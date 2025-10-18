ETV Bharat / business

സ്വര്‍ണത്തേക്കാള്‍ വേഗം ഉയരുന്ന വെള്ളി വില; അടുത്ത ദീപാവലിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം തൊടുമെന്ന് വിലയിരുത്തല്‍, നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് സുവര്‍ണാവസരം

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ സ്വര്‍ണവും വെള്ളിയും ഒരുമിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാര്‍ഗം. സ്ഥിരതയ്ക്ക് സ്വര്‍ണവും നേട്ടങ്ങള്‍ക്കായി വെള്ളിയും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

Representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 18, 2025 at 6:01 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെയും വെള്ളിയുടെയും വില അനുദിനം കുതിക്കുകയാണ്. എങ്കില്‍ പോലും ദീപാവലി പോലുള്ള ഉത്സവ സീസണുകളില്‍ സ്വര്‍ണവും വെള്ളിയും വാങ്ങാനുള്ള തിടുക്കത്തിലാണ് പലരും. വർഷം മുഴുവൻ ഐശ്വര്യം ലഭിക്കാനും വലിയ നിക്ഷേപം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് പലരും ഇതിനെ കാണുന്നത്.

ബാറുകളും തങ്കക്കട്ടികളും കോയിനുകളുമായും ഇടിഎഫ് വഴിയും സ്വർണം വാങ്ങുന്നവരുമുണ്ട്. അക്ഷയ തൃതീയ കഴിഞ്ഞാല്‍ ദീപാവലിക്കാണ് ആളുകള്‍ കൂടുതലായും സ്വര്‍ണം വാങ്ങുന്നത്. ഡിമാന്‍റ് വര്‍ധിച്ചതോടെ സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ വില സര്‍വകാല റെക്കോര്‍ഡില്‍ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ദിവസം തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും തവണ വില വര്‍ധിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നത്. ഇന്നത്തെ വില (ഒക്‌ടോബര്‍ 18) നോക്കുകയാണെങ്കില്‍ സ്വർണം 1,32,294 രൂപയിലും വെള്ളി 1,70,415 രൂപയിലും എത്തി നില്‍ക്കുകയാണ്.

അതേസമയം ആഗോള വിപണിയിലെ ആവശ്യകതയും വിലക്കയറ്റവും കൂടി വെള്ളിയുടെ മൂല്യം റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലെത്തുമെന്നാണു വിപണി നിരീക്ഷകര്‍ പ്രവചിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്‌ട്ര വിപണിയില്‍ ലഭ്യത കുറവ്, ഉത്സവ സീസണിലെ ഉയര്‍ന്ന ഡിമാന്‍ഡ്, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപം എന്നീ കാരണത്താല്‍ തന്നെ അടുത്ത ദീപാവലിയോടെ സ്വര്‍ണം 1.5 രൂപയിലും വെള്ളയുടെ വില 2 ലക്ഷം രൂപയിലും എത്തുമെന്നാണ് വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നത്. ഇതോടെ വിപണി നിരക്ക് ഇനിയും ഉയരുമെന്ന് തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്..

എങ്കില്‍ പോലും ദീപാവലിക്ക് ശേഷം അഞ്ചു മുതല്‍ 10 ശതമാനം വരെ വില ഇടിയാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ലെന്നും അവര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം, വെള്ളി വില വെള്ളിയാഴ്ച 6% വരെ ഇടിഞ്ഞു, ആറ് മാസത്തിനിടയിലെ ഒറ്റ ദിവസത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവാണിത്. വിലയേറിയ ഇത്തരം ലോഹങ്ങളുടെ നിരക്ക് ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളിയുടെ വില അല്‍പം വീണ്ടെടുത്തു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും 4.7% ത്തിലേക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

യുഎസ് ക്രെഡിറ്റ് ഗുണനിലവാരത്തെയും ചൈന-യുഎസ് വ്യാപാര സംഘർഷങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ കുറഞ്ഞതോടെയാണ് ഈ ഇടിവ് ഉണ്ടായത്. വ്യാപാര സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ലഘൂകരിക്കാൻ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്‍റെ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ നടത്തിയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ സഹായിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം പ്രാദേശിക ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച വരുമാനം ഓഹരി വിപണിയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി, ബോണ്ട് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. സ്വർണ്ണത്തിന്‍റെയും വെള്ളിയുടെയും വില ഉയരുന്നത് സാധാരണയായി വിലയെ ബാധിക്കുന്നു.

