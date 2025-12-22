'എന്ത് പോക്കാണിത്', സ്വർണ വില കേട്ട് "ഞെട്ടി" മലയാളികള്
ഡിസംബർ 15 നായിരുന്നു ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉർന്ന സ്വർണവില.അന്ന് 99,280 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവൻ്റെ വില.
Published : December 22, 2025 at 3:42 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സർവകാല റെക്കോഡുകൾ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർണ വിലയിൽ വൻ വർധനവ്. ഒരു ലക്ഷം തൊടാൻ അടുക്കുകയാണ് സ്വർണ വില. പവന് ഒരു ലക്ഷം ആവാൻ ഇനി വെറും 160 രൂപ മാത്രം. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 12,480 രൂപയിലെത്തി. 20 രൂപ കൂടിയാൽ 12,500 രൂപയാകും.
98,400 രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലെ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില. ഡിസംബർ 15 നായിരുന്നു ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉർന്ന സ്വർണവില. 99,280 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വില. തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസമാണ് സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നത്.
ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില
ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 99.840 രൂപയാണ്. ഒരു ഗ്രാമിന് 12,480 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. അതേസമയം 18 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 82,080 രൂപയാണ്. ഒരു ഗ്രാമിന് 10,260 രൂപയാണ് ഇന്ന് വില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 63,920 രൂപയാണ്. ഒരു ഗ്രാമിന് 7,990 രൂപയുമാണ് വില.
9 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 41,240 രൂപയാണ് വില. ഒരു ഗ്രാമിന് 5,155 രൂപയുമാണ് വില. രൂപയുടെ മൂല്യം, പ്രാദേശികമായ ആവശ്യകത, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണവില നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നതിനാലാണ് സ്വർണ വില കുതിച്ചു ഉയരുന്നത്.
|കാരറ്റ്
|ഒരു പവൻ്റെ വില
|ഒരു ഗ്രാമിൻ്റെ വില
|22 K
|99,840
|12,480
|18 K
|82,080
|10,260
|14 K
|63,920
|7,990
|9 K
|41,240
|5,155
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓൾ കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ ആണ് കേരളത്തിലെ സ്വര്ണവില അതാത് ദിവസത്തേത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിലയെ അനുസൃതമാക്കിയാണ് വില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി നിരക്കുകൾ, ഇറക്കുമതി തീരുവകൾ, നികുതികൾ, വിനിമയ നിരക്കുകളിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.
സ്വര്ണം വാങ്ങാന് ഉദേശിക്കുന്ന ദിവസം വില കൂടിയാലും ബുക്കിങ് ദിവസത്തെ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും നിങ്ങളില് നിന്ന് വില ഈടാക്കുക. ഇനി ബുക്ക് ചെയ്ത ദിവസത്തേക്കാള് വില കുറയുകയാണെങ്കില് ബുക്കിങ് ചെയ്തവര്ക്ക് അന്നത്തെ വിലയിലും സ്വര്ണം വാങ്ങാം.
സ്വർണ വില കൂടുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങള്
- യുഎസ് തീരുവ വർധനയ്ക്കിടയിലും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തില് നിക്ഷേപിക്കുന്നതും വില ഉയരുന്നതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ലാഭമെടുപ്പുമൊക്കെ വില കുതിക്കാന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
- ആഗോള വിപണിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയ ചലനങ്ങളും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വിലയിലും മാറ്റങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അതേസമയം രൂപയുടെ മൂല്യം, പ്രാദേശികമായ ആവശ്യകതകൾ, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നീ ഘടകങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.
- നിലവിൽ ഗോൾഡ് അസോസിയേഷനുകളാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിന് വിലയിടുന്നത്. ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് സ്വർണത്തിന് വിലകൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും അസോസിയേഷനുകൾക്ക് സാധിക്കും. ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദിവസത്തിൽ രണ്ടുതവണ വരെയും അസോസിയേഷനുകൾ വില പുതുക്കാറുണ്ട്.
Also Read: ആര്ബിഐ റിപ്പോ നിരക്ക് കുറയാൻ സാധ്യത, 25 ബേസിസ് പോയിൻ്റ് കുറയുമെന്ന് പ്രവചനം: യൂണിയന് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട്