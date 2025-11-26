ETV Bharat / business

തൊട്ടാല്‍ പൊള്ളും; കുതിച്ചുയര്‍ന്ന് സ്വര്‍ണ വില, ഒരുലക്ഷത്തിനടുത്തേക്ക്

ഇന്നലെ ഒറ്റയടിക്ക് 1400 രൂപയാണ് വര്‍ധിച്ചിരുന്നത്. രാജ്യാന്തര വില ഔൺസിന് 62.91 ഡോളർ ഉയർന്ന് 4,158.36 ഡോളറിലാണുള്ളത്. ഇതു കേരളത്തിലും ഇന്ന് വില കൂടാനിടയാക്കി.

Representative image (Getty Images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 26, 2025 at 4:05 PM IST

3 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവില കത്തിക്കയറുന്നു. നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് ആശ്വാസമായാണ് സ്വര്‍ണവില കുതിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ (നവംബര്‍ 25) ഒറ്റയടിക്ക് 1400 രൂപയാണ് വര്‍ധിച്ചത്. രാജ്യാന്തര വില ചാഞ്ചാടുകയാണെങ്കിലും ഡോളര്‍ നിരക്ക് ശക്തിയാര്‍ജിച്ചതും രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞതുമാണ് സ്വര്‍ണ വില ഇന്നും കുതിക്കാന്‍ കാരണം.

22 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് പവന് 640 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 93,800 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ (നവംബര്‍26) വിപണി നിരക്ക്. ഗ്രാമിന് 80 രൂപ കൂടി 11,725 രൂപയായി. കനം കുറഞ്ഞ സ്വര്‍ണാഭരണം നിര്‍മിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 65 രൂപ കൂടി 9,645 രൂപയും പവന് 77,160 രൂപയുമാണ്. 14 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് ഒരു പവന് 60,080 രൂപയും ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് 7,510 രൂപയുമാണ്. ഒന്‍പത് കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 4,845 രൂപയും ഒരു പവന് 38,760 രൂപയുമാണ്. വെള്ളി വിലയില്‍ 167 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.

ഇന്നലെ ഒറ്റയടിക്ക് 1400 രൂപയാണ് വര്‍ധിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അനുസരിച്ചാണെങ്കില്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയായ അഞ്ച് ശതമാനവും ജി എസ് ടി മൂന്ന് ശതമാനവും ഹാള്‍മാര്‍ക്കിങ് ചാര്‍ജും ചേര്‍ത്താല്‍ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണം വാങ്ങണമെങ്കില്‍ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്കടുത്ത് നല്‍കണം. രാജ്യാന്തര വില ഔൺസിന് 62.91 ഡോളർ ഉയർന്ന് 4,158.36 ഡോളറിലാണുള്ളത്. ഇതു കേരളത്തിലും ഇന്ന് വില കൂടാനിടയായത്.

ഓൾ കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചന്‍റ് അസോസിയേഷൻ ആണ് കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണവില അതാത് ദിവസത്തേത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിലയെ അനുസൃതമാക്കിയാണ് വില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി നിരക്കുകൾ, ഇറക്കുമതി തീരുവകൾ, നികുതികൾ, വിനിമയ നിരക്കുകളിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ്ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.

ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ വിപണി നിരക്ക് (ETV Bharat)

നവംബര്‍ ആദ്യവാരം 90,200 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ വില. അതേ ആഴ്‌ചയില്‍ 89,080 രൂപയായി താഴുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. പിന്നീട് വില ഉയരുന്നതും താഴുന്നതുമാണ് കണ്ടത്. 13 ാം തിയതി 94,320 രൂപയായി ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിലവാരത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് വില കുറഞ്ഞ സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും തിരിച്ചു കയറുന്ന കാഴ്‌ചയാണ് കണ്ടത്.

യുഎസ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ സജീവമായതോടെ ഓഹരി വിപണിയിലേക്ക് നിക്ഷേപകര്‍ തിരിച്ചെത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ഡോളര്‍ ശക്തിയാര്‍ജിച്ചത് അടക്കമുള്ള ഘടകങ്ങളും സ്വര്‍ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.

സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ പരിശുദ്ധി

പ്രധാനമായും 24K, 22K, 18K നിലവാരങ്ങളിലാണ് സ്വർണം ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകുന്നത്. ഓരോ കാരറ്റ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ പരിശുദ്ധിയും അളവും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

24 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം

Representative image (Getty Images)

സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ പരിശുദ്ധികൂടുന്നത് കാരറ്റിന്‍റെ നിലവാരവും വര്‍ധിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ചാണ്. 24 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം പരിശുദ്ധ സ്വര്‍ണമാണ്. സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ 24 ഭാഗങ്ങളിലും മറ്റൊരു ലോഹത്തിന്‍റെയും അംശമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. 99.9 ശതമാനമായിരിക്കും 24 കാരറ്റിന്റെ പരിശുദ്ധി. 24 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം മൃദുവായിരിക്കുകയും സാന്ദ്രത കുറവായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പൊതുവേ സ്വർണക്കട്ടികളും നാണയങ്ങളുമാണ് 24K നിലവാരത്തിലെത്തുന്നത്.

22 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം

Representative image (Getty Images)

ആഭരണങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ പൊതുവേ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വര്‍ണമാണ്22 കാരറ്റ്. 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൽ 91.67 ശതമാനം ശുദ്ധമായ സ്വർണവും ബാക്കി 8.33 ശതമാനം വെള്ളി, നാകം, ലോഹക്കൂട്ടുകൾ മുതലായ മറ്റു അംശങ്ങളുമായിരിക്കും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റു ലോഹങ്ങള്‍ ചേരുന്നതിനായില്‍ പെട്ടെന്ന് വളഞ്ഞുപോകുകയോ ഒടിയുകയോ ഇല്ല. ഈ സ്വര്‍ണത്തിന് ദൃഢത കൂടുതലായിരിക്കും.

18 കാരറ്റ് സ്വർണം

Representative image (Getty Images)

കനം കുറഞ്ഞ ആഭരണം നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് 18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം. ഇതില്‍ 75 ശതമാനമായിരിക്കും ശുദ്ധമായ സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ സാന്നിധ്യം. ബാക്കി 25 ശതമാനം ചെമ്പ്, വെള്ളി മുതലായ ലോഹങ്ങളുമാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത്. 24,22 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് അല്പം വില കുറവാണ്.

14 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം

14 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തില്‍ 58.5 ശതമാനമാണ് ശുദ്ധമായ സ്വര്‍ണമുള്ളത്. ബാക്കി ശതമാന ചെമ്പ്, വെള്ളി, സിങ്ക് എന്നിവയാണ് ഇതില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

Also Read: ശമ്പളവും ലീവും ജോലി സമയവുമെല്ലാം ആകെ മാറി; എന്താണ് പുതിയ തൊഴില്‍ ചട്ടം ? വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നത്...