Representative image (PTI)

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ, വെള്ളി 4.24% കുറഞ്ഞ് 54.63 യുഎസ് ഡോളറിലെത്തി 51.80 യുഎസ് ഡോളറിൽ ക്ലോസ് ചെയ്‌തു.ഇന്ത്യയിലെ മൾട്ടി കമ്മോഡിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ (എംസിഎക്സ്) വെള്ളി തുടക്കം മുതലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ദിവസത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് 16,715 പോയിന്‍റ് ഇടിഞ്ഞു.

എംസിഎക്‌സ് ഡാറ്റ (17 ഒക്ടോബർ 2025)

  • ഉയർന്നത്: 1,70,415
  • കുറവ്: 1,53,700
  • ക്ലോസ്: 1,56,604

സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ സ്വര്‍ണം എപ്പോഴും മികച്ച മാര്‍ഗമാണ്. കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കും കേന്ദ്രബാങ്കുകളുടെ ഡിമാന്‍റും രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷവും എന്നിവയൊക്കെ സ്വര്‍ണ നിക്ഷേപത്തിന് അനുകൂലമാണെന്ന് യാ വെൽത്ത് ഗ്ലോബല്‍ ഡയറക്ടർ അനുജ് ഗുപ്‌ത ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. 2025 ന്‍റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ മാത്രം 244 ടണ്ണിലധികം സ്വർണം വാങ്ങി കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ തുടർച്ചയായി സ്വർണം ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. യുഎസ് ഡോളറിന്‍റെ ഇടിവ് (യുഎസ്‌ഡി), തുടർച്ചയായ പണപ്പെരുപ്പം, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ എന്നിവ സ്വർണ്ണത്തിന്‍റെ ആവശ്യകതയെ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

സാങ്കേതിക ചാർട്ടുകളിൽ സ്വർണം, വെള്ളി

ഇടിഎഫ് (എക്സ്ചേഞ്ച്-ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകൾ) വരവും നിക്ഷേപകരുടെ താത്പര്യം വര്‍ധിക്കുന്നതുമൊക്കെ 2025 പകുതിയോടെ സ്വര്‍ണത്തിനോടുള്ള ആളുകളുടെ പുതിയ ട്രെന്‍ഡിനെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

"മുന്‍ ലിക്വിഡിറ്റി ഗ്രാബുകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മേഖലകള്‍ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ഇത് നിലവിലുള്ള സ്വര്‍ണ വില ഉയരുന്നതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ശക്തിപ്പെടുകയാണ്. ഈ ഘടകങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സ്വർണം ഔൺസിന് (ഔൺസ്) ഏകദേശം 4500 മുതൽ 5000 യുഎസ് ഡോളർ വരെയും എംസിഎക്‌സിൽ 10 ഗ്രാമിന് 1,40,000 മുതൽ 1,50,000 രൂപ വരെയും ഉയരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 2026 ദീപാവലി ആകുമ്പോഴേക്കും സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെയും വെള്ളിയുടെയും വില ഇനിയും ഉയരാനാണ് സാധ്യത", ഗുപ്‌ത പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ഉയര്‍ന്ന അനുപാതം നിലനില്‍ക്കുന്നതുകൊണ്ട് വെള്ളി കൂടുതല്‍ ആകര്‍ഷകമായ നിക്ഷേപമായി മാറുന്നുമുണ്ട്. കാരണം, വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ഉപയോഗം (സോളാര്‍ പാനലുകള്‍, ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള്‍) വെള്ളി വിലയുടെ സാധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

