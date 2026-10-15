രാജ്യത്ത് റീട്ടെയിൽ വായ്പയിൽ താരമായി സ്വർണ വായ്പ; ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വളർച്ച 62 ശതമാനം
2026 മാർച്ചിൽ ആകെ റീട്ടെയിൽ വായ്പകളിൽ 10.9 ശതമാനമായിരുന്ന സ്വർണ വായ്പകളുടെ വിഹിതം, 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ 12.2 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.
By ANI
Published : October 15, 2026 at 2:44 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ റീട്ടെയിൽ വായ്പാ വിപണിയിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന വിഭാഗമായി മാറി സ്വർണ വായ്പകൾ. ജെഎം ഫിനാൻഷ്യലിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2026 ജൂൺ മാസത്തോടെ സ്വർണ വായ്പാ പോർട്ട്ഫോളിയോ മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 62 ശതമാനം വർധിച്ച് 21.7 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലെത്തിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
2026 മാർച്ചിൽ ആകെ റീട്ടെയിൽ വായ്പകളിൽ 10.9 ശതമാനമായിരുന്ന സ്വർണ വായ്പകളുടെ വിഹിതം, 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ 12.2 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ഇതിലൂടെ സ്വർണ വായ്പകൾ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ ചാലകശക്തിയായി തുടരുന്നുവെന്നാണ് ജെഎം ഫിനാൻഷ്യലിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. സ്വർണ വിലയുടെയും ഓരോ വായ്പാ തുകയുടെയും വർധനവും ഇതിന് ആക്കം കൂട്ടി.
അതേസമയം, മുൻ മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ വലിയ കുതിച്ച് ചാട്ടം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം, ഈ പാദത്തിൽ പുതിയ വായ്പകൾ നൽകുന്നതിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടായി. 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ സ്വർണ വായ്പാ വിതരണം മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 31 ശതമാനം വർധിച്ച് 8 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലെത്തി. എന്നാൽ 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ നാലാം പാദത്തിൽ ഇത് 122 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തൊട്ടുമുൻപത്തെ പാദവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വായ്പാ വിതരണത്തിൽ 27 ശതമാനം ഇടിവുണ്ടായി.
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വിതരണം ചെയ്ത വായ്പകളുടെ എണ്ണം മുൻ പാദത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 45 ശതമാനം വളർച്ചയെ മാറ്റിമറിച്ച് 4 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 3.7 കോടിയായി. അതേസമയം, ശരാശരി വലിയ വായ്പാ തുകകൾ വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ 37 ശതമാനം വർധിച്ച് ഏകദേശം 2.17 ലക്ഷം രൂപയായി. നാലാം പാദത്തിൽ ഇത് 2.20 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞെങ്കിലും 2.17 ലക്ഷം രൂപയായി.
ഈ വളർച്ച ഏതാണ്ട് പൂർണമായും മൂല്യാധിഷ്ഠിതമാണ്. ഇത് വിതരണ വിപുലീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഉയർന്ന ശരാശരി വായ്പാ തുകയുടെ പങ്ക് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. വായ്പാ ഉത്ഭവത്തിൽ ആകെ മൂല്യത്തിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വായ്പകളുടെ വിഹിതം മുൻ പാദത്തിലെ 41.5 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ 38.2 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, 1 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 2.5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പകളുടെ വിഹിതം 21.7 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 24 ശതമാനമായി ഉയർന്നപ്പോൾ, 2.5 ലക്ഷം മുതൽ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പകൾ 26.8 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 27.8 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ നാലാം പാദത്തിൽ 45 ശതമാനവും ഉയർന്നു.
പുതിയ വായ്പാ ഉത്ഭവത്തിൽ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ വിഹിതം വീണ്ടെടുക്കുന്നത് ഭാഗികമായി വലിയ തുകകളുടെ വായ്പകൾ നൽകുന്നത് കുറയാൻ കാരണമായി എന്ന് ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ പറഞ്ഞു. പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ സ്വർണവായ്പയുടെ മൂല്യം അനുസരിച്ച് 40.1 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 49.2 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. അതേസമയം, ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ കമ്പനികളുടെ പങ്ക് മുൻ പാദത്തിലെ 38 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 27.8 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.
ഈ വിഭാഗത്തിൽ മുൻഗണനേതര മേഖലയിലെ സ്വർണ വായ്പാ വിതരണം 47 ശതമാനം വർധിച്ച് 6.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി. 0.5 മില്യൺ ലോണുകൾ ഉത്ഭവ മൂല്യത്തിന്റെ 38.2 ശതമാനമായി മോഡറേറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് തുടർച്ചയായ നാല് പാദങ്ങളിലെ വളർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വലിയ തുകകളുടെ വായ്പകളിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു താത്കാലിക വിരാമത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
സ്വർണ വില ഉയരുന്നത് പണയം വെച്ച സ്വർണത്തിന്റെ ഈട് മൂല്യം വർധിപ്പിച്ച് ഗോൾഡ്-ബാക്ക്ഡ് ക്രെഡിറ്റിന്റെ വിപുലീകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും റിപ്പോർട്ടിന്റെ വായ്പാ കണക്കുകൾ മൊത്തത്തിലുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ വളർച്ചയ്ക്ക്, സ്വർണ വിലയിലെ വർധനവ് നൽകുന്ന സംഭാവനയെ പ്രത്യേകം കണക്കാക്കുന്നില്ല. മൊത്തത്തിൽ 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിലെ ഡാറ്റ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പുതിയ വായ്പാ വോള്യങ്ങളിലെ മോഡറേഷനും ഇടത്തരം വായ്പകളിലേക്കുള്ള മാറ്റവുമാണ്. കൂടാതെ മികച്ച ഗോൾഡ്-ബാക്ക്ഡ് ക്രെഡിറ്റിലെ തുടർച്ചയായ ഉയർച്ചയും ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
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