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സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; പവന് കുറഞ്ഞത് 520 രൂപ

രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ഔൺസിന് 4450 ഡോളറിൽ നിന്ന് 4324 ഡോളറിലേക്ക് വില കുറഞ്ഞതാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിപണിയിലും പ്രതിഫലിച്ചത്

GOLD PRICE IN KERALA GOLD INVESTMENT സ്വര്‍ണ വില GOLD RATE IN KERALA TODAY
Representative image (getty image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2026 at 11:23 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പവന് 520 രൂപയും ഗ്രാമിന് 65 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,12,120 രൂപയും ഗ്രാമിന് 14,015 രൂപയുമായി വിപണി വില.

രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ഔൺസിന് 4450 ഡോളറിൽ നിന്ന് 4324 ഡോളറിലേക്ക് വില കുറഞ്ഞതാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിപണിയിലും പ്രതിഫലിച്ചത്. ഇന്നലെ പവന് 1120 രൂപയും ഗ്രാമിന് 140 രൂപയും കുറഞ്ഞ് യഥാക്രമം 1,12,640 രൂപയിലും 14,080 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്. രാവിലെ സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് പിന്നീട് ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

മറ്റ് കാരറ്റുകളുടെ വില
18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 50 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,520 രൂപയും പവന് 92,160 രൂപയുമായി. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഗ്രാമിന് 8,970 രൂപയും പവന് 71,760 രൂപയുമായി വില. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,785 രൂപയും പവന് 46,280 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.

വെള്ളി നിരക്ക്
സ്വർണവിലയിൽ കുറവുണ്ടായെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്. വിപണിയിൽ ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 250 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2500 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്. ആഗോള വിപണിയിലെ ലഭ്യതക്കുറവ്, വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങളിലെ വർധന, സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിലുള്ള സ്വീകാര്യത എന്നിവയാണ് സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും നിരക്കിനെ പ്രധാനമായും സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ ഇന്ത്യയിലെ ഇറക്കുമതി തീരുവയും നികുതി വ്യവസ്ഥകളും ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വില കൂടാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

ആഗോള വിപണിയുടെ സ്വാധീനം
ജൂലായ് മാസത്തിൽ ചേർന്ന ഫെഡറൽ റിസർവ് യോഗത്തിൽ നയപലിശ നിരക്കുകൾ മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് പലിശവർധനയുടെ അവസാനമല്ലെന്നും പണപ്പെരുപ്പത്തിൻ്റെ ഗതി വിലയിരുത്തി വരും മാസങ്ങളിൽ നിരക്കുകൾ വീണ്ടും ഉയർത്തിയേക്കാമെന്നും ഫെഡ് ചെയർമാൻ കെവിൻ വാർഷ് സൂചന നൽകി. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളും പുതിയ സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങളും ആഗോള വിപണിയുടെ ഹ്രസ്വകാല ദിശ നിർണയിക്കുന്നതിൽ ഇനി നിർണായകമാകും.

സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ ആഗോള നിക്ഷേപകർ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതാണ് വില ഉയരാൻ പ്രധാന കാരണം. അമേരിക്കൻ ഡോളറിൻ്റെ വിനിമയ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവരുന്ന തൊഴിൽ കണക്കുകളും പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കുകളും സ്വർണവിപണിക്ക് നിർണായകമാകും.

കേരളത്തിൽ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലടക്കം സ്വർണത്തിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുള്ളതിനാൽ വിലക്കയറ്റം പ്രാദേശിക വിപണിയുടെ താളം തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സ്വർണവിലയിലെ ഈ തുടർച്ചയായ വർധന സംസ്ഥാനത്തെ ജ്വല്ലറി വ്യാപാരികളെയും ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്. വില ഉയർന്നതോടെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ നേരിയ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു.

പഴയ സ്വർണം മാറ്റി പുതിയത് വാങ്ങുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായും വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്. വിവാഹ സീസൺ ഉൾപ്പെടെ വരാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിലയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം സാധാരണക്കാരെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിൽ സമാനമായ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

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