2025 ലെ വെള്ളിയുടെ വില വര്‍ധനവ് ശക്തമായ ആക്കം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2026 ദീപാവലിയോടെ വെള്ളി വില അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഔൺസിന് ഏകദേശം 60-70 യുഎസ് ഡോളറായും എംസിഎക്സിൽ കിലോഗ്രാമിന് 1,80,000 മുതൽ 2,00,000 രൂപയായും ഉയർന്നേക്കാം, വ്യാവസായിക ആവശ്യകതയും വിതരണ നിയന്ത്രണങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ബുള്ളിഷ് (bullish) ഉയരുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.

ദീപാവലിക്ക് ശേഷം അഞ്ചു മുതല്‍ പത്തുവരെ വില ഇടിയാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും വിവാഹ സീസണ്‍ വരുന്നതോടെ വീണ്ടും വില ഉയരാന്‍ സാധ്യതയേറെയാണെന്ന് ഗുപ്‌ത പറയുന്നു.

കോമെക്സ് (COMEX) ലും ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും സ്വർണം യഥാക്രമം 4,000 യു എസ് ഡോളറും 1,20,000 രൂപയും എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിലെ ഗവേഷണ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആൻഡ് കറൻസിസ് മേധാവി നവനീത് ദമാനി പറഞ്ഞു.

വിലയില്‍ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ ഉണ്ടായേക്കാം, "എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിന് മുകളിലുള്ള സ്ഥിരത കോമെക്സ് (COMEX) ൽ വില 4,250–4,500 യു എസ് ഡോളറിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, കൂടാതെ 89 USDINR ആണെന്ന് അനുമാനിക്കുമ്പോൾ ആഭ്യന്തര വിപണി 1,28,500 മുതൽ 1,35,000 രൂപ വരെയാകാം," ദമാനി പറഞ്ഞു.

അതുപോലെ, "വെള്ളിയുടെ കാര്യത്തിൽ, ആഭ്യന്തര, കോമെക്സ് (COMEX) ലക്ഷ്യമായ 1,50,000 രൂപയും 50 യു എസ് ഡോളറും നേടിയിട്ടുണ്ട്. എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കുകൾക്ക് മുകളിലുള്ള സ്ഥിരതയുള്ള കോമെക്സ് (COMEX)ൽ 75 USD-ലേക്കും ആഭ്യന്തരമായി 2,30,000 രൂപയിലേക്കും ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കും, അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ USDINR 89-ൽ ആയിരിക്കുമെന്ന് അനുമാനിക്കാം.

Representative image (IANS)

വെള്ളിയെ അപേക്ഷിച്ച് സ്വര്‍ണത്തിന് വില കൂടുതലാണ്. അല്ലെങ്കില്‍ വെള്ളിക്ക് വില കുറവാണെന്ന് പറയാം. സ്വര്‍ണം-വെള്ളി അനുപാതം എന്നത് സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെയും വെള്ളിയുടെയും വിലകള്‍ തമ്മിലുള്ള താരതമ്യമാണ്. ഒരു ഔണ്‍സ് സ്വര്‍ണം വാങ്ങാന്‍ എത്ര ഔണ്‍സ് വെള്ളി വേണ്ടി വരുമെന്ന് ഈ അനുപാതം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ വിലയെ വെള്ളിയുടെ നിലവിലെ വിലകൊണ്ട് ഹരിച്ചാണ് ഈ അനുപാതം കണക്കാക്കുന്നത്.

വിദഗ്‌ധരുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ സ്വര്‍ണവും വെള്ളിയും ഒരുമിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാര്‍ഗം. സ്ഥിരതക്ക് സ്വര്‍ണവും നേട്ടങ്ങള്‍ക്കായി വെള്ളിയും തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

