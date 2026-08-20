ഓണത്തിന് ഞെട്ടിക്കാന് സ്വര്ണം; വ്യാപാരം 10,000 കോടി കടന്നേക്കും, വിലയിരുത്തലുകളിങ്ങനെ
സ്വര്ണ വിലയില് ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു. ഏതാനും ദിവസങ്ങളില് ആശ്വാസമായിരുന്ന വിലയില് വീണ്ടും വര്ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓണത്തിന് വ്യാപാരം 10,000 കോടി കടക്കുമെന്ന് കെജിഎസ്എംഎ വിലയിരുത്തല്.
Published : August 20, 2026 at 12:09 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ആഗോള വിപണിയില് സ്വര്ണ വിലയില് ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച വിലയില് വര്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്വര്ണത്തിന് ഇന്നലെ വീണ്ടും ആശ്വാസമാണുണ്ടായത്. എന്നാലിന്ന് വിലയില് വീണ്ടും വര്ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.
ഇന്ന് ഏഷ്യന് വിപണിയിലെ വ്യാപാരത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് സ്വര്ണ വില 4520 ഡോളറിന് അടുത്തേക്ക് ഉയര്ന്നു. ബോണ്ട് വിപണികള്ക്ക് ആശ്വാസകരമാകും വിധം യുഎസ് ട്രഷറി വകുപ്പിന്റെ ഇടപെടലുണ്ടായി. ഇതിന് പിന്നാലെ യുഎസ് ഡോളര് ദുര്ബലമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്വര്ണ വിലയില് വീണ്ടും കുതിപ്പ് തുടരുന്നത്. ജൂണിലെ റെക്കോഡ് കുതിപ്പുണ്ടായിരുന്ന സ്വര്ണത്തിന് വില കുറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോഴത്തെ വര്ധനവ് വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ അതേ നിരക്കിലാണ് ഉയരാനിരിക്കുന്നത്.
ഓണക്കാലത്തെ സ്വര്ണ വ്യാപാരം: കേരളത്തില് ഉത്സവ സീസണുകള് സ്വര്ണ വ്യാപാരത്തില് ഏറ്റവും ചലനങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ദിനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓണക്കാലം അടുത്തിരിക്കെ സ്വര്ണ വ്യാപാരം 10,000 കോടി കടക്കാനാണ് സാധ്യത. കേരളത്തിലെ സ്വർണാഭരണ വ്യാപാര മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓണക്കാലം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിൽപന സീസണുകളിലൊന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓണക്കാലത്ത് ഏകദേശം ₹7,000–₹8,000 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണ വ്യാപാരം നടന്നതായി വിവിധ വിപണി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഇത്തവണ സ്വർണ വില ചരിത്രത്തിലെ ഉയർന്ന നിലകളിൽ തുടരുന്നതിനാൽ രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ മാത്രം കണക്കാക്കിയാൽ ഓണക്കാലത്തെ സ്വർണാഭരണ വ്യാപാരം 10,000 കോടി കടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (KGSMA) വിലയിരുത്തുന്നു. എന്നാൽ ഉയർന്ന സ്വർണ വിലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ വാങ്ങുന്ന സ്വർണത്തിന്റെ തൂക്കം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വിറ്റുവരവ് വർധിക്കുന്നത് സ്വർണത്തിന്റെ യഥാർഥ ഉപഭോഗം അതേ അനുപാതത്തിൽ വർധിച്ചൂവെന്ന് അര്ഥമാക്കരുത്.
പഴയ സ്വർണം മാറ്റി പുതിയ ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് വ്യാപാരം, ലളിതവും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ ആഭരണങ്ങളുടെ വർധിച്ച ആവശ്യകത, ഓണം–വിവാഹ സീസൺ, വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള പ്രവാസികളുടെ വരവ് എന്നിവ ഇത്തവണത്തെ വിപണിക്ക് അനുകൂല ഘടകങ്ങളാണ്.
