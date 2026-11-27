പൊന്നിന്റെ വിലക്കയറ്റം; നിരക്ക് കുറയുമോ കൂടുമോ? സാധാരണക്കാര് സ്വര്ണം വാങ്ങേണ്ടതിങ്ങനെ!
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്ണ വില കുറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ തിരിച്ചുകയറുകയാണ്. വില ഇനിയും കുറയുമോ അതോ കൂടുമോ? കെഎസ്ജിഎംഎ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറയുന്നതിങ്ങനെ...
Published : November 27, 2026 at 12:49 PM IST
എറണാകുളം: നീണ്ട ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സ്വര്ണ വില ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴെയെത്തിയതിനാണ് സംസ്ഥാനം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് . 2025 ഡിസംബറില് പവന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടന്ന സ്വര്ണം ഏകദേശം ഒരു വര്ഷത്തോളമെടുത്തു ലക്ഷത്തില് നിന്നും താഴെയിറങ്ങാന്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി സ്വര്ണ വിലയില് ഇടിവാണ് പ്രകടമായിരുന്നത്. എന്നാല് ഇന്നലെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് വിലയില് നേരിയ വര്ധനവുണ്ടായി.
വിലയില് അല്പം വര്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് വലിയ ആശങ്കകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. എന്നാല് ഇന്ന് രാവിലെ സ്ഥിതി സമാനമായതോടെ ആശങ്കയിലായിരിക്കുകയാണ് ഉപഭോക്താക്കള്. വില വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷമോ കടക്കുമോ അതോ വില വീണ്ടും കുറയുമോയെന്ന കാര്യത്തില് സംശയത്തിലാണ് ജനം. ഈ സാഹചര്യത്തില് അതിന് മറുപടിയുമായെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ്.അബ്ദുൽ നാസർ.
സ്വര്ണം വാങ്ങാന് അനുയോജ്യ സമയമോ?
സ്വര്ണം ലക്ഷത്തില് നിന്നും താഴെയിറങ്ങിയത് തന്നെ വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്. ഏതാനും ദിവസങ്ങളായുള്ള വില കണ്ട് ഇനിയും വില കുറയട്ടെ എന്ന് കരുതിയിരുന്നാല് ഒരു പക്ഷേ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അബ്ദുല് നാസര് പറഞ്ഞു. അതിന് കാരണമായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതാകട്ടെ സ്വർണ വിപണിയുടെ അടിത്തട്ടും ഉയർച്ചയും കൃത്യമായി പ്രവചിക്കുക അസാധ്യമാണെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യക്കാർക്ക് ഘട്ടംഘട്ടമായി സ്വര്ണം വാങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം.
സ്വര്ണ വില ഇനിയും താഴുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് നിലവിലെ വിലക്കുറവ് വലിയൊരു തകര്ച്ചയുടെ തുടക്കമാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനാവില്ലെന്ന് നാസര് പറഞ്ഞു. എന്നാല് ഹ്രസ്വകാലത്ത് വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടവും തിരുത്തലുകളും ഉണ്ടാകാം. അമേരിക്കൻ ഡോളറിന്റെ കരുത്ത്, പലിശനിരക്കുകൾ, ബോണ്ട് യീൽഡ്, ഓഹരി വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ വിലയെ സ്വാധീനിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്ണ വിപണിയെയും സ്വാധീനിക്കും. ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം, കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ സ്വർണം വാങ്ങൽ, പണപ്പെരുപ്പ ഭീഷണി എന്നിവയാണ് സ്വര്ണത്തിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വില താഴുമ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചുകയറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ സ്വര്ണ വില
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയിലൊന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണ വിലയും ഡോളറിനെതിരെയുള്ള രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വില കുറഞ്ഞാലും രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ അതിന്റെ ഗുണം പൂർണമായി ലഭിക്കണമെന്നില്ല. അതായത് ലോക വിപണിയും രൂപയുടെ മൂല്യവും ഒരുമിച്ചാണ് കേരളത്തിലെ സ്വർണ വിലയെ നിർണയിക്കുന്നത്.
