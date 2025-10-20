ETV Bharat / business

സ്വര്‍ണ വില രണ്ടാം ദിവസവും കുറഞ്ഞു; വെള്ളിയും താഴേക്ക്, വിപണിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്

ദീപാവലി ഉത്സവ സീസണില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വലിയ തോതിലാണ് സ്വര്‍ണം വിറ്റഴിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലും സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ വില കുറയുകയും ചെയ്‌തു. എന്തായിരിക്കും കാരണങ്ങള്‍?

Representative image (CANVA)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 20, 2025 at 3:35 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ദീപാവലിയോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണവില തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും കുറഞ്ഞു. ഇന്ന് (ഒക്‌ടോബര്‍ 20) ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,980 രൂപയിലെത്തി. പവന്‍ വില 120 രൂപ കുറഞ്ഞ് 95,840 രൂപയാണ്. രണ്ടു ദിവസം മുന്‍പ് ( ഒക്‌ടോബര്‍ 17) ന് പവന് 97,360 രൂപയായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ റെക്കോര്‍ഡ് വില.

ഇന്ന് കേരളത്തില്‍ ഒരു പവന്‍ തൂക്കമുള്ള സ്വര്‍ണാഭരണം വാങ്ങാന്‍ 1,03,700 രൂപയെങ്കിലും ആകുമെന്നാണ് കണക്ക്. കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് ശതമാനം പണിക്കൂലിയും ജി.എസ്.ടിയും ഹാള്‍മാര്‍ക്കിംഗ് ചാര്‍ജുകളും ചേര്‍ത്തുള്ള തുകയാണിത്.

സ്വര്‍ണത്തിന് വില കൂടിയതോടെ കനം കുറഞ്ഞ സ്വര്‍ണമാണ് ആളുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ കൂടുതലും തെരെഞ്ഞടുക്കുന്നത്. അത് നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത 18 കാര്റ്റ് സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ 9,855 രൂപയിലെത്തി.14 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 7,680 രൂപയിലും 9 കാരറ്റ് 4,970 രൂപയുമാണ് ഇപ്പോള്‍ വിപണി വില.

അതേസമയം ദീപാവലി ആയതുകൊണ്ട് വലിയ തോതില്‍ ആളുകള്‍ സ്വര്‍ണം വാങ്ങുന്നുണ്ട്. രണ്ടുദിവസങ്ങളിലായി കേരളത്തില്‍ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റമുണ്ടെങ്കിലും ആഭ്യന്തര വിപണിയില്‍ തിങ്കളാഴ്‌ച സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെയും വെള്ളിയുടെയും വിലകള്‍ വീണ്ടും ഉയര്‍ന്ന് തന്നെയാണ് നില്‍ക്കുന്നത്.

വെള്ളി വിലയും ഇടിഞ്ഞു

നേരത്തെ സ്വര്‍ണവില കുതിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം വെള്ളി വിലയും വര്‍ധിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ വെള്ളി വിലയും കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.. ഗ്രാമിന് 14 രൂപ കുറഞ്ഞ് 180 രൂപയിലാണ് ഇന്നത്തെ വ്യാപാരം. അതേസമയം വെള്ളി ലോഹങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് ഈ ആഴ്‌ചയോടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വില കുറഞ്ഞത്.

യു.എസ്-ചൈന വ്യാപാര തര്‍ക്കവും യു.എസ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും വില ഇടിവിന് പിന്നിലുണ്ട്. യു എസ് വിപണി ഉയരുകയും ബോണ്ടുകളില്‍ ലാഭം വര്‍ധിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇതും വില കുറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണമാണ്. ആഭ്യന്തര വിപണിയില്‍ വെള്ളി ആവശ്യത്തിന് ലഭിക്കാതായതോടെ സില്‍വര്‍ ഇ ടി എഫുകള്‍ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ സ്വര്‍ണവും വെള്ളിയും റെക്കോര്‍ഡ് കുതിപ്പായിരുന്നു. ഒന്‍പത് മാസത്തോളമായി സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ കുതിപ്പ് തുടരുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ

മൾട്ടി കമ്മോഡിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ (എംസിഎക്‌സ്), ഡിസംബർ വ്യാപാരത്തിലേക്കുള്ള സ്വർണ്ണ ഫ്യൂച്ചറുകൾ 10 ഗ്രാമിന് 982 രൂപ അഥവാ 0.77 ശതമാനം ഉയർന്ന് 1,27,990 രൂപയിലെത്തി. 14,913 ആണ് ലോട്ടുകളുടെ ബിസിനസ് വിറ്റുവരവ്.

