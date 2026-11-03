ദീപാവലിക്ക് സ്വര്ണമോ വെളളിയോ? കഴിഞ്ഞ 10 വര്ഷത്തിനിടയില് ഏതാണ് മികച്ച നേട്ടം നല്കിയതെന്ന് അറിയൂ
ഈ രണ്ട് ലോഹങ്ങളിൽ ദീപാവലി വേളകളിൽ പതിവായി നിക്ഷേപം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ, വിവിധ കാലയളവുകളിൽ അവ എപ്രകാരം നേട്ടം നൽകുമായിരുന്നു എന്ന് സൗരഭ് ശുക്ലയുടെ ഈ വിശകലനം താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു.
Published : November 3, 2026 at 10:13 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വർണവും വെള്ളിയും വാങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പരമ്പരാഗത രീതിയാണ്. ഇത് ആഭരണങ്ങളായോ നാണയങ്ങളായോ ഒകെയാവാം. പല കുടുംബങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇത്തരം വാങ്ങലുകൾ പാരമ്പര്യത്തോടൊപ്പം സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആഗോള അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ കാരണം സമീപകാലത്ത് സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും വില കുതിച്ചുയര്ന്നതോടെ ഉത്സവകാലത്ത് ഇവ വാങ്ങുന്നത് ഒരു ദീർഘകാല നിക്ഷേപ തന്ത്രം എന്ന നിലയിലും ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലത്തെ ദീപാവലി നിക്ഷേപങ്ങള് ഈ രണ്ട് ലോഹങ്ങളിലും എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ലാഭം നല്കിയതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് മുന്പ് ഒരു കുടുംബം വല്ലപ്പോഴും മാത്രം സ്വര്ണവും വെളളിയും വാങ്ങുന്നതിന് പകരം ഓരോ ദീപാവലി സമയത്തും 50,000 രൂപ സ്വർണ്ണത്തിലോ വെള്ളിയിലോ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു? ഇതില് ഏതാണ് കൂടുതല് ലാഭം നല്കിയിട്ടുണ്ടാവുക.
കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി എല്ലാ ദീപാവലിക്കും 50,000 രൂപ വീതം സ്വർണത്തിലും വെള്ളിയിലും നിക്ഷേപിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഇടിവി ഭാരത് വിദഗ്ധരുമായി സംസാരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ വിശകലനം താഴെ നൽകുന്നു:
"ഇത്തരമൊരു നിക്ഷേപ തന്ത്രം വലിയ സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഈ കണക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 10 വർഷത്തേക്ക് ഓരോ ദീപാവലിയിലും 50,000 രൂപ വീതംവെച്ച് സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരാൾ ആകെ 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് മുടക്കുക. ഇങ്ങനെ നിക്ഷേപിച്ചാല് നിലവിലെ വിലയനുസരിച്ച് ആ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ മൂല്യം ഏകദേശം 15.90 ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും. അതായത് 218 ശതമാനം നേട്ടം', റിദ്ധിസിദ്ധി ബുളിയൻസ് എം.ഡി പൃഥ്വിരാജ് കോത്താരി 2016-നും 2025-നും ഇടയിലുള്ള ഉത്സവകാല വാങ്ങലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശകലനം ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെച്ചു.
എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഇൻ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ രീതി ഉപയോഗിച്ചാണ് വാർഷിക നേട്ടം കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം 20.4 ശതമാനമാണ്. വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലും തീയതികളിലും നടത്തുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വാർഷിക നേട്ടം കണക്കാക്കാൻ XIRR രീതി സഹായിക്കുന്നു. അതേസമയം വെള്ളിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്ന നേട്ടം ഇതിലും അല്പം കൂടുതലായിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നും കോത്താരി പറയുന്നു.
