തുടർച്ചയായ വർധന; സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ
ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഗ്രാമിന് 120 രൂപ വർധിച്ച് 14,065 രൂപയായിരുന്നു വില. ഒരു പവന് 1,12,520 രൂപയുമായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ നിരക്ക്
Published : May 12, 2026 at 10:35 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വൻ വർധന. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 400 രൂപയും ഗ്രാമിന് 50 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് 1,12,920 രൂപയും ഗ്രാമിന് 14,115 രൂപയുമായി വിപണിവില ഉയർന്നു.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഗ്രാമിന് 120 രൂപ വർധിച്ച് 14,065 രൂപയായിരുന്നു വില. ഒരു പവന് 1,12,520 രൂപയുമായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ നിരക്ക്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ വില വീണ്ടും തിരികെ കയറുകയായിരുന്നു. സ്വർണം വാങ്ങാനിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഈ കണക്കുകൾ. വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർണം വാങ്ങുന്നവരെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്.
പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ മികച്ച കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും തുടർച്ചയായി വില കൂടുന്നത് കച്ചവടക്കാർക്കിടയിലും കടുത്ത ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായി. മെയ് അഞ്ചിന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,09,400 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്. സംസ്ഥാനത്ത് 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും വില കൂടിയിട്ടുണ്ട്.
ഗ്രാമിന് 40 രൂപ വർധിച്ച് 11,600 രൂപയായി. ഇതോടെ പവന് 92,800 രൂപ 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് നൽകണം. വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 30 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഗ്രാമിന് 9,030 രൂപയും പവന് 72,240 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 20 രൂപ വർധിച്ച് 5,825 രൂപയായി. പവന് 46,600 രൂപയാണ് വിപണിവില.
വെള്ളിവിലയിലും മാറ്റമുണ്ട്. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 290 രൂപയും 10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 2,900 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വ്യാപാര നിരക്ക്. വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെ വെള്ളിയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടിയത് വിലയെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ പേർ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
സ്വർണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലിയും ചേർത്താണ് വിൽപന നടക്കുന്നത്. കൂടാതെ മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി നിരക്കും ഈടാക്കുന്നു. ഹാൾമാർക്കിങ് ഫീസും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആഭരണങ്ങളുടെ അന്തിമവില. ഓരോ ജ്വല്ലറികളിലും പണിക്കൂലി നിരക്ക് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. ഡിസൈനുകളുടെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ചാണ് പ്രധാനമായും പണിക്കൂലി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അതിനാൽ വാങ്ങുന്ന ആഭരണങ്ങളുടെ അന്തിമവിലയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.
ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി എച്ച് യു ഐ ഡി മുദ്രയുള്ള സ്വർണം മാത്രമേ വിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തട്ടിപ്പുകളിൽ നിന്ന് പൂർണ സംരക്ഷണം ലഭിക്കും. പഴയ സ്വർണം മാറ്റി വാങ്ങുമ്പോഴും ഇതേ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ബാധകമാണ്. എല്ലാ പർച്ചേസുകൾക്കും കൃത്യമായ ബില്ല് ചോദിച്ച് വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
വില വർധനയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ
ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുറഞ്ഞതാണ് സ്വർണവില പെട്ടെന്ന് ഉയരാൻ പ്രധാന കാരണം. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം കടുക്കുന്നതും സ്വർണവില വർധിക്കാൻ ഇടയാക്കി. അമേരിക്കയുടെ ഒൻപത് ഇന സമാധാന പദ്ധതിക്ക് ബദലായി നിബന്ധനകളടങ്ങിയ 14 ഇന പദ്ധതിയുമായി ഇറാൻ രംഗത്തെത്തി. ഭൗമ അന്തരീക്ഷത്തെ ഇത് വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചു. ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെ യുഎസ് സൈന്യം ആക്രമണം നടത്തി. ഇത് സ്വർണ വിപണിയെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ പലിശ നിരക്കുകൾ സ്വർണവിപണിക്ക് എപ്പോഴും നിർണായകമാണ്. യുഎസ് പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കിലെ വ്യതിയാനങ്ങളും ആഗോള വിപണിയിൽ പ്രധാനമായും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ എക്കാലവും നിക്ഷേപകരെ സ്വർണത്തിലേക്ക് സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായി ആകർഷിക്കാറുണ്ട്.
