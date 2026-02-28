ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ പോര്; സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്
സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് ഇന്ന് മാത്രം 5200 രൂപയില് അധികമാണ് സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത്. ഇനിയും സ്വർണ വില ഉയരുമെന്നാണ് സൂചനകൾ.
Published : February 28, 2026 at 4:15 PM IST
ഇറാനുമേൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില. സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 28) 22 കരാറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഒരു പവന് വില 1,23,720 രൂപയായി. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു ഗ്രാമിന് 15, 465 രൂപയും. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു പവന് 1,01,640 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 12,705 രൂപയുമായി. അതേസമയം 14 കാരറ്റിൻ്റെ സ്വർണം ഒരു പവന് 79,120 രൂപയാണ് വില. ഒരു ഗ്രാമിന് 9,890 രൂപയും. 9 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു പവൻ്റെ വില 51,000 രൂപയിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് വില 6,375 രൂപയായി. ഇന്ന് രണ്ട് തവണയാണ് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചത്.
കേരളത്തില് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ഗ്രാമിന് 290 രൂപയും പവന് 2320 രൂപയുമായിരുന്നു വര്ധിച്ചത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഗ്രാമിന് 365 രൂപയും പവന് 2920 രൂപയും വര്ധിച്ചു. ഇതോടെ ഇന്ന് മാത്രം 5200 രൂപയില് അധികമാണ് സ്വർണ വില വർധിച്ചത്.
സ്വര്ണവില ഇതിനകം തന്നെ റെക്കോഡ് കുതിപ്പിലേയ്ക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇനിയും സ്വർണവില കുതിച്ചേക്കാമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. ഇറാൻ-ഇസ്രേയേൽ ആക്രമണ വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ് പ്രത്യക്ഷമായതെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇങ്ങനെപോയാൽ അധികം വൈകാതെതന്നെ പവന് വില 2 ലക്ഷത്തിലേയ്ക്ക് കടക്കും എന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണത്തിന് മാത്രമല്ല വെള്ളിക്കും വില കുതിച്ചുയർന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിയ്ക്ക് കിലോയ്ക്ക് 2.68 ലക്ഷം എന്ന് നിലയിലേയ്ക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഘർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്രൂഡ് ഓയില് വിലയും ഉയരാന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധം വേഗത്തില് പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എണ്ണ-സ്വര്ണം വിപണിയിലായിരിക്കും. പിന്നാലെ അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലയും കൂടുന്നതാണ്.
ആഗോള അനിശ്ചിതത്വം വർധിക്കുന്നതാണ് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റം വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. ഡോളറിൻ്റെ ചലനങ്ങലും ഇതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അമേരിക്ക, ഇസ്രയേൽ, ഇറാൻ എന്നിവർക്കിടയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളായാൽ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം തേടുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് ഓഹരി പോലുള്ള അനിശ്ചിതത്വം ഒഴിവാകും. ഇതോടെ സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും വില ഉയരുകയോ വർധിക്കുകയോ ചെയ്യും.
നിലവിൽ സംഘർഷം തുടരുമെന്ന് സൂചയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ക്രമാതീതമായി സ്വർണം, വെള്ളി, ക്രൂഡ് ഓയിൽ മറ്റ് അവശ്യ വസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ വില ഉയരും എന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
Also Read: കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞ് ഓഹരി വിപണി; ദുർബലതയും വിദേശ നിക്ഷേപകങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങളും കാരണമെന്ന് വിദഗ്ധർ