ഇതേ കാലയളവിൽ ഓരോ ദീപാവലി സമയത്തും 50,000 രൂപ വീതം നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഏകദേശം 8.8 കിലോഗ്രാം വെള്ളി ശേഖരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.. ആകെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിന് ഇന്നത്തെ മൂല്യം ഏകദേശം 17.28 ലക്ഷം രൂപ വരും. ഇത് 246 ശതമാനം നേട്ടവും വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ 21.8 ശതമാനം ആദായവും നൽകുന്നു, കോത്താരി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഈ നിക്ഷേപ കാലയളവിൽ സ്വർണത്തേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ വെള്ളിക്ക് സാധിച്ചു എന്നത് ലഭിച്ച ആദായങ്ങളിലെ വ്യത്യാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇതിനൊരു പ്രധാന കാരണം വെള്ളിയുടെ വില താരതമ്യേന കുറവായിരുന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ അളവിൽ വാങ്ങാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് എന്ന് കോത്താരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2017-ലെയും 2018-ലെയും ദീപാവലി സമയത്ത് ഒരു കിലോഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 40,000 രൂപയിൽ താഴെയായിരുന്നു വില. വിവിധ വിലനിലവാരങ്ങളിൽ വാങ്ങിയത് മൊത്തത്തിലുള്ള വാങ്ങൽ ചെലവ് ശരാശരി നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അഞ്ച് വർഷത്തെ നിക്ഷേപ ആദായം
അഞ്ച് വർഷത്തെ നിക്ഷേപ കാലയളവ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ രസകരമായ ഒരു ചിത്രം കാണാം. 2021 മുതൽ 2025 വരെ ഓരോ ദീപാവലിയിലും 50,000 രൂപ വീതം നിക്ഷേപിച്ച ഒരാൾക്ക് സ്വർണത്തിലോ വെള്ളിയിലോ ആയി ആകെ 2.5 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഏകദേശം 39 ഗ്രാം സ്വർണം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ഇതിന് ഇന്ന് ഏകദേശം 5.58 ലക്ഷം രൂപ മൂല്യമുണ്ട്.
ഇവിടെയും സ്വർണത്തേക്കാൾ മികച്ച നേട്ടം നൽകിയത് വെള്ളിയാണ്. 2.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ഏകദേശം 3.2 കിലോഗ്രാം വെള്ളി ലഭിക്കുമായിരുന്നു, ഇതിന് ഇന്ന് 6.29 ലക്ഷം രൂപ മൂല്യമുണ്ട്. അതായത്, വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ 32.7 ശതമാനം നേട്ടം ലഭിച്ചു. അതേസമയം സ്വർണത്തിൻ്റെ വാർഷിക നേട്ടം 28.2 ശതമാനമാണ്.
ഈ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ ലഭിച്ച ഉയർന്ന വാർഷിക ആദായം നിക്ഷേപ കാലയളവിൻ്റെ അവസാന വർഷങ്ങളിൽ വിലയേറിയ ലോഹങ്ങളുടെ വിലയിലുണ്ടായ ശക്തമായ കുതിപ്പിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കോത്താരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 2021-ൽ സ്വർണവും വെള്ളിയും വാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയ നിക്ഷേപകർക്ക് തുടർന്നുണ്ടായ വിലക്കയറ്റം പ്രത്യേകിച്ച് 2024 മുതൽ 2026 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ കുതിപ്പ് വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു.
ഈ കണക്കുകൾ നിക്ഷേപകരോട് എന്താണ് പറയുന്നത്?
സ്വർണമോ വെള്ളിയോ വാങ്ങാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം കൃത്യമായ അച്ചടക്കത്തോടെയും ഘട്ടം ഘട്ടമായും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കാവുന്ന നേട്ടങ്ങളെയാണ് ഈ കണക്കുകൾ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്. ഓരോ ദീപാവലിയിലും നിശ്ചിത തുകയ്ക്ക് സ്വർണമോ വെള്ളിയോ വാങ്ങുന്ന ഒരു നിക്ഷേപകൻ വില കുറവായിരുന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ അളവിലും, വില കൂടുതലായിരുന്നപ്പോൾ കുറഞ്ഞ അളവിലും ലോഹം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും.
കാലക്രമേണ ഈ രീതി വാങ്ങൽ ചെലവ് ശരാശരി നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിച്ചു. നിക്ഷേപ കാലാവധി ലഭിക്കുന്ന ആദായത്തെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് ഈ താരതമ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. 10 വർഷത്തെ നിക്ഷേപം വലിയൊരു സമ്പത്ത് സമാഹരിക്കാൻ സഹായിച്ചപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷത്തെ നിക്ഷേപം ഉയർന്ന വാർഷിക ആദായമാണ് നൽകിയത്. ആ കാലയളവിൽ വിലയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് അതിന് കാരണം.
ഈ ദീപാവലിയിൽ സ്വർണമോ വെള്ളിയോ വാങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉത്സവകാലത്തെ ഇത്തരം വാങ്ങലുകളെ ഒരു ദീർഘകാല നിക്ഷേപ തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാമെന്നതാണ് പ്രധാന പാഠമെന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിൽ ലഭിച്ച ആദായം ഭാവിയിലെ പ്രകടനത്തിനുള്ള ഉറപ്പായി കാണരുതെന്ന് പ്രമുഖ കമ്മോഡിറ്റി വിദഗ്ധനായ അനുജ് ഗുപ്ത ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും വിലയിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടായേക്കാം. കൂടാതെ വാങ്ങുന്ന രൂപത്തിനനുസരിച്ച് മേക്കിങ് ചാർജുകൾ, ജിഎസ്ടി (GST), സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവുകൾ, മറ്റ് ഇടപാട് ചെലവുകൾ എന്നിവയും നിക്ഷേപകർ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.