അതേസമയം ഇന്ന് കേരളത്തില് സ്വര്ണ വില ഉയര്ന്നിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രാമിന് 160 രൂപയും പവന് 1280 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് വര്ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് 92,800 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 11,600 രൂപയുമായി വില. 22 കാരറ്റില് മാത്രമല്ല മറ്റ് കാരറ്റുകളുടെ വിലയിലും വര്ധനവ് തന്നെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. 18 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രാമിന് 135 രൂപയാണ് ഇന്ന് വര്ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന് 9,495 രൂപയും ഒരു പവന് 75,960 രൂപയുമായി. അതേസമയം 14 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് 100 രൂപയാണ് വര്ധനവ്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന് 7,430 രൂപയും ഒരു പവന് 59,440 രൂപയിലുമെത്തി. 9 കാരറ്റിനാകട്ടെ വര്ധിച്ചത് 65 രൂപയാണ്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന് വില 4,795 രൂപയും ഒരു പവന്റെ വില 38,360 രൂപയുമായി.
സാധാരണക്കാര് സ്വര്ണം വാങ്ങേണ്ടതിങ്ങനെ
സ്വര്ണ വിലയില് മുന്നേറ്റം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് വിവാഹത്തിനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി സ്വർണം വാങ്ങുന്നവർ വിപണിയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല. ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഘട്ടംഘട്ടമായി വാങ്ങാം. നിക്ഷേപമായി സ്വർണത്തെ കാണുന്നവർ ഹ്രസ്വകാല വിലമാറ്റങ്ങളെക്കാൾ ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
കാരണം സ്വര്ണ വിപണിയില് ഇനി മുന്നോട്ടും വലിയ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങള് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വിലയുടെ കാര്യം കൂടുമോ കുറയുമോ എന്ന് കൃത്യമായി പറയാനാകില്ല. എന്നാൽ ആഗോള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളും കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ സ്വർണനയവും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സ്വർണത്തിന്റെ ദീർഘകാല പ്രാധാന്യം കുറയുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഉപഭോക്താക്കള് പ്രത്യേകം ഓര്ത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. സ്വര്ണം വാങ്ങാന് ഏറ്റവും നല്ല വില ഏതാണെന്ന് പറയാന് സാധിക്കില്ലെന്നും എന്നാല് വിപണിയെ മനസിലാക്കി ശരിയായ സമയത്ത് വിവേകപൂര്വ്വം തീരുമാനമെടുക്കാന് നമുക്ക് കഴിയുമെന്നും അബ്ദുല് നാസര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
വിലയിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ്
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ കനത്ത ഇടിവിന് ശേഷം സ്വർണ വില ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുകയാണ്. ഔൺസിന് 3,500 ഡോളറിന് താഴേക്ക് പതിച്ച സ്വർണം ഇന്ന് വീണ്ടും 3,600 ഡോളർ മറികടന്ന് 3,650 ഡോളറിനടുത്ത് വ്യാപാരം നടത്തുന്നു. ആഗോള ഓഹരി വിപണികളിലെ സ്ഥിരതയും ഡോളറിന്റെ ദൗർബല്യവുമാണ് സ്വർണത്തിന് പിന്തുണയാകുന്നത്. എന്നാൽ അമേരിക്കയിലെ ശക്തമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പവും ഡിസംബറിൽ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്ക് ഉയർത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും സ്വർണത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് വെല്ലുവിളിയാണ്.
