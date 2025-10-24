കയറിയതിനേക്കാള് വേഗത്തില് ഇറക്കം; സ്വര്ണവില കുത്തനെ കുറഞ്ഞു; പുതിയ നിരക്ക്
സംസ്ഥാനത്തെ റെക്കോര്ഡ് വിലയായ പവന് 97,360 രൂപയില് നിന്ന് 5,040 രൂപയോളം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി കുറഞ്ഞിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം: മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഇടിവിന് ശേഷം ഇന്ന് (ഒക്ടോബര് 24) തിരിച്ച് കയറിയ സ്വര്ണവില ഉച്ചയോടെ വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. പവന് 280 രൂപ കൂടി 92,000 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കൂടി 11,500 രൂപയായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലത്തെ നിരക്ക്. എന്നാല് ഉച്ചയോടെ സ്വര്ണ വിലയില് വലിയ ഇടിവാണ് നേരിട്ടത്.
22 കാരറ്റിന്റെ ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന് 800 രൂപ കുറഞ്ഞ് 91,200 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 100 കുറഞ്ഞ് 11,400 രൂപയിലെത്തി. 18 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,320 രൂപയായി. 14 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് 7,310 രൂപയാണ്. 9 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് 4,735 രൂപയുമാണ് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള വ്യാപാരം. വെള്ളി വിലയില് മാറ്റമില്ലാതെ 165 എന്ന നിരക്കില് തുടരുകയാണ്.
ആഗോള സ്വര്ണ വിപണിയില് വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു ഔണ്സ് സ്വര്ണത്തിന് 4161 ഡോളറായിരുന്നു രാവിലെ. ഭൗമ രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക കാലാവസ്ഥ അതിസങ്കീര്ണമായി തുടരുകയുമാണ്. ഇതോടെയാണ് സ്വര്ണ വിപണിയില് ചാഞ്ചാട്ടങ്ങള് ഉണ്ടായത്. സ്വര്ണവില കുറയുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഒക്ടോബർ എട്ടിനാണ് സ്വര്ണവില ആദ്യമായി 90,000 കടന്നത്. രാജ്യാന്തര സ്വർണവില ഔൺസിന് 4,009 ഡോളറിൽ നിന്നും 64 ഡോളർ ഉയർന്ന് 4,144 ഡോളറിൽ എത്തി.
സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം
വില കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിലാണ് ആളുകള് സ്വര്ണത്തെ കാണുന്നത്. നിക്ഷേപ മൂല്യം എന്നതിലുപരി സ്വര്ണത്തെ ആഭരണങ്ങളായും നാണയങ്ങളായും കൈവശം വയ്ക്കാന് ആളുകള് താത്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
ഡോളര്- രൂപവിനിമയ നിരക്ക്, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രാജ്യാന്തര വില നിര്ണയിക്കപ്പെുന്നത്.
സ്വര്ണവിലയില് ഇടിവുണ്ടാവാന് കാരണം
സ്വര്ണ ഇടിഎഫിലെ ലാഭമെടുപ്പായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് വില ഇടിവ് ഉണ്ടാവായത്. അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങും ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിനാൽ യുഎസ്-ചൈന വ്യാപാര ഉടമ്പടി ഉടൻ അവസാനിക്കുമെന്നതും സ്വര്ണവില കുറയാന് സഹായകരമായി. മലേഷ്യയില് വച്ച് ഇരുരാജ്യങ്ങളും വ്യാപാര ചര്ച്ചകള് നടത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
ലോകത്തെ രണ്ടു വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തികൾ തമ്മിലെ പിണക്കം മാറുന്നത് ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഓഹരി വിപണിക്കും ഉണർവാകും. ഇത് സ്വർണത്തിന് തിരിച്ചടിയാണ്.
വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഷട്ട്ഡൗൺ ഉടൻ അവസാനിച്ചേക്കാമെന്നുമുള്ളതിനാലാണ് സ്വര്ണ വിലയിലുണ്ടായ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ഇടിവിന് കാരണം.