അതേസമയം, ചെറുകിട-ഇടത്തരം സ്വർണ വ്യാപാരികൾക്ക് ഈ സീസൺ കൂടുതൽ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്. ഉയർന്ന സ്വർണ വിലയ്ക്കൊപ്പം പ്രവർത്തനച്ചെലവും നിയമപരമായ അനുസരണച്ചെലവുകളും വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ വ്യാപാര മേഖലയെ കൂടുതൽ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നും കെജിഎസ്എംഎ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ.എസ് അബ്ദുൽ നാസർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
10,000 കോടി എന്നത് ഔദ്യോഗിക കണക്കല്ല. നിലവിലെ സ്വർണ വില, ഓണം–വിവാഹ സീസൺ, ഉപഭോക്തൃ പ്രവണതകൾ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കെജിഎസ്എംഎയുടെ വിപണി വിലയിരുത്തലാണിത്. ഇത്തവണ റെക്കോഡ് വിൽപന ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും ഉയർന്ന വില കാരണം സ്വർണത്തിന്റെ തൂക്കത്തിലുള്ള ഉപഭോഗം കുറയാമെന്നും അബ്ദുൽ നാസർ വ്യക്തമാക്കി.
ഓഗസ്റ്റിലെ ഉയര്ച്ച: ജൂലൈയിലെ സ്ഥിരതയ്ക്ക് ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്രവും ആഭ്യന്തരവുമായ സ്വർണ വിലകൾ വീണ്ടും ഉയർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. ജൂൺ മാസത്തിൽ ഉണ്ടായ കുത്തനെയുള്ള വിലത്തകർച്ചയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇതിലൂടെ തിരിച്ചുപിടിക്കപ്പെട്ടതായി വിപണി വിലയിരുത്തലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയും കഴിഞ്ഞ മാസത്തേക്കാൾ ശക്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. താരതമ്യേന സ്ഥിരതയാർന്ന വിലനിലവാരം ഉപഭോക്താക്കളുടെ വാങ്ങൽ താത്പര്യം വർധിപ്പിച്ചപ്പോൾ, വരാനിരിക്കുന്ന ഓണം, വിവാഹ, ഉത്സവ സീസണുകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ചില്ലറ വ്യാപാരികളും നിർമാതാക്കളും തങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്കുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണതയും പ്രകടമായി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിക്ഷേപ രംഗത്തും സ്വർണത്തോടുള്ള താത്പര്യം തുടരുകയാണ്. സ്വർണ ETFകളിലേക്ക് പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വർണ ബാറുകൾക്കും നാണയങ്ങൾക്കുമുള്ള ആവശ്യകത വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കണ്ട ഉയർന്ന നിലവാരത്തേക്കാൾ നേരിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞെങ്കിലും സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വിപണിയിലും ജൂലൈ മാസത്തിൽ സജീവത വർധിച്ചു. വ്യാപാര അളവുകളിലും വിറ്റുവരവിലും ശ്രദ്ധേയമായ വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ നിക്ഷേപകരുടെ പങ്കാളിത്തം ശക്തമായതായി കാണുന്നു. അതേസമയം ജൂലൈയിൽ സ്വർണ ഇറക്കുമതിയും വീണ്ടും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ മെച്ചപ്പെട്ട ആവശ്യകതയുടെ പ്രതിഫലനമായാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.
മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്
രാജ്യത്തെ സ്വർണ വിപണിയിൽ ആവശ്യകത ക്രമേണ മെച്ചപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്സവ-വിവാഹ സീസണിൽ ശക്തമായ വ്യാപാര സാധ്യതകളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ഉയർന്ന വില നിലവാരം ആഭരണം വാങ്ങലുകളെ ഒരു പരിധിവരെ സ്വാധീനിക്കാമെങ്കിലും, സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിനുള്ള ആവശ്യകത വിപണിക്ക് ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
Also read: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്; പവന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 3160 രൂപ