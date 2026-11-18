വിവാഹ സീസണിൽ സ്വർണത്തിന് തിരക്ക് കൂടും, വില ഇനിയും കുറയുമോ? കൗൺസിൽ റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ
ഈ വർഷത്തെ ധൻതേരസ്, ദീപാവലി ഉത്സവകാലത്ത് രാജ്യത്തുടനീളം മികച്ച സ്വർണവിൽപനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
By ANI
Published : November 18, 2026 at 5:04 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വിവാഹ സീസണും സ്വർണ വിലയിലുണ്ടായ ഇടിവും ഇന്ത്യയിൽ ആഭരണങ്ങൾക്കുള്ള ഡിമാൻഡ് വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിലിന്റെ (WGC) പുതിയ റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ, വിലയിൽ ഇനി കാര്യമായ വർധനയുണ്ടായാൽ അത് സ്വർണം വാങ്ങലുകാരെ പിന്നോട്ടേക്ക് വലിച്ചേക്കാം. അതേസമയം നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിലുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ ആവശ്യകത സ്ഥിരതയോടെ തുടരുമെന്നാണ് കൗൺസിലിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
ഈ വർഷത്തെ ധൻതേരസ്, ദീപാവലി ഉത്സവകാലത്ത് രാജ്യത്തുടനീളം മികച്ച സ്വർണവിൽപനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പ്രമുഖ ജൂവലറികളിലെല്ലാം ഉപഭോക്താക്കളുടെ തിരക്കും വിൽപനയും വർധിച്ചതായി വിപണിയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആഭരണങ്ങൾക്കും സ്വർണനാണയങ്ങൾക്കും സ്വർണ കട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ മികച്ച ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഉത്സവകാല വിൽപനയുടെ മൂല്യത്തിൽ 15-25 ശതമാനം വർധനവാണ് വ്യാപാരികൾ കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാൽ വിറ്റഴിച്ച സ്വർണത്തിന്റെ ആകെ അളവ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന് സമാനമായോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിയ തോതിലോ മാത്രമാണ് ഉയർന്നത്.
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പുതിയ ഡിസൈനുകൾ, ആകർഷകമായ ഓഫറുകൾ, ഭാരം കുറഞ്ഞ (Light Weight) ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇത്തവണ ഉപഭോക്താക്കളെ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത്. കടകളിൽ എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിയതിനാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ആഭരണ വിൽപന മെച്ചപ്പെട്ടെങ്കിലും ആളുകൾ കൂടുതലായി ഭാരം കുറഞ്ഞ ആഭരണങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കൂടാതെ, പല പ്രമുഖ വ്യാപാരികളുടെയും ആകെ വിൽപനയുടെ 40 മുതൽ 60 ശതമാനം വരെ പഴയ സ്വർണം മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിലൂടെയായിരുന്നു. എന്നാൽ വില കുറഞ്ഞതോടെ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇതിൽ നേരിയ കുറവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
യു.എസ്. ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്ക് വീണ്ടും കൂട്ടിയേക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷകൾ, ശക്തമായ യു.എസ്. ഡോളർ, നിക്ഷേപകർ വ്യാപകമായി സ്വർണം വിറ്റഴിച്ചത് എന്നിവയാണ് ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിൽ ആഗോള വിപണിയിൽ വില കുറയാൻ കാരണമായത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഒക്ടോബറിൽ സ്വർണവില 6.3 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് ഔൺസിന് 3,913 ഡോളറായി മാറിയിരുന്നു. നവംബർ 12 ആയപ്പോഴേക്കും ഇത് 3,870 ഡോളറിലേക്ക് വീണ്ടും താഴ്ന്നു.
വില കുറഞ്ഞിട്ടും ഇന്ത്യൻ ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകളിലേക്ക് (ETF) ഒക്ടോബറിൽ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം മാസവും കൂടുതൽ നിക്ഷേപം എത്തി എന്നത് നിക്ഷേപകർക്ക് സ്വർണത്തിലുള്ള താത്പര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. വില കുറയുന്നത് നിക്ഷേപകർ സ്വർണം വാങ്ങാനുള്ള അവസരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതായാണ് കാണുന്നതെന്ന് കൗൺസിൽ അറിയിച്ചു. ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ ബുധനാഴ്ച സ്വർണവില 2.33 ശതമാനത്തിലധികം ഇടിഞ്ഞു. 24 കാരറ്റ് സ്വർണം 10 ഗ്രാമിന് 1,31,095 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ സ്വർണവിലയിൽ 15 ശതമാനത്തിലധികം ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
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