സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില റെക്കോഡിലേക്ക്; ഒരു പവൻ വാങ്ങാൻ 1.25 ലക്ഷം നൽകണം
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പവന് 1,06,880 രൂപയിലായിരുന്നു വിപണിയിൽ വ്യാപാരം നടന്നിരുന്നത്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 215 രൂപ വർധിച്ച് 11,275 രൂപയായി
Published : August 6, 2026 at 10:11 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വൻ വർധന. ഒരു പവന് 2,120 രൂപ വർധിച്ച് വില 1,09,800 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 265 രൂപ ഉയർന്ന് 13,725 രൂപയായി. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പവന് 1,06,880 രൂപയിലായിരുന്നു വിപണിയിൽ വ്യാപാരം നടന്നിരുന്നത്. സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് സ്വർണം വാങ്ങുക എന്നത് കൂടുതൽ ദുഷ്കരമാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്.
മറ്റ് കാരറ്റുകളുടെ വില
18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 215 രൂപ വർധിച്ച് 11,275 രൂപയായി. ഒരു പവന് 90,200 രൂപയാണ് വില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 170 രൂപ വർധിച്ച് 8,785 രൂപയും പവന് 70,280 രൂപയുമായി. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 110 രൂപ വർധിച്ച് 5,665 രൂപയും പവന് 45,320 രൂപയുമായി. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 240 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. 10 ഗ്രാമിന് 2,400 രൂപ നൽകണം.
വരും ദിവസങ്ങളിലും വിലയിൽ സമാനമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന സൂചന. ആഗോളതലത്തിലുള്ള ലഭ്യതക്കുറവ്, വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങളിലെ വർധന, സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിലുള്ള സ്വീകാര്യത എന്നിവയാണ് വെള്ളി വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് പ്രധാന കാരണം. ഇന്ത്യയിലെ ഇറക്കുമതി തീരുവയും നികുതി വ്യവസ്ഥകളും ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വില കൂടാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തിരിച്ചടി
സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ പണിക്കൂലിയായി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് മിക്ക ജ്വല്ലറികളും ഈടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇത് വ്യത്യാസപ്പെടാം. പണിക്കൂലി, ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്കിങ് നിരക്ക് എന്നിവ സ്വർണവിലയുടെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ നിരക്കിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങാൻ 1.25 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഉപഭോക്താവ് നൽകണം. വിവാഹ സീസൺ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ വില ഉയരുന്നത് സാധാരണക്കാരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുണ്ട്. സ്വർണവിലയിലെ ഈ കുതിപ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ ആഭരണ വിപണിയെ സാരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മുൻകൂർ ബുക്കിങ് നടത്തിയവർക്ക് മാത്രമാണ് നിലവിൽ നേരിയ ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വില വീണ്ടും ഉയർന്നാൽ സ്വർണവിൽപനയിൽ വലിയ ഇടിവ് സംഭവിക്കാമെന്ന് വ്യാപാരികൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നു. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ചെറുകിട സ്വർണ വ്യാപാരികളെയും ഈ വിലക്കയറ്റം പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആഗോള വിപണിയിലെ സ്വാധീനം
ജൂലൈ മാസത്തിലെ ഫെഡറൽ റിസർവ് യോഗത്തിൽ നയപലിശ നിരക്കുകൾ മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്തി. എന്നാൽ ഇത് പലിശവർധനയുടെ അവസാനമല്ലെന്നും പണപ്പെരുപ്പത്തിൻ്റെ ഗതി വിലയിരുത്തി വരും മാസങ്ങളിൽ നിരക്കുകൾ വീണ്ടും ഉയർത്തിയേക്കാമെന്നും ഫെഡ് ചെയർമാൻ കെവിൻ വാർഷ് സൂചന നൽകി. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളും പുതിയ സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങളും ആഗോള വിപണിയുടെ ഹ്രസ്വകാല ദിശ നിർണയിക്കുന്നതിൽ ഇനി നിർണായകമാകും. പലിശ നിരക്കുകൾ ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുമ്പോൾ ബോണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ആദായം വർധിക്കുകയും, സ്വർണം പോലുള്ള പലിശ ലഭിക്കാത്ത നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ആകർഷണീയത കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത് വിലയെ ബാധിക്കുന്നു.
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ജോർദാനിലെ യുഎസ് താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണവും തുടർന്ന് അമേരിക്ക ഇറാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ തിരിച്ചടിയും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം വഷളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം യുദ്ധപ്രതീതികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ വലിയ നിക്ഷേപകർ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് വിലയെ പെട്ടെന്ന് ഉയർത്താൻ കാരണമാകുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കും. ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളും സ്വർണവില നിർണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.
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