മധ്യപൂർവദേശത്തെ സംഘർഷങ്ങളും വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വവും സ്വർണത്തിന് സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ പിന്തുണ നൽകുന്നു. സാങ്കേതികമായി 3,600 ഡോളർ നിർണായക പിന്തുണയാണ്. 3,706 ഡോളറും 3,792 ഡോളറുമാണ് അടുത്ത പ്രധാന പ്രതിരോധ നിലവാരങ്ങൾ. 3,583 ഡോളറിന് താഴേക്ക് നീങ്ങിയാൽ വീണ്ടും വിൽപ്പന സമ്മർദം ശക്തമാകാം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ കനത്ത ഇടിവിന് ശേഷമുള്ള തിരിച്ചുവരവാണിത്. എന്നാൽ വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നതിനാൽ ഈ മുന്നേറ്റം സ്ഥിരതയാർജിക്കുമോ എന്നത് നിർണായകമാണെന്നും അബ്ദുൽ നാസർ പറഞ്ഞു.
രൂപയെ ദുർബലമായി നിലനിർത്തുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഗുണകരമാണോ?
രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും സ്വർണ വിലയിലെ വർധനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. സ്വർണ വില ഉയരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്വർണ ശേഖരത്തിൻ്റെ മൂല്യം ഉയരാം. എന്നാൽ അതേസമയം സ്വർണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇറക്കുമതികൾക്ക് കൂടുതൽ രൂപ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇത് ഇറക്കുമതി ബില്ലിനെയും വ്യാപാരക്കമ്മിയെയും ഉപഭോക്താക്കളുടെ വാങ്ങൽ ശേഷിയെയും ബാധിക്കാം.
രൂപ ദുർബലമാകുന്നത് കയറ്റുമതിക്കാർക്ക് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാമെങ്കിലും, ഇറക്കുമതികളെ ആശ്രയിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന് അതിൻ്റെ ചെലവും വലുതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൂഡ് ഓയിൽ പോലുള്ള പ്രധാന ഇറക്കുമതികൾക്ക് കൂടുതൽ രൂപ നൽകേണ്ടിവരുമ്പോൾ പണപ്പെരുപ്പ സമ്മർദവും വർധിക്കാം. എന്നാൽ സ്വർണ വില ഉയരുന്നതിനായി സർക്കാർ മനഃപൂർവം രൂപയെ ദുർബലമായി നിലനിർത്തുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിൽ അടിസ്ഥാനമില്ല.
ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി-ഇറക്കുമതി സന്തുലനം, വിദേശ നിക്ഷേപം, ആഗോള ഡോളറിൻ്റെ ശക്തി, പലിശനിരക്കുകൾ, പണപ്പെരുപ്പം, വിദേശനാണ്യശേഖരം തുടങ്ങിയ നിരവധി ഘടകങ്ങളാണ് രൂപയുടെ മൂല്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. വിദേശനാണ്യശേഖരം ശക്തമായിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ നൽകുന്നു. എന്നാൽ ശേഖരത്തിൻ്റെ വലുപ്പം മാത്രം രൂപയുടെ മൂല്യം ഉയർത്താൻ മതിയാകില്ല. രാജ്യത്തേക്കുള്ള ഡോളർ വരവും പുറത്തേക്കുള്ള ഡോളർ ചെലവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലനവും നിർണായകമാണ്.
സ്വർണ വില ഉയരുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേട്ടമോ നഷ്ടമോ?
