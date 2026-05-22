സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം; പവന് ഇന്ന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞു
Published : May 22, 2026 at 11:10 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം. ഇന്ന് പവന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,16,960 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാമിന് 40 രൂപയുടെ കുറവാണുണ്ടായത്. ഇതോടെ ഗ്രാം വില 14,620 രൂപയിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണവില കുത്തനെ ഉയർന്നിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സ്വർണവില തുടർച്ചയായി ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീട് മൂന്നു ദിവസമായി വില കുതിച്ചുയർന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് വിലയിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മെയ് 13ന് സർവകാല റെക്കോർഡിൽ എത്തിയശേഷം വലിയ ഇടിവാണ് വിപണിയിൽ കണ്ടത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസത്തിനിടെ 2,720 രൂപയുടെ വർധനയുണ്ടായി.
ആഗോള വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ സ്വർണത്തിന് വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും വിപണിയെ നേരിട്ട് ബാധിച്ചു. അതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവില ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. അമേരിക്കൻ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും നിർണായകമാണ്.
യുഎസ് കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും വിലയെ ബാധിക്കുന്നു. പണപ്പെരുപ്പം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായാണ് പലരും സ്വർണത്തെ കാണുന്നത്. മറ്റ് ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച ലാഭം നൽകാൻ സ്വർണത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇത് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും സ്വർണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതാ വർധനയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു.
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം രാജ്യത്തെ ഇറക്കുമതി തീരുവയും വില നിർണയിക്കുന്നു. ഇറക്കുമതി തീരുവയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിവാഹ സീസൺ സജീവമാകുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വർണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്.
വിപണിയിൽ 18 കാരറ്റ് സ്വർണവിലയിലും ഇന്ന് ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പവന് 280 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ 18 കാരറ്റ് സ്വർണവില 96,080 രൂപയിലെത്തി. ഒരു ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,010 രൂപയുമായി. സ്വർണത്തിന് സമാനമായി വെള്ളി വിലയിലും മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമാണ്. വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വെള്ളിയുടെ ഡിമാൻഡ് ആഗോള വിപണിയിൽ ഉയരുകയാണ്.
സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിൽ സാധാരണക്കാർ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് സ്വർണത്തെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്സവകാലം വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത വീണ്ടും വർധിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിലയിൽ ഇനിയും ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. വില കുറയുന്ന അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് ഗുണകരമാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി കൂടുതൽ വർധിക്കുകയാണ്.
വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ വലിയ തോതിൽ സ്വർണം വാങ്ങി ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും അടുത്തിടെ സ്വർണ ശേഖരം വലിയ രീതിയിൽ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. വിദേശ നാണ്യ ശേഖരത്തിലെ വൈവിധ്യവത്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ സ്വർണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത്. ഇത് വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറയ്ക്കാനും വില ഉയരാനും വലിയ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷിതമായ കരുതൽ ധനം എന്ന നിലയിൽ രാജ്യങ്ങൾ സ്വർണത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.
സ്വർണം വാങ്ങുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ ഹാൾമാർക്കിങ് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. ആറു അക്കങ്ങളുള്ള എച്ച്യുഐഡി ആഭരണങ്ങൾക്കു മാത്രമാണ് വിപണിയിൽ നിയമസാധുത ഉള്ളത്. ഉപഭോക്താക്കൾ പണിക്കൂലിയും ജിഎസ്ടിയും ഉൾപ്പെടുന്ന ബില്ലുകൾ കൃത്യമായി ചോദിച്ചു വാങ്ങണം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി അയഞ്ഞാൽ വിലയിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എങ്കിലും നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണവില ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരാനാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
