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സ്വർണത്തിന് വീണ്ടും തീവില; ഒറ്റയടിക്ക് പവന് കൂടിയത് 680 രൂപ

ഈ മാസം വില കുറയുമെന്ന് കരുതിയ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,06,280 രൂപയായിരുന്നു.

GOLD RATE TODAY ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില GOLD PRICE KERALA GOLD MARKET TRENDS
Representational image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 27, 2026 at 1:27 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 680 രൂപ വർധിച്ച് വില 1,06,960 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 85 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 13,370 രൂപയായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പവന് 1,06,280 രൂപയിലാണ് വിപണിയിൽ വ്യാപാരം നടന്നിരുന്നത്.

വിവിധ കാരറ്റുകളുടെ വിലയിലും മാറ്റം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 70 രൂപ വർധിച്ച് 10,985 രൂപയായി. ഒരു പവനാകട്ടെ 87,880 രൂപയാണ് വില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 55 രൂപ വർധിച്ച് 8,560 രൂപയും. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 68,480 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്. ഒമ്പത് കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 5,520 രൂപയും പവന് 44,160 രൂപയുമായി.

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സ്വർണം പോലെതന്നെ ആവശ്യക്കാരേറെയുള്ള വെള്ളിയുടെ വിലയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. വെള്ളി വിലയിലും വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 240 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. 10 ഗ്രാമിനാകട്ടെ 2,4000 രൂപയും നൽകണം. ആഗോളതലത്തിലുള്ള ലഭ്യതക്കുറവ്, വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങളിലെ വർധന, സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിലുള്ള സ്വീകാര്യത എന്നിവയാണ് വെള്ളി വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് കാരണം. ഇന്ത്യയിലെ ഇറക്കുമതി തീരുവയും നികുതി വ്യവസ്ഥകളും ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വില കൂടാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ പണിക്കൂലിയായി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് മിക്ക ജ്വല്ലറികളും ഈടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇത് വ്യത്യാസപ്പെടാം. പണിക്കൂലി, ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്കിങ് നിരക്ക് എന്നിവ സ്വർണവിലയുടെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ നിരക്കിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങാൻ 1.25 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഉപഭോക്താവ് നൽകണം.

ഇത്രയും വലിയ തുക ഒറ്റയടിക്ക് നൽകേണ്ടി വരുന്നത് സാധാരണക്കാരെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കും. വില ഉയർന്നാലും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തോടുള്ള താത്പര്യം കേരളത്തിൽ ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അധികകാലം നീണ്ടുനിൽക്കാറില്ല. അതിനാൽ വിപണിയിലെ വേഗത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നിക്ഷേപകർക്ക് നിർണായകമാണ്.

സ്വർണ ഉപഭോഗത്തിൽ ലോകത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ സാംസ്കാരിക ഘടകങ്ങളും രാജ്യത്ത് സ്വർണത്തിന് അനന്തമായ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യക്കാർ കൂടുതലായതിനാൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ പ്രധാനമായും സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ആഗോള വിപണിയിൽ വൻ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സംഭവവികാസങ്ങളാണ് നിലവിലെ വിലമാറ്റങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം.

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