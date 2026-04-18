അക്ഷയ തൃതീയയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി കുതിച്ചുയര്ന്ന് പൊന്ന്, ഇന്ന് റെക്കോഡ് വര്ധനവ്
അക്ഷയ തൃതീയയ്ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വില കുതിച്ചുയരുന്നത് സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാ
Published : April 18, 2026 at 12:24 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില റെക്കോഡുകൾ ഭേദിച്ച് മുന്നേറുന്നു. ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 18) ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 600 രൂപ വർധിച്ച് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തി. 22 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് ഒരു പവൻ്റെ ഇന്നത്തെ വിപണി വില 1,13,080 ആയി. അക്ഷയ തൃതീയയ്ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വില കുതിച്ചുയരുന്നത് സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇന്നത്തെ നിരക്ക് (ഏപ്രിൽ 18)
- ഒരു പവൻ (22 കാരറ്റ്): 1,13,080 രൂപ
- ഒരു ഗ്രാം (22 കാരറ്റ്): 14,135 രൂപ
- 24 കാരറ്റ് (10 ഗ്രാം): 1,55,000 രൂപ കടന്നു
ആഗോള വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് പ്രാദേശിക വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ 19-ന് വരാനിരിക്കുന്ന അക്ഷയ തൃതീയ പ്രമാണിച്ച് വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിന് വൻ ഡിമാൻഡാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇറാൻ-അമേരിക്ക ചർച്ചകളിലെ അനിശ്ചിതത്വവും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളും നിക്ഷേപകരെ സ്വർണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. ആഗോള വിപണിയിൽ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി സ്വർണവിലയിൽ വലിയ കയറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിപണി വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസം വില വീണ്ടും വർധിക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. എങ്കിലും, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ വിലയിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള ഇടിവിന് കാരണമായേക്കാം. സ്വർണവില ഉയർന്നതോടെ പല ജ്വല്ലറികളിലും അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വില ഇനിയും കൂടുമെന്ന ഭയത്താൽ നേരത്തെ തന്നെ പണം നൽകി സ്വർണം ഉറപ്പിക്കാനാണ് മിക്കവരും ശ്രമിക്കുന്നത്.
