ETV Bharat / business

സ്വര്‍ണത്തിന് തീപിടിച്ച വില, ഇന്ന് ഒരു പവന് കൂടിയത് 10,200 രൂപ, കാരണമിത്...

സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇറക്കുമതി തീരുവ കുത്തനെ വർധിപ്പിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ കേരളത്തിൽ കുതിച്ചുയര്‍ന്ന് പൊന്ന്

GOLD RATE KERALA GOLD RATE TODAY GOLD IMPORT TAX GOLD PRICE
Representative Image (Getty)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 13, 2026 at 9:58 AM IST

|

Updated : May 13, 2026 at 10:04 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇറക്കുമതി തീരുവ കുത്തനെ വർധിപ്പിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ കേരളത്തിൽ സ്വർണവില പുതിയ റെക്കോഡുകളിലേക്ക് കുതിച്ചുയര്‍ന്നു. ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവൻ സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് പവന് 10,200 രൂപയും, ഗ്രാമിന് 1275 രൂപയും ഒറ്റയടിക്ക് കൂടി. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വര്‍ണത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വില 1,23,120 രൂപയായി. വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയുന്നത് തടയുന്നതിനുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും ഇറക്കുമതി തീരുവ 6 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 15 ശതമാനമായാണ് ഉയർത്തിയിരുന്നത്.

ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ നിരക്കുകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ (മെയ് 13)

സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ വിപണികളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ ഏകദേശ നിരക്കുകൾ താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരമാണ്:

  • 22 കാരറ്റ്: ഒരു ഗ്രാമിന് 14,116 രൂപ, ഒരു പവന് (8 ഗ്രാം) 1,12,928 രൂപ
  • 24 കാരറ്റ് : ഒരു ഗ്രാമിന് 15,399 രൂപ, 8 ഗ്രാമിന് 1,34,312 രൂപ
  • 18 കാരറ്റ് : ഒരു ഗ്രാമിന് 11,550 രൂപ, 8 ഗ്രാമിന് 1,00,736 രൂപ

ഇതിൽ 10 ശതമാനം അടിസ്ഥാന കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയും 5 ശതമാനം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് സെസ്സും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് സ്വര്‍ണ വില കുതിച്ചുയര്‍ന്നത്. സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇറക്കുമതി ചുങ്കം വർധിപ്പിച്ചത് വില വർധനയ്ക്ക് ഇടയാക്കുമെന്ന് കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്ന് മുതൽ 9 ശതമാനം കൂടി വില വർധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും കള്ളക്കടത്ത് സജീവമാകുമെന്നാണ് അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

GOLD RATE KERALA GOLD RATE TODAY GOLD IMPORT TAX GOLD PRICE
Representative Image (Getty)

"സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇറക്കുമതി ചുങ്കം 6% ത്തിൽ നിന്നും 15% ആയി വർധിപ്പിച്ചത് ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണെങ്കിലും സ്വാഭാവികമായി കള്ളക്കടത്ത് വർധിക്കുന്നതിന് ഇത് കാരണമാകുന്നു. നേരത്തെ 15 ശതമാനം ഇറക്കുമതി ചുങ്കം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആയിരം ടൺ സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. 6% ഇറക്കുമതി ചുങ്കം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ 800 ടണ്ണിൽ താഴെയാണ് ഇറക്കുമതി.ഇറക്കുമതി ചുങ്കം 9 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചതോടെ ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര സ്വർണവില പവന് 10,200 രൂപയുടെ വർധരവാണുണ്ടായത്.

ഒരു കിലോ സ്വർണം കള്ളക്കടത്തായി കൊണ്ടുവന്നാൽ 20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ലാഭമാണ് ലഭിക്കുക. കള്ളക്കടത്ത് സ്വർണം സമാന്തര വിപണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് വഴി മൂന്നു ശതമാനം ജിഎസ്ടി കൂടി കൂട്ടിയാൽ 24 ലക്ഷം രൂപയുടെ ലാഭമാണ് കള്ളക്കടത്തുകാർക്ക് ഉണ്ടാവുക" കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ.അബ്ദുൽ നാസർ പ്രതികരിച്ചു.

വിവാഹ വിപണിക്ക് തിരിച്ചടി

കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ പുരോഗമിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വർണവിലയിലുണ്ടായ ഈ റെക്കോർഡ് വർധനവ് സാധാരണക്കാരെ വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കും. പുതിയ 15% തീരുവയ്ക്ക് പുറമെ 3% ജി.എസ്.ടിയും , സ്വർണക്കടകളുടെ പണിക്കൂലിയും ചേരുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണം വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താക്കൾ ഇനി ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം രൂപ നൽകേണ്ടി വരും.

