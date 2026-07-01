റെക്കോർഡ് തിരുത്തിക്കുറിച്ച ശേഷം സ്വർണവില താഴോട്ട്; ഒന്നരമാസത്തിനിടെ കുറഞ്ഞത് 14,000 രൂപ
മേയ് 21-ന് 1,17,280 രൂപയെന്ന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ നിന്നും ജൂലൈ ഒന്നിന് വില 1,03,240 രൂപയായി താഴ്ന്നു
Published : July 1, 2026 at 1:54 PM IST|
Updated : July 1, 2026 at 2:18 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പൊന്നിൻവില കേട്ട് അന്തിച്ചുനിന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്കും നിക്ഷേപകർക്കും ഒടുവിൽ ആശ്വാസ വാർത്ത. ഒന്നരമാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിൽ പതിനാലായിരത്തിലധികം രൂപയുടെ വൻ കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മേയ് 21-ന് 1,17,280 രൂപയെന്ന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ നിന്നും ജൂലൈ ഒന്നിന് വില 1,03,240 രൂപയായി താഴ്ന്നു. വിപണിയിലെ വലിയ കയറ്റിറക്കങ്ങൾക്ക് ഒടുവിലുണ്ടായ ഈ വിലയിടിവ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കും നിക്ഷേപകർക്കും ഒരുപോലെ ആശ്വാസമേകുകയാണ്. ഒപ്പം വിവാഹ സീസൺ കാത്തിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കും.
വിലയിടിവിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ
ഇടക്കാലത്ത് വില കൂടിയും കുറഞ്ഞും വലിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ പ്രകടമാക്കിയ ശേഷമാണ് വിപണി ഇപ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിനിൽക്കുന്നത്.
മെയ് 21നാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തി സ്വർണവില റെക്കോഡിട്ടത്. ഒരു പവന് 1,17,280 രൂപയായിരുന്നു മെയ് 21ലെ സ്വര്ണവില. ഇതാണ് ജൂലൈ ആദ്യ ദിനം 1,03,240 രൂപയായിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി വന് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ് സ്വര്ണവിലയില് പ്രകടമായിരുന്നത്. മേയ് അവസാന വാരത്തിന് ശേഷം അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിച്ചത്. ജൂൺ മാസത്തിലുടനീളം വില ഉയർന്നും താഴ്ന്നും മാറിമറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടായ വ്യതിയാനങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുമാണ് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിച്ച പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ.
അന്താരാഷ്ട്ര വിലയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ആഭ്യന്തര വിലയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്ന് കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ.എസ് അബ്ദുൽ നാസർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സ്വര്ണവില 3950 ഡോളര് വരെ താഴ്ന്നതിനുശേഷം 4030 ഡോളറിലേക്ക് ഇന്നലെ എത്തിയിരുന്നു. രാവിലെ റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോള് വില കുറയ്ക്കുകയും ഉച്ചയ്ക്ക് അതിനെക്കാള് കൂട്ടുകയും ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായത് ആ ഒരു ചാഞ്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 4030 വരെ പോയിരുന്ന ഡോളര് ഇന്ന് രാവിലെ ഓപ്പണ് ചെയ്തപ്പോള് വീണ്ടും 3970 ഡോളറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് വില നിശ്ചയിച്ചത്.
സ്വാഭാവികമായി യുദ്ധത്തെത്തുടര്ന്ന് ക്രൂഡ്ഓയില് വില കുറഞ്ഞപ്പോള് സ്വര്ണ വില യാഥാര്ഥത്തില് കൂടേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ പോര്ട്ട്ഫോളിയോയില് വലിയ മാറ്റം വന്നതായി കാണുന്നില്ല. അതുമാത്രമല്ല യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഓരോ പ്രസ്താവനകളും വില കുറയുന്നിനും കൂടുന്നതിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. സ്വര്ണവിലയില് ഇനിയും കുറവ് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് അബ്ദുൽ നാസര് പറയുന്നത്. 3800 ഡോളര് വരെ പോകാം. അങ്ങനെ വന്നാല് സ്വര്ണവില വീണ്ടും കുറയാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നതെന്നും ചാഞ്ചാട്ടം കേരളത്തിലെ സ്വര്ണ വിപണിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സ്വർണവിലയിലെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ (മേയ് - ജൂലൈ)
മേയ് മാസത്തിലെ റെക്കോർഡ് നിരക്കിൽ നിന്നും ജൂലൈ ഒന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വിലയിലുണ്ടായ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.
|മേയ് 21
|1,17,280
|മേയ് 22
|1,16,960
|മേയ് 29
|1,15,600
|ജൂണ് 1
|1,14,560
|ജൂണ് 9
|1,12, 320
|ജൂണ് 10
|1,09,160
|ജൂണ് 15
|1,11,120
|ജൂണ് 18
|1,10,800
|ജൂണ് 19
|1,06,960
|ജൂണ് 20
|1,07,120
|ജൂണ് 22
|1,08,520
|ജൂണ് 23
|1,07,000
|ജൂണ് 24
|1,05,840
|ജൂണ് 25
|1,02,760 - 1,03,640
|ജൂണ് 26
|1,03,840 - 1,04,680
|ജൂണ് 27
|1,05,560
|ജൂണ് 29
|1,04,880
|ജൂണ് 30
|1,02,760 - 1,04,160
|ജൂലൈ 1
|1,03,240
വിലയിൽ വൻ കുറവുണ്ടായിരിക്കുന്നത് വിപണിക്ക് ഉണർവേകുമെങ്കിലും, വരും ദിവസങ്ങളിലും ആഗോള സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിപണിയിൽ അസ്ഥിരത തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
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