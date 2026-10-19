സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുതിച്ചുയരുന്നു; പവന് 1,08,560 രൂപയായി
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 35 രൂപ വർധിച്ച് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 13,570 രൂപയായി.
Published : October 19, 2026 at 9:50 AM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന. ഗ്രാമിന് 35 രൂപ വർധിച്ച് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 13,570 രൂപയും പവന് 160 രൂപ വർധിച്ച് 1,08,560 രൂപയുമായി. തുടർച്ചയായ വിലക്കുറവിനുശേഷമാണ് സ്വർണ വിപണിയിൽ വീണ്ടും വർധനവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
മറ്റ് കാരറ്റുകളിലെ വില
മറ്റ് കാരറ്റുകളിലെ സ്വർണവിലയിലും ഇന്ന് വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 30 രൂപ വർധിച്ച് 11,105 രൂപയിലും പവന് 88,840 രൂപയിലുമാണ് വിപണി വില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 20 രൂപ വർധിച്ച് 8,685 രൂപയും പവന് 69,480 രൂപയുമായി. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 15 രൂപ വർധിച്ച് 5,600 രൂപയിലും പവന് 44,800 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ഗ്രാമിന് 230 രൂപയും 10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 2,300 രൂപയുമാണ് നിലവിലെ വില.
വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ലാഭമെടുപ്പും യുഎസ് ഡോളർ ശക്തിപ്രാപിച്ചതുമാണ് അന്ന് വില കുറയാൻ കാരണമായത്. വില ഇനിയും കുറയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതായിരുന്നു ഈ മാറ്റം. എന്നാൽ ഈ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില.
ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിനുള്ള സുരക്ഷിത നിക്ഷേപ മൂല്യം വീണ്ടും ഉയർന്നതും പലിശ നിരക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യാന്തര തലത്തിലുണ്ടായ സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങളുമാണ് പെട്ടെന്നുള്ള വിലക്കയറ്റത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളും പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും നിക്ഷേപകരെ സ്വർണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതും വില വർധനയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമാണ്.
കേരളത്തിലെ സ്വർണ വിപണി
രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ വിപണികളിൽ ഒന്നാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. എല്ലാ ദിവസവും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വ്യാപാരമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും വിപണിയെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുൾപ്പെടെ സ്വർണത്തെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപമായി കാണുന്നവരാണ് മലയാളികൾ.
ബാങ്ക് പലിശ നിരക്കുകളിലെ മാറ്റങ്ങളും ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും സാധാരണക്കാരെ സ്വർണത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പഴയ സ്വർണം മാറ്റിവാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ആഗോള വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് വിപണി നിരീക്ഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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ഉത്സവ സീസണുകൾ വരാനിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇനിയും വർധിക്കുമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. ഇത് വില വീണ്ടും ഉയരാൻ കാരണമായേക്കാം. വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർണം വാങ്ങുന്നവരെയും പുതിയ വില വർധന സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻകൂർ ബുക്കിങ് സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഗുണകരമാകുകയെന്ന് വ്യാപാരികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
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