എന്തുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് സ്വർണത്തിന് ഇത്രയും വില കൂടുന്നത്? സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നത്...

GOLD RATE KERALA GOLD RATE TODAY GOLD IMPORT TAX GOLD PRICE
Representative Image (Getty)

ഇറക്കുമതി തീരുവയിലെ വൻ വർധനവ്

ഇന്നത്തെ വിലക്കയറ്റത്തിന് തൊട്ടുപിന്നിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തര കാരണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇറക്കുമതി തീരുവ കുത്തനെ കൂട്ടിയതാണെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. വിദേശത്തുനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്ന സ്വർണത്തിൻ്റെ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയും സെസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നികുതി 6 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് 15 ശതമാനമായാണ് സർക്കാർ ഉയർത്തിയത്. ഈ 9% നികുതി വർദ്ധനവ് വിപണിയിൽ എത്തിയതോടെ സ്വർണവിലയിൽ പെട്ടെന്ന് വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടായി.

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധഭീതിയും ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിയും

ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണവില നിർണയിക്കുന്നതിൽ നിലവിലെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. യു.എസും ഇസ്രയേലും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇറാൻ യുദ്ധം കാരണം ഒട്ടനവധി എണ്ണ-വാതക ടാങ്കറുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇത് ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുന്നതിനും ആഗോളതലത്തിൽ കടുത്ത പണപ്പെരുപ്പത്തിനും കാരണമായി. സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതയോ യുദ്ധമോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപമായി കണക്കാക്കുന്നത് സ്വർണത്തെയാണ്. അതിനാൽ വലിയ നിക്ഷേപകർ കൂട്ടത്തോടെ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വില ഉയർത്തി.

GOLD RATE KERALA GOLD RATE TODAY GOLD IMPORT TAX GOLD PRICE
Representative Image (Getty)

ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച തടയാനുള്ള ശ്രമം

ഇറാൻ യുദ്ധം മൂലം ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വർധിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഇറക്കുമതി ചെലവ് കുത്തനെ കൂടി. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ യു.എസ് ഡോളർ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. ഇത് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ, ഡോളർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് തടയേണ്ടത് അനിവാര്യമായി വന്നു. ഇതിനായി സ്വർണ്ണ ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയും നികുതി കൂട്ടുകയും ചെയ്തത് ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണത്തിന് ക്ഷാമവും വിലക്കയറ്റവും ഉണ്ടാക്കിയെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ആഗോള കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ വലിയ തോതിലുള്ള വാങ്ങൽ

ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ മാത്രം പ്രത്യേകതയല്ല ഇത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ തങ്ങളുടെ കരുതൽ ശേഖരത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനായി ഡോളറിന് പകരം വൻതോതിൽ സ്വർണം വാങ്ങി കൂട്ടുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ആണവായുധ കരാറുകളും അന്താരാഷ്ട്ര തർക്കങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വർണ നിക്ഷേപം വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വലിയ ഡിമാൻഡ് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ മൂല്യം റെക്കോഡ് നിരക്കിലെത്തിച്ചു.

GOLD RATE KERALA GOLD RATE TODAY GOLD IMPORT TAX GOLD PRICE
Representative Image (Getty)

വിവാഹ സീസണിലെ ഉയർന്ന ഡിമാൻഡ്

കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ സജീവമായിരിക്കുന്ന സമയമാണിത്. വില കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും മലയാളി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സ്വർണം വാങ്ങിയേ തീരൂ. വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിന് ഡിമാൻഡ് വളരെ കൂടുതലായ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നികുതി വർധനവ് കൂടിയായപ്പോൾ വിലക്കയറ്റത്തിൻ്റെ ആഘാതം ഇരട്ടിയായി.

Also Read: സ്വർണക്കടത്തല്ല, വാങ്ങലിൽ നിയന്ത്രണം; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനത്തിൽ മൈസൂരിലെ വ്യാപാരികൾക്കിടയിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം

Last Updated : May 13, 2026 at 10:04 AM IST

TAGGED:

GOLD RATE KERALA
GOLD RATE TODAY
GOLD IMPORT TAX
GOLD PRICE TODAY
GOLD INVESTMENT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.