യുഎസ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആഗോള വിപണിയില് പ്രതിഫലിക്കുന്നു? സ്വര്ണ നിരക്കില് കുതിച്ചുച്ചാട്ടവും എണ്ണ വിലയില് ഇടിവും
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസംബറിൽ അവസാനിക്കുന്ന എംസിഎക്സ് സ്വർണ ഫ്യൂച്ചറുകൾ 1.20 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞപ്പോൾ, ഡിസംബറിലെ എംസിഎക്സ് സിൽവർ ഫ്യൂച്ചറുകൾ 0.10 ശതമാനം ഉയർന്നു.
Published : November 7, 2026 at 4:04 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: യുഎസ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷകളെ തുടർന്ന് സ്വർണ വില ഓഗസ്റ്റിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രതിവാര നേട്ടം രേഖപ്പെടുത്തി. ഏകദേശം 4.5 ശതമാനം വർധനവാണ് സ്വർണ വിലയിൽ ഉണ്ടായത്. അതേസമയം അസംസ്കൃത എണ്ണവില 2020 ഏപ്രിലിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിവാര തകർച്ചയും നേരിട്ടു.
ആഗോള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപം വൻതോതിൽ കമ്മോഡിറ്റി വിപണിയിലേക്ക് മാറാൻ കാരണമായി. ഇതിനുപുറമേ ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലപാടുകളും വിലയേറിയ ലോഹങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കി.
ഡിസംബറിൽ കാലാവധി തീരുന്ന എംസിഎക്സ് സ്വർണ ഫ്യൂച്ചറുകൾ 1.20 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞപ്പോൾ ഡിസംബറിലെ എംസിഎക്സ് വെള്ളി ഫ്യൂച്ചറുകൾ 0.10 ശതമാനം നേട്ടമുണ്ടാക്കി. സ്വർണ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വില 1,42,364 രൂപയിലും വെള്ളി ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വില കിലോ ഗ്രാമിന് 1,84,977 രൂപയിലുമാണ് എത്തിയത്.
ഡബ്ല്യൂടിഐ അസംസ്കൃത എണ്ണവില ഒരു ബാരലിന് 104-105 ഡോളറിന് മുകളിൽ നിന്ന് 90 ഡോളറിലേക്ക് താഴ്ന്നു. ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 97-98 ഡോളർ നിരക്കിലേക്കും കുറഞ്ഞു. ഇരു സൂചികകളും ആഴ്ചയിൽ 12 ശതമാനത്തിലധികം ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 4.5 ശതമാനം നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ ശേഷം കരുത്തുറ്റ യുഎസ് തൊഴിൽ റിപ്പോർട്ട്, ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യവും ട്രഷറി ബോണ്ട് നിരക്കുകളും ഉയർത്തിയതോടെ വില ആ ദിവസത്തെ ഉയർന്ന നിരക്കുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പോയി.
ഇന്ത്യ ബുള്ളിയൻ ആൻഡ് ജ്വല്ലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (ഐബിജെഎ) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കണക്കുകൾ പ്രകാരം, വെള്ളിയാഴ്ച (നവംബർ 6) 10 ഗ്രാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 1,41,452 രൂപയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ ക്ലോസിങ്ങിൽ ഇത് 1,40,054 രൂപയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഒക്ടോബറിലെ യോഗത്തിൽ പലിശ നിരക്കുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഫെഡറൽ റിസർവ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്ന പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പലിശ നിരക്കുകൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി വീണ്ടും ഉയർത്തുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ച് രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടി.
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വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തുവന്ന ഒക്ടോബറിലെ യുഎസ് തൊഴിൽ റിപ്പോർട്ട് ഈ കർശനമായ നിലപാടുകളെ ശരിവയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു. വിപണി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന 65,000ത്തിന് പകരം കാർഷികേതര തൊഴിലവസരങ്ങൾ 1,65,000 ആയി ഉയർന്നു. തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കാകട്ടെ 4.2 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 4.1 ശതമാനമായി കുറയുകയും ചെയ്തു. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മികച്ച തൊഴിൽ വിപണി വിവരങ്ങൾ വന്നതോടെ ഡിസംബറിൽ പലിശ നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏകദേശം 81 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ യുഎസ് ട്രഷറി ബോണ്ട് നിരക്കുകൾ ഉയരുകയും 10 വർഷത്തെ ബോണ്ട് നിരക്ക് 4.88 ശതമാനത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇതേത്തുടർന്ന് ഡോളർ കരുത്താർജ്ജിച്ചപ്പോൾ ആഴ്ചയുടെ അവസാനത്തോടെ വിലയേറിയ ലോഹങ്ങൾക്ക് മേൽ വീണ്ടും ഇടിവുണ്ടാകാനുള്ള സമ്മർദ്ദമേറി. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണ വില കുറഞ്ഞത് ദീപാവലിക്ക് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണം നേരിട്ട് വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ സഹായിച്ചതായി വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകൾ വീണ്ടും ഉയർത്തിയേക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷകളും ഉയർന്ന വായ്പാ ചെലവുകളും സ്വർണ വിലയിലെ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ സ്ഥിരതയെ ബാധിക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിപണി നിരീക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എംസിഎക്സ് സ്വർണത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രതിരോധ നില 1,43,000 മുതൽ 1,43,700 രൂപ വരെയാണ്. വില താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ 1,41,000 മുതൽ 1,40,000 രൂപ വരെയുള്ള നിലവാരം പെട്ടെന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് സോണായി തുടരുന്നു. എംസിഎക്സ് വെള്ളിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതിരോധ നില 1,86,000 മുതൽ 1,88,000 രൂപ വരെയാണ്. അതേസമയം 1,78,000 മുതൽ 1,80,000 രൂപ വരെയുള്ള നിരക്കുകൾ പെട്ടെന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് ലെവലുകളായി നിലകൊള്ളുന്നുവെന്നും വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കി.
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