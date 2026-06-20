സ്വർണവില വീണ്ടും കുതിച്ചുയരുന്നു; പവന് 1,07,120 രൂപ, ആഭരണം വാങ്ങാൻ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം നൽകണം
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ വിവിധ സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളാണ് സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നത്.
Published : June 20, 2026 at 10:03 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു. പവന് 160 രൂപയും ഗ്രാമിന് 20 രൂപയുമാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 13,390 രൂപയും പവന് 1,07,120 രൂപയുമായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ഇടിവിന് ശേഷമാണ് വിപണിയിൽ വീണ്ടും വിലക്കയറ്റം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.
മറ്റ് കാരറ്റുകളിലെ സ്വർണത്തിനും സമാനമായ വർധനയുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 11,005 രൂപയായും പവന് 88,040 രൂപയായും ഉയർന്നു. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 8,570 രൂപയും പവന് 68,560 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. അതേസമയം, വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 250 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2,500 രൂപയുമാണ് വിപണിയിലെ വില. വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവില ഉയരാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ആഗോള വിപണിയുടെ സ്വാധീനം
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ വിവിധ സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളാണ് സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ പണപ്പെരുപ്പം, പലിശ നിരക്കുകളിലെ വ്യതിയാനം, വൻകിട രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ, ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം, ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്.
ഇതിനുപുറമെ, ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള മൂന്നാം ഘട്ട ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതും പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ തുടരുന്ന യുദ്ധസമാന സാഹചര്യങ്ങളും ആഗോള വിപണിയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ വൻതോതിൽ സ്വർണശേഖരം വർധിപ്പിക്കുന്നതും നിക്ഷേപകർ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതും വിലക്കയറ്റത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു.
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തിരിച്ചടി
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും സ്വർണവില പ്രവചനാതീതമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നിലവിലെ നിരക്ക് പ്രകാരം ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങണമെങ്കിൽ പണിക്കൂലി, ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്കിങ് നിരക്കുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 1,45,000 രൂപയെങ്കിലും ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകേണ്ടി വരും. കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്വർണത്തിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറുന്ന സമയമാണിത്. എന്നാൽ, വില കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പലരും ആഭരണങ്ങൾക്ക് പകരമായി സ്വർണ നാണയങ്ങൾ വാങ്ങാനാണ് താത്പര്യം കാണിക്കുന്നത്. ഇത് സ്വർണ വ്യാപാരികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് ഈ രംഗത്തുള്ളവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണം
സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപമായാണ് സ്വർണത്തെ ലോകം കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വില ഉയർന്നാലും സ്വർണത്തോടുള്ള പ്രിയം കുറയുന്നില്ല. ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ്, ഗോൾഡ് ഇടിഎഫ് തുടങ്ങിയ പുതിയ നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങളിലേക്കും ആളുകൾ കൂടുതലായി ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. വരും മാസങ്ങളിലും ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ സ്വർണവിലയിലെ ഈ അസ്ഥിരത തുടരാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. അതിനാൽ സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ വിപണിയിലെ ദൈനംദിന മാറ്റങ്ങൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
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