ഇതിന് ഒറ്റവാക്കിൽ ഉത്തരം നൽകാനാവില്ല. സ്വർണ ശേഖരത്തിൻ്റെ മൂല്യം ഉയരുന്നത് ഒരു നേട്ടമാണ്. എന്നാൽ സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ രൂപ ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിദേശനാണ്യ ആവശ്യകത വർധിപ്പിക്കാം. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് കൂടുതൽ ചെലവേറിയതാകുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം ഉയർന്ന വില പഴയ സ്വർണത്തിൻ്റെ വിൽപ്പനയും പുനരുപയോഗത്തിനായുള്ള ശേഖരണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചേക്കാം. ആഭ്യന്തരമായി ശേഖരിക്കുന്ന പഴയ സ്വർണം ശുദ്ധീകരിച്ച് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുതിയ ഇറക്കുമതിയുടെ ആവശ്യകത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ ഉയർന്ന സ്വർണ വിലയിലൂടെ ഔദ്യോഗിക സ്വർണ ശേഖരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന മൂല്യവർധന മാത്രം കണക്കിലെടുത്ത് രൂപ ദുർബലമായി തുടരുന്നത് രാജ്യത്തിന് ഗുണകരമാണെന്ന് നിഗമനം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. അതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളും ചെലവുകളും ഒരുമിച്ച് വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ സ്വർണ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഭാവി
കേരളത്തിലെ സ്വർണ വ്യാപാര മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉയർന്ന വില വലിയ അവസരങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും ഒരേസമയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വില ഉയരുമ്പോൾ ഓരോ ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻ്റെയും വില വർധിക്കുന്നതിനാൽ ഉപഭോക്താക്കൾ വാങ്ങുന്ന അളവ് കുറയ്ക്കാം. ആഭരണങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പന, ഭാരം, കാരറ്റ് എന്നിവയിൽ മാറ്റം വരുത്തി ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാകും. 18 കാരറ്റ് ആഭരണങ്ങൾ, ഭാരം കുറഞ്ഞ ആഭരണങ്ങൾ, പഴയ സ്വർണം കൈമാറിയുള്ള വാങ്ങൽ തുടങ്ങിയ രീതികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കാം.
മറുവശത്ത്, ഉയർന്ന വിലയിൽ പഴയ സ്വർണം വിൽക്കാനും കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കൾ തയ്യാറാകാം. ഇത് ആഭ്യന്തര സ്വർണ വിതരണത്തിന് സഹായകരമാകും. എന്നിരുന്നാലും വില ഉയർന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം വ്യാപാരത്തിൻ്റെ മൊത്തം വിറ്റുവരവും ലാഭവും ഒരേ അനുപാതത്തിൽ ഉയരുമെന്ന് കരുതാനാവില്ല. വിൽപ്പനയുടെ അളവ്, ഉത്പാദനച്ചെലവ്, ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യം, സാമ്പത്തിക ചെലവുകൾ, വ്യാപാര ലാഭത്തിൻ്റെ നിരക്ക് എന്നിവയാണ് ഫലം നിർണയിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ സ്വർണ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് വിലസ്ഥിരത, സുതാര്യമായ വ്യാപാര രീതികൾ, പഴയ സ്വർണത്തിൻ്റെ ചിട്ടയായ പുനരുപയോഗം, നികുതി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കൽ, ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസം എന്നിവ പ്രധാനമാണ്.
രൂപയുടെ ഭാവിയും പ്രധാനം
സ്വർണത്തിൻ്റെ വിലയെക്കാൾ രൂപയുടെ ഭാവിയും പ്രധാനമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണവില ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുന്നതിനൊപ്പം രൂപയും ദുർബലമായി തുടരുകയാണെങ്കിൽ, കേരളത്തിൽ സ്വർണ വില ഗണ്യമായി കുറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ശക്തമായ കാരണമില്ല. എന്നാൽ രൂപയുടെ മൂല്യം തിരിച്ചുപിടിക്കുകയും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വിലത്തിരുത്തൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്താൽ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വിലക്കുറവിന് സാധ്യതയുണ്ട്. രൂപ 60ലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുമെന്നത് ഉറപ്പുള്ള പ്രവചനമല്ല. അതുപോലെ, അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണ വില ഇനി ഒരിക്കലും വലിയ തോതിൽ കുറയില്ലെന്നും പറയാനാവില്ല. ഭാവിവില നിർണയിക്കുന്നത് ആഗോള വിപണി, ഡോളറിൻ്റെ ഗതി, ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം, രൂപയുടെ മൂല്യം എന്നിവയുടെ സംയുക്ത സ്വാധീനമാണ്.
സ്വർണത്തിൻ്റെ വില നിർണയിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി മാത്രമല്ല. ആ സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന രൂപയുടെ കരുത്തും കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വർണത്തിൻ്റെ അടുത്ത നീക്കം പ്രവചിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഡോളറിൻ്റെ വില മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യവും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഗുണകരമാകും.
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