‍ വില കുതിക്കുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലും വിവാഹാവശ്യങ്ങള്‍ക്കും മറ്റുമായി ആവശ്യക്കാര്‍ ഏറുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ഇനിയും സ്വര്‍ണവില കേരള വിപണിയില്‍ ഉയരുമെന്നാണ് വിവരം. അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര കരാര്‍ നിലവില്‍ വരാത്തത് തിരിച്ചടിയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ രൂപ വലിയ തോതില്‍ ഇടിയുന്നതും സ്വര്‍ണവില ഉയരാന്‍ കാരണമായി.

