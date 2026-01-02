ETV Bharat / business

ആഗോള വിപണിയിൽ കുതിപ്പ് തുടരാൻ സ്വർണം; 2026ലെ സാധ്യതകള്‍ അറിയാം വിശദമായി

സ്വര്‍ണത്തിൻ്റെ വില ഉയര്‍ന്നതോടെ പല സ്ഥാപനങ്ങളും വന്‍ തോതില്‍ സ്വർണത്തില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തി. 2025ലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ ഏകദേശം 220 ടൺ സ്വർണം വാങ്ങിയെന്നാണ് കണക്ക്.

Representative Image (Getty Images)
By ANI

Published : January 2, 2026 at 4:57 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: 2025ൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലും ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും സ്വർണ വില കുതിച്ചുയർന്നത് ഇത്തവണയും തുടരുമെന്ന് ഐഎൻജിയുടെ കമ്മോഡിറ്റി (ഇൻ്റർനാഷണൽ നെഡർലാൻഡൻ ഗ്രൂപ്പ്) റിപ്പോർട്ട്. സ്വർണ വിലയുടെ കുതിപ്പിന് കാരണം ഭൗമരാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെ സംഘർഷമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

2025ല്‍ നിക്ഷേപകരുടെ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായിരുന്നു സ്വർണം. വില കുതിച്ചുയര്‍ന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപമായി സ്വർണം മാറാൻ കാരണമെന്നും ഐഎന്‍ജി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഓഹരി വാങ്ങല്‍, ഫെഡ് നിരക്ക് കുറയ്ക്കൽ, ദുർബലമായ ഡോളർ, ഫെഡ് നിരക്കുകളില്‍ വന്ന ആശങ്ക, ഇടിഎഫ് വാങ്ങൽ എന്നിവയും സ്വർണ നിക്ഷേപകരെ സ്വാധീനിച്ചു.

"ട്രംപിൻ്റെ വ്യാപാര യുദ്ധങ്ങളും സ്വര്‍ണ വിപണിയെ കാര്യമായി ബാധിച്ചു. ഇതോടെ സ്വര്‍ണം സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപമായി മാറി. എന്നാല്‍ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികള്‍ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുതും സ്വര്‍ണ വിലയ്‌ക്ക് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു" റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

2026ൽ സ്വര്‍ണത്തിൻ്റെ ഔണ്‍സ് വില ശരാശരി 4,325 ഡോളർ/ഔൺസിൽ എത്തുമെന്നാണ് വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നത്. ഈ വര്‍ഷത്തോടെ സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളും സ്വര്‍ണ ശേഖരത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

സ്വര്‍ണത്തിൻ്റെ വില ഉയര്‍ന്നതോടെ പല സ്ഥാപനങ്ങളും വന്‍ തോതില്‍ സ്വർണത്തില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തി. 2025 ലെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം മൂന്നാം പാദത്തോടെ സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ ഏകദേശം 220 ടൺ സ്വർണം വാങ്ങി. ഇത് രണ്ടാം പാദത്തേക്കാൾ 28% അധികമാണ്.

പോളണ്ട്, ചൈന, ഖസാക്കിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായി സ്വര്‍ണം വാങ്ങുന്നത്. അഞ്ച് മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പോളണ്ടിൻ്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് പുനരാരംഭിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ, എംസിഎക്‌സിലും ചില്ലറ വിപണികളിലും വില 10 ഗ്രാമിന് ഒരു ലക്ഷത്തിന് പുറത്താണ് വില. രൂപയുടെ മൂല്യ ശോഷണവും ഇറക്കുമതിച്ചുങ്കവും സീസണിലെ ഡിമാൻ്റും റെക്കോഡ് കുതിപ്പിന് കാരണമായി. ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളിൽ പ്രതിരോധത്തിന് സ്വർണം ഉചിതമാണെന്ന തോന്നലും പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങളും രാജ്യത്തിൻ്റെ മെച്ചപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുമെല്ലാം ഇക്കാലമത്രയും വിലയിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ വർഷമുണ്ടായ ജിയോപൊളിറ്റിക്കൽ സംഘർഷങ്ങൾ 2025ലുടനീളം സ്വർണ വിലയ്ക്ക് പിന്തുണയായി. മിഡിലീസ്റ്റിലെ പോരാട്ടങ്ങൾ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത റഷ്യ-ഉക്രെയിൻ യുദ്ധം, താരിഫുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാപാര പ്രതിസന്ധി എന്നിവയെല്ലാം ഈ സാഹചര്യത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്.

യുഎസ് ഡോളറിനെതിരായ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞത് ഡോളർ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യാപാരം നടത്തുന്ന സ്വർണത്തിൻ്റെ ഉറക്കുമതിച്ചിലവ് വർധിപ്പിച്ചു. ആഗോള വിപണിയിൽ വില കുറഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങളിലും രൂപയിലുണ്ടായ ഇടിവുകാരണം ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വില ഉയർന്നുതന്നെ നിന്നു. വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന രൂപയുടെ ഇടിവ് എണ്ണയുടേയും ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപന്നങ്ങളുടേയും ഇറക്കുമതി വിലയ്ക്കൊപ്പം സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇറക്കുമതി വിലയും കൂട്ടിയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

2026ൽ നാണയപ്പെരുപ്പം കുറയുകയും കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ സ്വർണം വാങ്ങൽ തുടരുകയും രാജ്യാന്തര സംഘർഷങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്‌താൽ ഒറ്റപ്പെട്ട തിരുത്തുകളുമായി സ്വർണ്ണവില ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കാനാണ് സാധ്യത. സ്വർണത്തോടൊപ്പം വെള്ളിയും 2025ൽ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിയിലേക്ക് പുതുക്കിയ നിക്ഷേപ പ്രവാഹം വർധിച്ചതായാണ് കണക്ക്.

