ആഭരണ പ്രേമികളുടെ നെഞ്ചുപൊള്ളിച്ച് സ്വര്ണവില; കത്തിക്കയറുന്നു, സര്വകാല റെക്കോര്ഡിലേക്ക്
ഇന്നലെ രണ്ടുതവണ സ്വര്ണവില പരിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. ഒറ്റയടിക്ക് ഇന്ന് 2,200 രൂപയാണ് വര്ധിച്ചത്.
Published : December 12, 2025 at 1:44 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കുത്തനെ ഉയര്ന്ന് സ്വര്ണവില. ആഭരണ പ്രേമികളുടെ നെഞ്ചില് തീ പടര്ത്തിയാണ് ഇന്ന് സ്വര്ണനിരക്ക് ഉയര്ന്നത്. ഒക്ടോബര് 17 കുറിച്ച എക്കാലത്തേയും റെക്കോര്ഡ് ഭേദിച്ചാണ് സ്വര്ണവില ഉയര്ന്നത്. സര്വകാല റെക്കോര്ഡിലാണ് ഇപ്പോള് സ്വര്ണവില.
നിലവിലെ ഗോള്ഡ് മാര്ക്കറ്റ് ട്രെന്ഡ് അനുസരിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും സ്വര്ണവില ഉയര്ന്നു. നാളെ രാവിലെ സ്വര്ണവില വീണ്ടും ഉയരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്നലെ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായി രണ്ടു തവണയാണ് സ്വര്ണവില ഉയര്ന്നത്. ഇന്ന് മാത്രമായി 600 രൂപയുടെ വര്ധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണവില 4270 ഡോളറും രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക് 90.46 ലുമായതാണ് സ്വര്ണവില കത്തിക്കയറാന് കാരണമായത്. ഈ വര്ഷം ഒക്ടോബര് 17ന് 12170 രൂപ എന്ന റെക്കോർഡ് വിലയിലായിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണ്ണവില അന്ന് 4380 ഡോളറിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക് 88 ന് അടുത്തായിരുന്നു. ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണ വില 4270 ഡോളറിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും റെക്കാർഡ് വിലക്ക് അരികിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രൂപ കൂടുതൽ ദുർബലമായി 90.46 ലേക്ക് എത്തിയതാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണ വില ഇത്രമാത്രം ഉയരാൻ കാരണമായത്.
ഇന്ന് രാവിലത്തെ സ്വര്ണനിരക്ക്
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവില റെക്കോര്ഡ് നിരക്കിലേക്ക് ഉയരുകയാണ്. ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് സ്വര്ണം ഗ്രാമിന് 175 രൂപ വര്ധിച്ച് 12,160 രൂപയും പവന് 1800 വര്ധിച്ച് 97,280 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. റെക്കോര്ഡ് നിരക്കാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കനം കുറഞ്ഞ സ്വര്ണാഭരണം നിര്മിക്കാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന 18 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 145 രൂപ വര്ധിച്ച് 10,000 രൂപയും പവന് 80,000 രൂപയുമാണ്. 14 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 115 രൂപ വര്ധിച്ച് 7,790 രൂപയും പവന് 62,320 രൂപയുമാണ്. 9 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് 70 രൂപ വര്ധിച്ച് 5,025 രൂപയും പവന് 40,200 രൂപയുമാണ്. സില്വറിനും വില കത്തിക്കയറുകയാണ് ഒരു ഗ്രാമിന് 201 രൂപയാണ്. 10 ഗ്രാമിന് 2,010 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. അന്താരാഷ്ട്ര വെള്ളി വില കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്. 63.47 ഡോളറിലാണ് ഇപ്പോൾ. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ 15 ഡോളറിന്റെ വൻ കുതിപ്പാണ് വെള്ളി വിലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വെള്ളി വില ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി 200 രൂപ മറികടന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 201 രൂപ.10 ഗ്രാം വെള്ളിയുടെ വില 2010 രൂപയായി.
ഉച്ചയ്ക്ക് കുതിച്ചുയര്ന്ന് സ്വര്ണവില
സ്വർണ വില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലേക്ക്. ഗ്രാമിന് 12210 രൂപയും പവന് 97,680 രൂപയുമായി. 2025 ഒക്ടോബർ 17 ന്റെ റെക്കോർഡ് ആണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മറികടന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണ്ണവില 4294 ഡോളറും, രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക് 90. 35 ആണ്. 22 കാരറ്റ് സ്വര്ണം വാങ്ങണമെങ്കില് ഗ്രാമിന് 50 രൂപ വര്ധിച്ച് 12, 210 രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില നല്കണം. പവന് 97,680 രൂപയാണ്. 18 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് 40 രൂപ വര്ധിച്ച് ഗ്രാമിന് 10,040 രൂപയായി. പവന് 80,320 രൂപയിലുമെത്തി. 14 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് 30 രൂപ 7,820 രൂപയും പവന് 62,560 രൂപയുമാണ്, 9 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 20 രൂപ വര്ധിച്ച് 5,045 രൂപയും പവന് 40,360 രൂപയുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിപണി നിരക്ക്.
കേരളത്തിലെ ആഭരണ പ്രേമികള്ക്ക് ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ 5 ശതമാനവും ജിഎസ്ടി മൂന്ന് ശതമാനവും ഹാൾമാർക്കിങ് ചാർജും ചേർത്താൽ 10,5000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ നൽകണം. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 12,250 രൂപയാണ് വില. വില ഉയർച്ചയിലേക്ക് വന്നതോടെ വ്യാപാരം മന്ദഗതിയിലാണ്.
ഇന്നലെ രണ്ട് തവണയായി സ്വർണവില പരിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. രാവിലെ 80 രൂപ പവന് കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 400 രൂപ വർദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഇന്നും ഇന്നലെയുമായി 1800 രൂപയാണ് പവന് വർദ്ധിച്ചത്.
ഇന്നലത്തെ നിരക്ക്
സ്വര്ണവില ഉയര്ന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് വിവാഹ വിപണിയെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. കേരളത്തില് വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഓൾ കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചന്റ് അസേസിയേഷൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിലയെ അനുസൃതമാക്കിയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി നിരക്കുകൾ, ഇറക്കുമതി തീരുവകൾ, നികുതികൾ, വിനിമയ നിരക്കുകളിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ്ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.
ആഗോള സ്വര്ണവിപണിയില് ഔണ്സിന് 4200 ഡോളറായി വില നില്ക്കുമ്പോഴും 2026ല് സ്വര്ണവില വര്ധിക്കും എന്ന് പ്രവചിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്ക. അടുത്ത വര്ഷത്തേക്ക് സ്വര്ണവില ഔണ്സിന് 5,000ഡോളര് ആയി ഉയരുമെന്നാണ് ബാങ്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
