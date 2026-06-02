സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; ഒരു പവന് 1,14,560 രൂപ
Published : June 2, 2026 at 1:21 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,14,560 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 14,320 രൂപ നൽകണം. വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിയ്ക്ക് 280 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2800 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്.
സ്വർണ നിരക്കും നികുതിയും
സംസ്ഥാനത്ത് 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 11,765 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. പവന് 94,120 രൂപയാണ് നിരക്ക്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 9,165 രൂപയും പവന് 73,320 രൂപയുമാണ് വില. ഒമ്പത് കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 5,910 രൂപയ്ക്കും പവന് 47,280 രൂപയ്ക്കുമാണ് വിൽപന നടക്കുന്നത്.
സ്വർണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിലയ്ക്കൊപ്പം പണിക്കൂലിയും ചേർത്താണ് വ്യാപാരികൾ വിൽപന നടത്തുന്നത്. ആഭരണങ്ങളുടെ രൂപകൽപന അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ഇതിന് പുറമെ മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടിയും ഹോൾമാർക്ക് ഫീസും ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകണം.
ആഗോള വിപണിയുടെ സ്വാധീനം
ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് സ്വർണവിലയെ പ്രധാനമായും സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ മുഖ്യമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 100 ഡോളറിന് താഴെയാണ്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ ഉടൻ സമാധാന കരാറിലെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷ എണ്ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കൻ ഡോളർ കൂടുതൽ കരുത്താർജിക്കുമെന്ന സാമ്പത്തിക നിരീക്ഷകരുടെ പ്രവചനങ്ങളും സ്വർണവിലയെ ബാധിക്കുന്നു.
യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് ഉടൻ പലിശനിരക്ക് ഉയർത്താൻ ആലോചിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഈ തീരുമാനം നടപ്പിലായാൽ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യം വീണ്ടും ഉയരും. ഇത് വിപണിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഈ സാഹചര്യം സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വർണത്തെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപമായാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും കണക്കാക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷിത താവളമെന്ന നിലയിൽ ആളുകൾ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് വീണ്ടും വിലക്കയറ്റത്തിന് വഴിവെക്കും.
നിക്ഷേപകരുടെ താത്പര്യം
അമേരിക്കയിലെയും ചൈനയിലെയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ സ്വർണവിപണി വളരെ സജീവമായാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് കേരളം. അതിനാൽ ആഗോള വിലയിലുണ്ടാകുന്ന നേരിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ പോലും പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കും. സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിലും സാധാരണക്കാർക്ക് സ്വർണത്തോടുള്ള താത്പര്യം ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും പണപ്പെരുപ്പവും സ്വർണ നിക്ഷേപത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ ആവശ്യക്കാർ വർധിക്കുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിരക്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. ഉത്സവ സീസണായതിനാൽ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത വീണ്ടും കുത്തനെ കൂടിയേക്കും. നികുതിയും പണിക്കൂലിയും ഉൾപ്പെടെയുണ്ടാകുന്ന വിലവർധന സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കളെ കാര്യമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ നൽകുന്ന സൂചന.
മറ്റ് നിക്ഷേപ രീതികൾ
സ്വർണത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന വില കാരണം ഡിജിറ്റൽ സ്വർണ നിക്ഷേപങ്ങളിലേക്കും ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബാങ്കുകളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും നൽകുന്ന സ്വർണ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾക്ക് മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പണപ്പെരുപ്പത്തിനെതിരെ മികച്ച പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ സ്വർണത്തിന് കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസമാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം.
ഭൗതികമായി സ്വർണം സൂക്ഷിക്കുന്നതിലെ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ സ്വർണം നിക്ഷേപകരെ സഹായിക്കുന്നു. പുതിയ തലമുറയിലെ നിക്ഷേപകർ ഇത്തരം പദ്ധതികളിലാണ് കൂടുതൽ താത്പര്യം കാണിക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാർ പ്രതിമാസ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളെ ആശ്രയിച്ചാണ് വലിയൊരു പരിധിവരെ സ്വർണം വാങ്ങുന്നത്. വരും മാസങ്ങളിൽ സ്വർണവില എങ്ങോട്ട് തിരിയുമെന്നത് ആഗോള സാമ്പത്തിക നയങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും. എങ്കിലും നിലവിലെ വിലയിലെ സ്ഥിരത സ്വർണം വാങ്ങാനിരിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണ് ഒരുക്കുന്നത്.