അതേസമയം 2026 ഫ്രെബ്രുവരിയിലെ സ്വര്‍ണ കരാറിലും 1,862 ലോട്ടുകളില്‍ 10 ഗ്രാമിന് 1,680 (1.31%) ഉയര്‍ന്ന് 1,29,743 ആയി. മുന്‍ വിപണി വ്യാപാരത്തില്‍ ഈ കരാര്‍ 10 ഗ്രാമിന് 1,34,024 എന്ന പുതിയ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍ എത്തിയിരുന്നു.

മള്‍ട്ടി കമ്മോഡിറ്റിയില്‍ സ്വര്‍ണ വിലകളുടെ മാറ്റവും ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ ഡോളര്‍ മൂല്യവും ദീപാവലി സമയത്തെ ഡിമാന്‍ററ്റിലൊക്കെ വരുന്ന മാറ്റമാണിത്.

വെള്ളിയാഴ്‌ച 10 ഗ്രാമിന് 1,32,294 രൂപ എന്ന എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തിയ സ്വർണം അഞ്ച് ദിവസത്തെ തുടര്‍ച്ചയായ വില വർധനവിന് ശേഷം 10 ഗ്രാമിന് 1,27,008 രൂപയിലെത്തി.

2026 ഫെബ്രുവരിയിലെ സ്വർണ കരാറിലും 1,862 ലോട്ടുകളിൽ 10 ഗ്രാമിന് 1,680 രൂപ അഥവാ 1.31 ശതമാനം ഉയർന്ന് 1,29,743 രൂപയിലെത്തി. മുൻ വിപണി വ്യാപാരത്തിൽ ഇത് 10 ഗ്രാമിന് 1,34,024 രൂപ എന്ന പുതിയ ഉയർന്ന നിലയിലെത്തിയിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ വില 5,644 രൂപ അഥവാ 4.65 ശതമാനം ഉയര്‍ന്നത് നിക്ഷേപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശ്വാസമാണ്.

കോമെക്‌സിൽ, ഡിസംബർ ഡെലിവറിയുടെ സ്വർണ ഫ്യൂച്ചറുകൾ വെള്ളിയാഴ്‌ച ഔൺസിന് 4,392 യുഎസ് ഡോളറിലെത്തിയ ശേഷം 62.46 യുഎസ് ഡോളർ അഥവാ 1.48 ശതമാനം ഉയർന്ന് ഔൺസിന് 4,275.76 യുഎസ് ഡോളറിലെത്തി.

"കേന്ദ്രബാങ്കുകളുടെ നിരന്തരമായ സ്വര്‍ണം വാങ്ങല്‍, ഇടിഎഫ് നിക്ഷേപം, യുഎസ് ഡോളറിലെ വ്യത്യാസം എന്നീ കാരണങ്ങള്‍കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷം ഇതുവരെ സ്വർണ വില 65 ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്നു," എംകെ ഗ്ലോബൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിലെ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആൻഡ് കറൻസി ഗവേഷണ വിശകലന വിദഗ്ധ റിയ സിംഗ് പറഞ്ഞു.

വെള്ളിയിലും വില ഗണ്യമായി വര്‍ധിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ വെള്ള ലോഹത്തിലേക്കുള്ള ഇടിഎഫ് നിക്ഷേപം സ്ഥിരത കൈവരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ആറ് മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവിൽ 6 ശതമാനം ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി, തുടർന്ന് ഔൺസിന് 53.76 യുഎസ് ഡോളറിലെത്തിയ ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് ശേഷം കോമെക്‌സിലെ വെള്ളി ഫ്യൂച്ചറുകൾ ഔൺസിന് 1.50 ശതമാനം ഉയർന്ന് 50.85 യുഎസ് ഡോളറിലെത്തി.

