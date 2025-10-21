റെക്കോര്ഡ് നിരക്കില് നിന്ന് കുത്തനെ താഴ്ന്ന് സ്വര്ണവില;ഇടിവുണ്ടായത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം
സ്വര്ണവിലയില് രാവിലെ റെക്കോര്ഡ് നിരക്കാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെങ്കില് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കുത്തനെ ഇടിയുകയാണുണ്ടായത്.
Published : October 21, 2025 at 5:16 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: രണ്ടുദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ന് (ഒക്ടോബര്) സ്വര്ണവിലയില് വലിയ വര്ധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 190 രൂപ വര്ധിച്ച് 12,710 രൂപയിലെത്തി. പവന് 1,520 രൂപ കൂടി 97,360 രൂപയുമായി. ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്കായിരുന്നു ഇത്. എന്നാല് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നിക്ഷേപകരേയും ആഭരണ പ്രേമികളേയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വര്ണ വില കുത്തനെ കുറഞ്ഞു.
രാവിലെ റെക്കോര്ഡ് ഉയരത്തിലെത്തിയ ശേഷം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ സ്വര്ണ വില. ഉച്ചയ്ക്ക് പവന് 1600 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന് 95,760 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,970 രൂപയിലെത്തി.
അതേസമയം കനം കുറഞ്ഞ സ്വര്ണമാണ് ആളുകള് കൂടുതലും തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് 18 കാരറ്റ് സ്വര്ണം ഗ്രാമിന് 155 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9850 രൂപയിലെത്തി. 14 കാരറ്റ് സ്വര്ണം ഗ്രാമിന് 7,680 രൂപയും 9 കാരറ്റിന് 4950 രൂപയുമാണ് വില. വെള്ളി വിലയില് ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. ഗ്രാമിന് 180 രൂപയാണ് വിപണിയിലെ ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.
വിലകുറയാന് കാരണം
നിക്ഷേപകരുടെ ലാഭമെടുപ്പിനെ തുടര്ന്നാണ് രാജ്യാന്തര വില കുറഞ്ഞ്. ഇതോടെയാണ് കേരളത്തിലും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വലിയ ഇടിവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ രാവിലെ വ്യാപാരത്തിനിടെ 4,263 ഡോളറായിരുന്നു ഒരു ഔണ്സ് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില. ഇന്ന് രാവിലെ 4,376 ഡോളര് വരെ കുതിച്ചുച്ചാട്ടമുണ്ടായി. എന്നാല് ലാഭമെടുക്കലില് വില 4,200 ഡോളറിന് താഴേയായി. ഇതാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കേരളത്തില് വില കുറയാന് കാരണം.
അതേസമയം ആഗോള വിപണിയിലും സ്വർണവില തിങ്കളാഴ്ച റെക്കോർഡ് വര്ധനവിന് ശേഷം അല്പം ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് വില 0.3 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് ഔൺസിന് $4,340.29 ആയി. അതിന് മുൻപ് സ്വർണം $4,381.21 എന്ന റെക്കോർഡ് നിരക്കിലായിരുന്നു. അമേരിക്കൻ ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചർ വിലയും 0.1 ശതമാനം കുറച്ച് ഔൺസിന് $4,356.40 ആയി. യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകളിൽ തുടർന്നും ഇളവ് നൽകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നിക്ഷേപകർ ലാഭം പിന്വലിച്ചത്.
യു എസ് - ചൈന വ്യാപാര കരാറില് പ്രതീക്ഷ പുലര്ത്തുന്ന ട്രംപിന്റെ പരാമര്ശത്തോടെ സ്വര്ണത്തിന് സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന ഡിമാന്റ് കുറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല സ്വര്ണത്തിന്റെ വില കുത്തനെ ഉയര്ന്നതോടെ നിക്ഷേപകര് ലാഭമെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ സ്വര്ണ വില താഴേക്ക് എത്തിച്ചു. അതേസമയം സ്വര്ണ വില ഈ മാസം ഇനിയും ഇടിയുമെന്നാണ് വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്.
ദീപാവലിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയില് വലിയ സ്വര്ണ വില്പ്പനയാണ് നടന്നത്. ആൾ ഇന്ത്യ ജം ആൻഡ് ജ്വല്ലറി പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ പ്രകാരം, ധൻതേരസിനിടെ രാജ്യത്തുടനീളം 50–60 ടൺ ആഭരണങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടു. വിറ്റുവരവ് ₹85 കോടി രൂപയോളം ആയിരുന്നു.
